रायपुर: बिहार के दरभंगा में प्रधानमंत्री पर हुई अभद्र टिप्पणी का मामला पूरे देश मे गरमा गया है. इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ में भी सियासी घमासान तेज हो चुका है. छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी पर काउंटर अटैक किया है.

भूपेश बघेल का बीजेपी पर बड़ा आरोप: भूपेश बघेल ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि अभद्र टिप्पणी करने वाला व्यक्ति कांग्रेस से नहीं, बल्कि बीजेपी से जुड़ा है. उसकी तस्वीर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ सोशल मीडिया पर देखी जा सकती है. उन्होंने इसे कांग्रेस की छवि खराब करने की साजिश बताते हुए बीजेपी के मानसिक संतुलन पर भी सवाल उठाया है.

पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बयान (ETV BHARAT)

गाली गलौज करना गलत: पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि गाली गलौज कोई भी करे वह गलत है. वे जिस मंच की बात कर रहे हैं वहां गठबंधन के कोई नेता नहीं थे, न राहुल गांधी न तेजस्वी यादव थे. खबरें आ रही है कि वो बीजेपी का नेता है, जिसने प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का उपयोग किया है. उस व्यक्ति की तस्वीर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ ट्विटर में देखी गई है. ये वैसे भी गोडसे के मानने वाले षड्यंत्रकारी हैं. संभवतः ये भी षड्यंत्र है.

बीजेपी का मानसिक संतुलन बिगड़ा: पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हम जिसे हम जानते भी नहीं की उसकी बातों के लिए बीजेपी वाले राहुल गांधी से मांफी मांगने की मांग कर रहे हैं. इन्हें शर्म आनी चाहिए. पीएम के पुराने भाषण देखिए, जर्सी गाय, पचास लाख की गर्लफ्रेंड कहां है.

ऑपरेशन सिंदूर के समय एमपी के मंत्री विजय शाह ने टिप्पणी की थी, तब बीजेपी मौन थी, एक शब्द नहीं कहा. ये अमित शाह डीएनए की बात कर रहे, पहले नीतीश बाबू का डीएनए जांच की बात कर रहे थे अमित शाह, अब देखिए गलबहियां लगाकर घूम रहे. बीजेपी का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है इसलिए ये सब बयानबाजी कर रहे हैं. कहीं ये पूरा मामला भी षड्यंत्र न हो- भूपेश बघेल, पूर्व सीएम, छत्तीसगढ़

पीएम मोदी के खिलाफ विवादित बयान के मामले में बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है. कांग्रेस और आरजेडी बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रही है. इसी यात्रा के दौरान दरभंगा में कांग्रेस और आरजेडी के संयुक्त मंच से पीएम मोदी के खिलाफ गलत बयानी का आरोप कांग्रेस पर लगा है.