ETV Bharat / state

हरक रावत का बीजेपी पर एक और प्रहार! कहा- आखिर मान लिया कि 30 नहीं 27 करोड़ रुपए मिले - HARAK SINGH RAWAT ON BJP FUND FD

हरक सिंह रावत ने खनन फंडिंग को लेकर फिर बीजेपी पर बरसे, बोले-बीजेपी को किस-किस ने दिया चंदा, नाम पता समेत सार्वजनिक की जाए सूची

Harak Singh rawat
कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत (फोटो- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 25, 2025 at 8:32 PM IST

Updated : August 25, 2025 at 8:57 PM IST

4 Min Read

देहरादून: पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत लगातार अपने तल्ख बयानों से बीजेपी को असहज कर रहे हैं. एक बार फिर से उन्होंने खनन फंडिंग को लेकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला है. हरक रावत ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत के उस बयान पर भी पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल सच बात है कि पार्टी फंड के लिए पैसा इकट्ठा किया गया. यह रकम 30 करोड़ नहीं, बल्कि 27 करोड़ रुपए है, लेकिन बीजेपी ने टेबल के नीचे से किसी पैसे का लेनदेन नहीं किया है. वहीं, अब हरक सिंह रावत ने बीजेपी को दान करने वालों के नाम सार्वजनिक किए जाने की मांग की है.

त्रिवेंद्र रावत आखिर मान लिया कि 30 नहीं 27 करोड़ रुपए मिले: कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत कहा कि आज उत्तराखंड की जनता यह जानना चाहती है कि बीजेपी को कौन-कौन से लोग दान कर रहे हैं? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को घेरते हुए बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आखिरकार मान लिया कि 30 करोड़ रुपए नहीं, बीजेपी को 27 करोड़ रुपए मिले हैं.

कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत का बयान (वीडियो सोर्स- ETV Bharat)

इस चंदे के पीछे कौन-कौन से कारोबारी खड़े हैं? जनता जानना चाहती है सच: हरक सिंह रावत ने सवाल उठाते हुए कहा मुख्यमंत्री रहते हुए त्रिवेंद्र रावत ने 2 से 3 करोड़ रुपए फंड में जमा करने की बात की थी, लेकिन संभव है कि 2-3 करोड़ रुपए कम दिए गए हों, इसलिए पूर्व मुख्यमंत्री ने 27 करोड़ की रकम स्वीकार की. हरक सिंह रावत के इस बयान ने प्रदेश की सियासत में गर्मी बढ़ा दी है.

उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अब जनता यह जानना चाहती है कि करोड़ों रुपए के इस चंदे का सच क्या है और इसके पीछे कौन-कौन से कारोबारी खड़े हैं. हालांकि, हरक रावत ने कहा कि बीजेपी ने पार्टी फंड जुटाने के लिए 25 करोड़ का लक्ष्य रखा था, लेकिन यह रकम बढ़कर 27 करोड़ रुपए हो गई. हरक सिंह ने कहा कि वो पिछले कई दिनों से इस बात को कह रहे हैं कि आज उनको किसी काम के लिए कोई भी पांच लाख रुपए देने को तैयार नहीं है.

खनन कारोबारियों ने धड़ाधड़ 10-10 लाख रुपए के चेक सौंपे: हरक रावत ने आगे कहा कि वे त्रिवेंद्र सिंह रावत से भी 5-10 लाख उधार मांग रहे हैं, लेकिन जब वो मंत्री थे, तब बीजेपी का फंड जुटाने के लिए उनको हल्द्वानी, हरिद्वार और रामनगर के खनन कारोबारियों ने धड़ाधड़ 10-10 लाख रुपए के चेक सौंप दिए. कोटद्वार से भी उनको लोनिवि के अधिकारी ने दो ठेकेदारों से 5-5 लाख रुपए के चेक दिलाए.

Harak Singh rawat
पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत समेत अन्य लोग (फोटो- ETV Bharat)

बीजेपी को दान देने वालों की जानकारी पता समेत करें सार्वजनिक: उन्होंने कहा कि चंदे का पैसा यदि व्हाइट है तो फिर बीजेपी को दान देने वालों की पते समेत सूची सार्वजनिक करनी चाहिए. इस सूची को रामनगर, रुद्रपुर, हल्द्वानी, कोटद्वार, देहरादून और ऋषिकेश के लोग देख सकेंगे और ये जान लेंगे कि यही वो दानदाता हैं, जिसने बीजेपी को चंदा दिया है. लोग इन दानदाताओं के पास जाकर संगठनों या स्वास्थ्य शिविरों के लिए आर्थिक रूप से दान ले सकते हैं.

बीजेपी इस धनराशि से आपदा पीड़ितों की करें सहायता: इसके अलावा हरक सिंह का कहना है कि उत्तराखंड में धराली और थराली में आई आपदा से लोग जूझ रहे हैं. वहां सैलाब ने सब कुछ तबाह कर दिया है. आपदा प्रभावितों के लिए केंद्र से जब तक मदद आएगी, तब तक देर हो जाएगी. बीजेपी 27 या फिर 30 करोड़ की इस धनराशि को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष में जमा कराकर आपदा पीड़ितों की सहायता कर सकती है.

