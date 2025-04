ETV Bharat / state

जागेश्वर में पपड़ी की तरह हाथ से उखड़ गई PMGSY की डामर रोड, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने की कार्रवाई की मांग - PMGSY JAGESHWAR

जागेश्वर विधानसभा क्षेत्र में सड़क का हाल ( Photo- ETV Bharat )

अल्मोड़ा: जिले के जागेश्वर विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की मद से सड़कों का चौड़ीकरण, डामरीकरण किया जा रहा है. इसमें अधिकारियों की अनदेखी के चलते घटिया सड़क निर्माण किया जा रहा है. इसके विरोध में क्षेत्र की जनता सड़कों में उतर आई है. दन्या-आरा-सल्फड मोटर मार्ग तो बच्चों लिए तक कौतूहल का विषय बनी हुई है. इस सड़क का डामर बच्चों के नन्हें हाथों से उखड़ जा रहा है. इस घटिया सड़क निर्माण को लेकर कांग्रेस ने भी विरोध किया है. पपड़ी की तरह उखड़ गई पीएमजीएसवाई की सड़क: पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविन्द सिंह कुंजवाल ने विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह विकास कार्यों में सरकारी बजट का दुरुपयोग कर रही है. उसका एक उदाहरण जागेश्वर विधानसभा क्षेत्र के तहत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से सड़कों के डामरीकरण की खानापूर्ति किया जाना है. जिसमें दन्या-आरा-सल्फड मोटर मार्ग शामिल है. जागेश्वर में हाथ से रोड उखाड़कर दिखाते लोग (Video- ETV Bharat) पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कुंजवाल ने कहा कि-

