अलवर: कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का नाम अब 'वोट चोरी आयोग' बन चुका है. देश में वोटर लिस्ट दुरुस्त करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है. राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और उन्होंने देश की सबसे बड़ी पंचायत में शपथ ली है. चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी शिकायत का वह जवाब दे, लेकिन यहां वह शिकायत करने पर एलओपी(नेता प्रतिपक्ष) से ही शपथ पत्र मांग रहा है. यह हंसी की बात है.

पूर्व केंद्रीय मंत्री सिंह बुधवार को अलवर शहर के अशोक सर्किल पर कांग्रेस की ओर से 'स्टॉप वोट चोरी' स्टीकर लॉन्च करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे. सिंह ने आरोप लगाया कि आज देश में एक माहौल बना है, जिसमें ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग तक भाजपा कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं. किसी को जेल में डालना हो, किसी के वोट कटवाने हों या फिर किसी पर केस कराना हो, तो सारा काम ये कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि आज देश की संवैधानिक संस्थाओं को चौपट करने का काम भाजपा ने किया है. पूर्व केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि लोगों के ज्यादातर अधिकार भाजपा सरकार ने छीन लिए हैं. मतदान का अधिकार भी छीनने का प्रयास किया जा रहा है.

सुनिए क्या कहा कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह ने (ETV Bharat Alwar)

यह भी पढ़ें: वोट चोरी विवाद पर कांग्रेस-EC आमने-सामने, गहलोत ने उठाए गंभीर सवाल

जूली बोले- चुनाव आयोग भाजपा का रट्टू तोता बना: विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने देश के चुनाव आयोग पर भाजपा का रट्टू तोता बनने का आरोप लगाया है. उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में वोट कटवा मशीन चली है. वहां 65 लाख वोट काटे गए हैं. जिन्होंने वोट काटे हैं, वे अब बैकफुट पर आ चुके हैं. दूसरी ओर कर्नाटक है, जहां राहुल गांधी ने सबूत सहित एक लाख फर्जी वोट निकालकर चुनाव आयोग को दिए हैं. चुनाव आयोग ने वहां कार्रवाई करने के बजाय राहुल गांधी से ही शपथ पत्र मांगा है, जबकि भाजपा नेता अनुराग ठाकरे ने भी फर्जी वोट के आरोप लगाए, लेकिन चुनाव आयोग ने उनसे हलफनामा नहीं मांगा. प्रतिपक्ष नेता जूली ने आरोप लगाया कि संवैधानिक संस्थाओं से लोगों का भरोसा उठने के लिए भाजपा जिम्मेदार है.

पढ़ें: केंद्र सरकार के खिलाफ अलवर कांग्रेस ने खोला मोर्चा, कहा- महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है

राजस्थान में करा रहे सर्वे: प्रतिपक्ष नेता जूली ने कहा कि वोट चोरी के मामले उजागर होने के बाद कांग्रेस की ओर से राजस्थान में भी सर्वे कराया जा रहा है. इसमें पूरे प्रदेश का डेटा एकत्र कर जारी किया जाएगा. कांग्रेस चाहती है कि देश में निष्पक्ष चुनाव हों और एक वोट के अधिकार का जनता उपयोग करे.