ये भी पढ़ें-

देहरादून: पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत लगातार अपने तल्ख बयानों से बीजेपी को असहज कर रहे हैं. एक बार फिर से उन्होंने खनन फंडिंग को लेकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला है. हरक रावत ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत के उस बयान पर भी पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल सच बात है कि पार्टी फंड के लिए पैसा इकट्ठा किया गया. यह रकम 30 करोड़ नहीं, बल्कि 27 करोड़ रुपए है, लेकिन बीजेपी ने टेबल के नीचे से किसी पैसे का लेनदेन नहीं किया है. वहीं, अब हरक सिंह रावत ने बीजेपी को दान करने वालों के नाम सार्वजनिक किए जाने की मांग की है.

त्रिवेंद्र रावत आखिर मान लिया कि 30 नहीं 27 करोड़ रुपए मिले: कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत कहा कि आज उत्तराखंड की जनता यह जानना चाहती है कि बीजेपी को कौन-कौन से लोग दान कर रहे हैं? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को घेरते हुए बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आखिरकार मान लिया कि 30 करोड़ रुपए नहीं, बीजेपी को 27 करोड़ रुपए मिले हैं.

कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत का बयान (वीडियो सोर्स- ETV Bharat)

इस चंदे के पीछे कौन-कौन से कारोबारी खड़े हैं? जनता जानना चाहती है सच: हरक सिंह रावत ने सवाल उठाते हुए कहा मुख्यमंत्री रहते हुए त्रिवेंद्र रावत ने 2 से 3 करोड़ रुपए फंड में जमा करने की बात की थी, लेकिन संभव है कि 2-3 करोड़ रुपए कम दिए गए हों, इसलिए पूर्व मुख्यमंत्री ने 27 करोड़ की रकम स्वीकार की. हरक सिंह रावत के इस बयान ने प्रदेश की सियासत में गर्मी बढ़ा दी है.

उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अब जनता यह जानना चाहती है कि करोड़ों रुपए के इस चंदे का सच क्या है और इसके पीछे कौन-कौन से कारोबारी खड़े हैं. हालांकि, हरक रावत ने कहा कि बीजेपी ने पार्टी फंड जुटाने के लिए 25 करोड़ का लक्ष्य रखा था, लेकिन यह रकम बढ़कर 27 करोड़ रुपए हो गई. हरक सिंह ने कहा कि वो पिछले कई दिनों से इस बात को कह रहे हैं कि आज उनको किसी काम के लिए कोई भी पांच लाख रुपए देने को तैयार नहीं है.

खनन कारोबारियों ने धड़ाधड़ 10-10 लाख रुपए के चेक सौंपे: हरक रावत ने आगे कहा कि वे त्रिवेंद्र सिंह रावत से भी 5-10 लाख उधार मांग रहे हैं, लेकिन जब वो मंत्री थे, तब बीजेपी का फंड जुटाने के लिए उनको हल्द्वानी, हरिद्वार और रामनगर के खनन कारोबारियों ने धड़ाधड़ 10-10 लाख रुपए के चेक सौंप दिए. कोटद्वार से भी उनको लोनिवि के अधिकारी ने दो ठेकेदारों से 5-5 लाख रुपए के चेक दिलाए.

Harak Singh rawat
पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत समेत अन्य लोग (फोटो- ETV Bharat)

बीजेपी को दान देने वालों की जानकारी पता समेत करें सार्वजनिक: उन्होंने कहा कि चंदे का पैसा यदि व्हाइट है तो फिर बीजेपी को दान देने वालों की पते समेत सूची सार्वजनिक करनी चाहिए. इस सूची को रामनगर, रुद्रपुर, हल्द्वानी, कोटद्वार, देहरादून और ऋषिकेश के लोग देख सकेंगे और ये जान लेंगे कि यही वो दानदाता हैं, जिसने बीजेपी को चंदा दिया है. लोग इन दानदाताओं के पास जाकर संगठनों या स्वास्थ्य शिविरों के लिए आर्थिक रूप से दान ले सकते हैं.

बीजेपी इस धनराशि से आपदा पीड़ितों की करें सहायता: इसके अलावा हरक सिंह का कहना है कि उत्तराखंड में धराली और थराली में आई आपदा से लोग जूझ रहे हैं. वहां सैलाब ने सब कुछ तबाह कर दिया है. आपदा प्रभावितों के लिए केंद्र से जब तक मदद आएगी, तब तक देर हो जाएगी. बीजेपी 27 या फिर 30 करोड़ की इस धनराशि को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष में जमा कराकर आपदा पीड़ितों की सहायता कर सकती है.

ये भी पढ़ें-

Last Updated : August 25, 2025 at 8:57 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

DEHRADUN BJP MINING FUNDINGHARAK RAWAT ON TRIVENDRA RAWATहरक सिंह रावत चंदा बयानहरक रावत बीजेपी त्रिवेंद्र रावतHARAK SINGH RAWAT ON BJP FUND FD

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

क्या आप जानते हैं कौन थे महारानी लक्ष्मीबाई के वकील जॉन लैंग? मसूरी में रस्किन बॉन्ड ने खोजी थी इनकी कब्र

37 किमी पैदल सफर कर धराली पहुंचा ईटीवी भारत, यहां जारी है जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद

''मैं मलबे में आधे से ज्यादा दबा हूं, मुझे बचा ले बेटा'', सुशील के कानों में गूंज रहे पिता के आखिरी शब्द

'ब्लास्ट जैसी आवाज आई, सब खत्म हो गया', चिल्लाते रहे धराली के जय भगवान, आंखों के सामने तबाह हुआ 2 मंजिला होटल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.