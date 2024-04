गंगा स्कैप चैनल विवाद को हवा दे गए पीएम मोदी, हरीश रावत ने दी प्रतिक्रिया, कहा- गलत किया तो फांसी दें! - Ganga Scape Channel Controversy

गंगा स्कैप चैनल विवाद को हवा दे गए पीएम मोदी

हरिद्वार: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बड़ी जनसभा को संबोधित कर कांग्रेस पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने हरकी पैड़ी से बहने वाली गंगा की धारा को नहर बताया था. जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पलटवार किया है. उनका कहना है कि कांग्रेस ने कभी भी गंगा को नहर नहीं कहा. हरिद्वार को 75 फीसदी टूटने से बचाने के लिए उन्होंने इतना जरूर कहा कि हरकी पैड़ी से बहने वाली धारा गंगा नदी है, वो नहर के फॉर्म में है. हरीश रावत ने निशाना साधा कि बीजेपी चाहती है कि हरिद्वार टूटे. वो गंगा जी को जो भी कहें, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा गंगा को नदी ही माना है.

हरकी पैड़ी में गंगा स्कैप चैनल का मामला गरमाया: गौर हो कि तत्कालीन हरीश रावत सरकार ने हरकी पैड़ी से बहने वाली गंगा की धारा को स्कैप चैनल बताने वाला शासनादेश जारी कर दिया था, जिसे लेकर खूब सियासत हुई. जिसके बाद तीरथ सरकार ने इस शासनादेश को पलट दिया. अब एक बार फिर से पीएम मोदी की ओर से स्कैप चैनल वाला मुद्दा उठाने के बाद राजनीति गरमा गई है. जिस पर तत्कालीन सरकार के मुख्यमंत्री रहे और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने पलटवार किया है. हरीश रावत का कहना है कि जिस व्यक्ति ने लोगों के मकान, होटल, दुकान आदि बचाने के लिए डेलिगेशन को लीड किया था, वो तो अब बीजेपी में है.

हरीश रावत बोले- अगर अपराध किया तो फांसी दें: हरीश रावत का कहना है कि उन्होंने कभी हरकी पैड़ी से बहने वाली गंगा नदी को नहर नहीं बताया. हमने कहा था गंगा हरकी पैड़ी पर 'रिवर गंगा इज ए फॉर्म ऑफ कैनाल' मतलब लाइक राइन एंड डेन्यूब इन यूरोप (Like Rhine And Danube in Europe). उन्होंने कहा कि 'नदी है, लेकिन नहर के फॉर्म यानी रूप में है.' मतलब दोनों तरफ बंध बने हुए हैं. ऐसा करके उन्होंने हरिद्वार को आधा टूटने से बचा लिया. अगर यह अपराध है तो इस अपराध के लिए उन्हें फांसी दी जानी चाहिए.

पीएम मोदी जहां जाते हैं, वहां लेकर जाते हैं बेरोजगारी, महंगाई और वैमनस्यता: हरीश रावत का कहना है कि पीएम मोदी चुनाव के वक्त में आते हैं, लेकिन उनके साथ बेरोजगारी, महंगाई, वैमनस्य समेत उत्तराखंड की जमीन बिकने लग गई, महिलाओं का सम्मान खतरे में पड़ गया आदि ये सारे मुद्दे उनके साथ चल रहे हैं. वो जहां-जहां जा रहे हैं, वहां-वहां महंगाई, वैमनस्यता और बेरोजगारी साथ आ रही है. लोग जानना चाहते हैं कि पीएम मोदी जहां पधारते हैं, वहां वैमनस्यता क्यों बना पनपता है. वहां बेरोजगारी और महंगाई क्यों बढ़ रही है.

अब समय आ गया है 'थैंक यू मोदी' कहा जाए: हरीश रावत का कहना है कि अब वो समय आ गया है कि जब 'थैंक यू मोदी' कहा जाना चाहिए. 10 साल हो गए हैं. उन्होंने 10 साल सरकार चलाई. अब उनको धन्यवाद कहकर नए को आशीर्वाद देना चाहिए. ऐसे में उनके लिए थैंक यू और नए के लिए आशीर्वाद. वहीं, हरदा ने कहा कि बीजेपी झूठ की जननी है और इसमें भी झूठ बोल रहे हैं. स्पष्ट तौर पर झूठ बोलकर कह रहे हैं ति कांग्रेस ने कैनाल कहा. जबकि, उन्होंने ऐसा करके आधे हरिद्वार को टूटने से बचा लिया. नहीं तो आधे से ज्यादा हरिद्वार टूट जाता.

