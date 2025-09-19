ETV Bharat / state

कांग्रेस नेता जेपी भाई पटेल ने ' रेल टेका डहर छेका ' आंदोलन का किया समर्थन, कह दी ये बड़ी बात

कांग्रेस नेता जेपी भाई पटेल ने रेल टेका डहर छेका आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान किया है.

JP Patel Supported Kurmi
कांग्रेस नेता जेपी भाई पटेल. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 19, 2025 at 7:48 PM IST

3 Min Read
गिरिडीह: कुड़मी समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलवाने की मांग को लेकर गोलबंदी शुरू हो चुकी है. शनिवार से झारखंड, बंगाल और ओडिशा में आदिवासी कुड़मी समाज के बैनर तले ' रेल टेका डहर छेका' आंदोलन की घोषणा की गई है. ऐसे में कई स्थानों पर रेल रोकने का काम आंदोलनकारी कर सकते हैं. अब इस आंदोलन को कांग्रेस नेता सह मांडू के पूर्व विधायक जयप्रकाश भाई पटेल ने समर्थन देने की घोषणा की है.

कांग्रेस नेता जयप्रकाश भाई पटेल ने कहा कि 1931 तक कुड़मी समाज आदिवासी में शामिल था. 1950 के बाद कुड़मी को एसटी से अलग कर दिया गया. उन्होंने कहा कि कुड़मी को एसटी में शामिल करने की मांग वो पहले से करते रहे हैं, पर यह अलग बात है कि अब नए लोग इस मांग को उठा रहे हैं. मांडू के पूर्व विधायक ने कहा कि झारखंड अलग राज्य बनने के बाद से उनके पिताजी टेकलाल महतो के साथ राजकिशोर महतो, शैलेंद महतो के नेतृत्व में यह मांग उठी थी.

बयान देते कांग्रेस नेता जेपी भाई पटेल. (वीडियो-ईटीवी भारत)

अर्जुन मुंडा पर लगाया उपेक्षा का आरोप

उन्होंने बताया कि 2004 में अर्जुन मुंडा की सरकार ने कुड़मी को आदिवासी का दर्जा देने की अनुशंसा की. लेकिन आदिवासी मामलों के केंद्र में मंत्री बनने के बावजूद उन्होंने कुड़मी समाज के लिए कुछ नहीं किया. जब अर्जुन मुंडा अनुसूचित जनजाति के मंत्री बने तो अलग-अलग जातियों को आदिवासी का दर्जा देते रहे, लेकिन जिस कुड़मी के वोट से वे जीतते रहे उसकी अनदेखी कर दी. 2013-14 से हमलोग निरंतर विधानसभा में आवाज उठाते रहे हैं. आज भी हम कुड़मी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग करते रहे हैं. उन्होंने कल के आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान किया है.

... तो छठी अनुसूची में शामिल हो जाएगा झारखंड

पूर्व मंत्री जयप्रकाश भाई पटेल ने कहा कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जब कुड़मी अनुसूचित जनजाति में शामिल हो जाएगा तो आदिवासियों का हक छिन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है. उन्होंने कहा कि अभी झारखंड पांचवीं अनुसूची में हैं. जब कुड़मी को आदिवासी का दर्जा मिल जाएगा तो एसटी की आबादी 50 फीसदी से अधिक हो जाएगी तो झारखंड छठी अनुसूची में शामिल हो जाएगा. इसके बाद केंद्र सरकार से राज्य को विकास के लिए स्पेशल पैकेज मिलेगा. उन्होंने राज्य सरकार से एक बार फिर कुड़मी को आदिवासी का दर्जा देने की मांग को केंद्र के पास भेजने की अपील की.

भाजपा पर लगाया कुड़मी विरोधी का आरोप

गिरिडीह में मीडिया से बातचीत में जयप्रकाश भाई पटेल ने कहा कि मैं भाजपा में था तो मुझे नेता प्रतिपक्ष बनाने की बात थी. नाम भी फाइनल हो गया, लेकिन अंत समय में नाम कट गया. विद्युत वरण महतो तीन टर्म से एमपी हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल में उन्हें जगह नहीं मिली. वहीं संजय सेठ को रक्षा राज्य मंत्री बना दिया गया. भाजपा का भी चेहरा साफ दिखता है कि किस तरह से वह कुड़मी विरोधी हैं.

JP PATEL SUPPORTED KURMIKURMI MOVEMENT IN JHARKHANDDEMAND TO GIVE ST STATUS TO KURMIकुड़मी आंदोलन के समर्थन में जेपीCONGRESS LEADER JP PATEL

