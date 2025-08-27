ETV Bharat / state

कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल का बड़ा आरोप, बोले- कोटा में पुलिस और गुंडों में नहीं रहा फर्क - PRAHLAD GUNJAL LASHED OUT IN KOTA

प्रहलाद गुंजल ने कहा कि कोटा में कांग्रेस वोट चोरी, स्मार्ट मीटर और कानून व्यवस्था को लेकर 10 सितंबर को प्रदर्शन करेगी.

Prahlad Gunjal addressing Congress workers
कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते प्रहलाद गुंजल (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 27, 2025 at 12:36 PM IST

कोटा: पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल के नेतृत्व में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि कांग्रेस वोट चोरी, स्मार्ट मीटर और कोटा की कानून व्यवस्था को लेकर 10 सितंबर को प्रदर्शन करेगी. इससे पहले गुंजल ने आरोप लगाया कि कोटा में पुलिस और गुंडों में कोई फर्क नहीं रह गया. कोटा में ओएसडी के चैंबर में पुलिस और हिस्ट्रीशीटर एवं गुंडे एक साथ बैठते हैं. इनमें कोई फर्क नहीं बचा है. एक ही जगह पर पुलिस और गुंडे बैठकर फैसला ले रहे हैं. ऐसे में आमजन न्याय की उम्मीद कैसे करेगा? यह एक धोखा ही हो रहा है. वोट चोरी अभियान को लेकर कांग्रेस ने मौजूदा शासन की पोल खोल दी.

पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने कहा कि 10 सितंबर को कोटा प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली आएंगे. कांग्रेस कार्यकर्ता सरकार की अराजकता के खिलाफ बिगुल फूंकेंगे. जिला अध्यक्ष रविंद्र त्यागी ने कहा कि शहर व देहात कांग्रेस की ओर से किशोर सागर की पाल पर 10 सितंबर को कार्यक्रम होगा और कलेक्टर ऑफिस का कूच करेंगे.

पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल बोले... (ETV Bharat Kota)

परिवादी पर ही दर्ज हो जाते हैं मुकदमे: प्रहलाद गुंजल ने कहा कि आज स्थिति यह है कि कांग्रेस कार्यकर्ता अगर कुछ बोलता है तो उस पर मुकदमे लाद दिए जाते हैं. उसके व्यापार और रोजगार को नुकसान पहुंचाया जाता है. शासन में बैठे अधिकारी गुलाम की तरह काम कर रहे हैं. पुलिस थानों और तहसीलों में न्याय दिलाने की जगह परिवादी को ही प्रताड़ित किया जा रहा है. यहां तक कि कई मामलों में परिवादी पर ही मुकदमे लाद दिए जाते हैं. बैठक में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे थे, लेकिन पूर्व मंत्री शांति धारीवाल समेत कई नेता और उनके समर्थक नदारद थे. इस पर पूछे जाने पर गुंजल बोले, एक व्यक्ति मायने नहीं रखता है. कांग्रेस एक है और मजबूत है.

Officers and workers in the Congress meeting in Kota
कोटा में कांग्रेस बैठक में पदाधिकारी और कार्यकर्ता (ETV Bharat Kota)

बाढ़ के बाद बिजली-पानी नहीं पहुंचे: देहात जिला अध्यक्ष भानुप्रताप सिंह ने कहा कि बाढ़ से हाड़ौती में भारी नुकसान हुआ. सरकार अभी तक केवल सर्वे और आकलन में जुटा है. सरकार को चाहिए कि त्वरित गति से आमजन और किसानों को राहत पहुंचाएं. अधिकारी केवल दौरा और गांवों के चक्कर काट रहे हैं. लोगों को बिजली और पानी भी मुहैया नहीं करा पा रहे. पूर्व विधायक पूनम गोयल, मनोज राजोरिया, सरोज मीणा, क्रांति तिवारी व अनूप ठाकुर आदि मौजूद थे.

