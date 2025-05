ETV Bharat / state

गुस्से से लाल हुए हरीश रावत! भाजपा के धाकड़ों को दी चुनौती, राजनीति छोड़ने की कही बात, जानिए क्यों? - HARISH RAWAT CHALLENGED BJP

भाजपा के धाकड़ों को हरीश रावत की चुनौती. ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : May 6, 2025 at 1:35 PM IST | Updated : May 6, 2025 at 2:10 PM IST 3 Min Read

देहरादून: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने एक बार फिर अपने चिर परिचित अंदाज में सीएम पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा. हरीश रावत ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है. वीडियो में हरीश रावत ने कहा कि धाकड़ लोग वह होते हैं, जो सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं. दरअसल, बीजेपी अक्सर हरीश रावत पर आरोप लगाती रहती है कि उन्होंने साल 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में मुस्लिम युनिवर्सिटी बनाने का वादा किया था, इसी को लेकर हरीश रावत ने फिर से बीजेपी और सीएम पुष्कर सिंह धामी पर निशाना साधा.

Last Updated : May 6, 2025 at 2:10 PM IST