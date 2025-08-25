ETV Bharat / state

बयानों के बाउंसर्स फेंक रहे हरक सिंह, क्यों दे रहे बोल्ड स्टेटमेंट? जानिये इसके पीछे की असल वजह - HARAK SINGH RAWAT STATEMENT

हरक सिंह रावत इन दिनों बयानों के बम फोड़ रहे हैं. इसके जरिये वे सीधे तौर पर बीजेपी को घेरने की कोशश कर रहे हैं.

HARAK SINGH RAWAT STATEMENT
हरक सिंह रावत के बयान (ETV BHARAT)
Published : August 25, 2025

Updated : August 25, 2025

देहरादून, किरनकांत शर्मा: उत्तराखंड में इन दिनों राजनीतिक बयानबाजी, उठापटक, छींटाकशी का दौर चल रहा है. इस कड़ी में उत्तराखंड के कद्दावर नेता हरक सिंह रावत फ्रंटफुट पर नजर आ रहे हैं. हरक सिंह रावत हर दिन अपने बयानों से उत्तराखंड के सियासी गलियारों की सुर्खियां बने हुये हैं. अपने बयानों में हरक सिंह रावत बीजेपी के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं. वे आक्रामक होकर बीजेपी नेताओं को आड़े हाथों ले रहे हैं. साथ ही वे आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे करने की चेतावनी दे रहे हैं. हरक सिंह रावत के तीखे तेवरों की वजह क्या है?

बयानों के बाउंसर फेंक रहे हरक सिंह: हरक सिंह रावत ने दो दिन पहले यह कसम खाई कि 'माला तब पहनूंगा, जब उत्तराखंड से बीजेपी की अंत्येष्टि कर दूंगा'. इस बयान के बाद दूसरे ही दिन हरक सिंह रावत ने बीजेपी और एफडी को लेकर बयान दिया. हरक सिंह रावत ने कहा जब वह बीजेपी में थे, तब सरकार और संगठन खनन कारोबारी फैक्ट्री से पैसे मांगती थी. खुद उन्होंने भाजपा के खाते में पैसे जमा करवाए हैं.

हरक सिंह रावत के बयान (ETV BHARAT)

हरक सिंह रावत ने अपने बयान से न केवल संगठन को निशाने पर लिया बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ-साथ मौजूद प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट को भी पुरानी बातें याद दिलाई. उन्होंने कहा महेंद्र भट्ट उनके सामने राजनीति के छोटे खिलाड़ी हैं.हरक सिंह रावत के आक्रामक तेवरों के बाद कांग्रेस के बड़े-बड़े नेता उनके सपोर्ट में खड़े हो गए हैं. वहीं भाजपा के संगठन से लेकर सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री तक ने हरक सिंह रावत के बयानों को पागलपन करार दे रहे हैं.

उत्तराखंड की राजनीति में कुछ ही नेताओं को दबंग और कद्दावर की उपाधि मिली हुई है. कांग्रेस के नेता हरक सिंह रावत उन चुनिंदा नेताओं में से एक है. कभी कांग्रेस में रहकर कांग्रेस की ही सरकार गिराने वाले हरक सिंह रावत भाजपा में शामिल हुए. अब दोबारा से कांग्रेस के पाले में खड़े होकर भाजपा को आईना दिखाने की बात हरक सिंह रावत कर रहे हैं.

हरक सिंह के बयानों पर क्या बोले जानकार: हरक सिंह रावत तमाम जांच एजेंसियों का सामना कर रहे हैं. इस बीच उनके साथ कोई नेता खड़ा नहीं दिखाई दिया. अब हरक सिंह रावत अपने बयानों से सुर्खियों में आना चाहते हैं. इसके साथ ही हरक सिंह रावत अपनी छवि सुधारने और विश्वास बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं. ऐसा उनके बयानों के बाद दिखाई भी दे रहा है. हरक सिंह रावत के बयानों के बाद उन्हें कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का सपोर्ट मिल भी रहा है. हरीश रावत, यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल सभी ने हरक सिंह रावत का समर्थन किया है.

राजनीतिक जानकार आदेश त्यागी कहते हैं कि हरक सिंह रावत कभी शांत नेता नहीं रहे. कांग्रेस से बीजेपी में जाने और बीजेपी से कांग्रेस में आने के बाद उनकी छवि पर दाग जरूर लगा है. नारायण दत्त तिवारी सरकार से लेकर के कल्याण सिंह की सरकार हो या विजय बहुगुणा की सरकार, वह जब भी सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे उनके यह तेवर हमेशा से ही दिखाई दिये हैं. उनके ये बयान कांग्रेस में फिर से विश्वास बनाने की ओर देखे जा रहे हैं. इस विश्वास न केवल देहरादून में बैठे बल्कि दिल्ली में बैठे नेताओं पर को भी साधने की कोशिश की जा रही है.


त्रिवेंद्र सिंह रावत की आई प्रतिक्रिया: हरक सिंह रावत ने त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार के दौरान संगठन और सरकार को फैक्ट्री और खनन कारोबारी से पैसे दिलवाने की बात कहकर उत्तराखंड की राजनीति में तूफान मचाया. हरक सिंह रावत के बयान के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत की भी प्रतिक्रिया आई है. त्रिवेंद्र सिंह रावतक ने कहा-

ऐसा नहीं है कि यह कोई नई बात है. यह बात हर कोई जानता है कि राजनीतिक पार्टी चंदा लेकर ही चलती है. अगर उन्होंने(हरक सिंह रावत) चंदा दिलवाया है या दिया है तो वह सब कुछ चेक के माध्यम से दिलवाया है. सरकार या संगठन ने कोई पैसा टेबल के नीचे से नहीं लिया. इसलिए हरक सिंह रावत इस वक्त जो कुछ भी कह रहे हैं वह उनकी खीज है.

त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री

त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरक सिंह रावत के उस बयान पर भी पलटवार किया जिसमें हरक सिंह रावत ने बीजेपी को सत्ता से हटाने की बात कही है. त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा इंदिरा गांधी से लेकर आज तक कई बार कांग्रेस के नेताओं ने यह कोशिश की लेकिन बीजेपी लगातार बढ़ती रही है. हरक सिंह रावत इस तरह के बयान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अब उनके करियर का अंतिम समय चल रहा है.

अब हरक सिंह को कोई गंभीरता ने नहीं लेता: उत्तराखंड की राजनीति को बेहद करीब से जानने वाले वरिष्ठ पत्रकार राजेश पांडे कहते हैं कि हरक सिंह रावत की छवि अब सेल्फ थिंकिंग की हो गई है, इसलिए उनके बयानों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया जा सकता. वह भी तब जब वह सत्ता में नहीं हैं. हरक सिंह रावत पहले भी इस तरह के बयान देते रहे हैं. यह शायद चर्चा में रहने के लिए भी हो सकता है. अगर वह बात पार्टी को पैसा दिलाने की कर रहे हैं तो उन्हें यह भी कबूलना होगा कि अगर भ्रष्टाचार कहीं पर हुआ है और उनके सामने या उनके माध्यम से हुआ है तो वे भी दोषी हैं. उन्होंने कहा हरक सिंह रावत को उनकी ही वजह से अब बहुत गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है.

हरक सिंह रावत के बयानहरक सिंह रावत लेटेस्ट न्यूजहरक सिंह रावत वायरल स्टेटमेंटHARAK SINGH RAWAT STATEMENT

