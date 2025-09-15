ETV Bharat / state

नन्हीं परी गैंगरेप मर्डर केस, 11 साल बाद आरोपी SC से बरी, कांग्रेस ने सरकार की पैरवी पर उठाए सवाल

पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा की प्रेस वार्ता ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : September 15, 2025 at 2:11 PM IST | Updated : September 15, 2025 at 2:43 PM IST 3 Min Read

पिथौरागढ़: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा ने सोमवार को पिथौरागढ में प्रेस वार्ता की. इस दौरान उन्होंने नन्ही परी रेप और मर्डर केस में आरोपी के सुप्रीम कोर्ट से बरी होने से सवाल खड़े किए. इसके लिए प्रदीप टम्टा ने राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है. प्रदीप टम्टा का आरोप है कि जिस व्यक्ति को निचली अदालत और हाईकोर्ट ने सजा दी है, वो सुप्रीम कोर्ट से कैसे बरी हो गया? प्रदीप टम्टा ने राज्य सरकार पर सुप्रीम कोर्ट में ठोस तरीके से पैरवी नहीं करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि जिस वकील को सरकार की ओर से पैरवी के लिए रखा गया था, उसको नन्हीं परी के बारे में कोई जानकारी तक नहीं है. नन्ही परी के परिजनों को सुप्रीम कोर्ट में केस तक की जानकारी नहीं दी गई. कांग्रेस ने सरकार की पैरवी पर उठाए सवाल (ETV Bharat) पिछले पांच वर्षों में प्रदेश में कई स्थानों पर बच्चियों के साथ इस तरह की वारदातें हुई हैं, क्या उनको न्याय मिल पायेगा? यह बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है. प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट में केस को रि-ओपन करने के लिए शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए. पूरी कांग्रेस पीड़ित परिवार के साथ है. जब तक नन्हीं परी को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक कांग्रेस चुप बैठने वाली नहीं है.

