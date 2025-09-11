ETV Bharat / state

JET को लेकर जारी विज्ञापन पर सवाल, जेपीएससी सचिव से मिलकर कांग्रेस नेता ने की शिकायत!

कांग्रेस नेता ने जेपीएससी सचिव से मिलकर शिकायत की है.

Congress leader complaint to JPSC Secretary about absence of Biotechnology subject in JET exam notification
JPSC सचिव के साथ कांग्रेस नेता की मुलाकात (ETV Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 11, 2025 at 7:26 PM IST

रांचीः झारखंड पात्रता परीक्षा यानी JET को लेकर जारी विज्ञापन पर सवाल उठने लगे हैं. जेपीएससी द्वारा करीब 17 वर्ष बाद निकाले गए इस विज्ञापन में बायोटेक्नोलॉजी जैसे महत्त्वपूर्ण विषय को बाहर रखा गया है. जिससे न केवल विद्यार्थियों और शोधार्थियों के लिए निराशाजनक है बल्कि उनके भविष्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है.

खास बात यह है कि जारी विज्ञापन में एनवायरनमेंटल साइंस, मैनेजमेंट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन, फाइनेंस, को-ऑपरेटिव मैनेजमेंट, सोशल वर्क, मास कम्युनिकेशन एवं जर्नलिज्म, म्यूज़ियोलॉजी एवं कंजरवेशन, होम साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, योगा, परफॉर्मिंग आर्ट (डांस, ड्रामा, थिएटर) जैसे विषयों को शामिल किया गया है.

जानकारी देते कांग्रेस नेता (ETV Bharat)

जाहिर तौर जब इतने सारे व्यावसायिक विषयों को स्थान दिया जा सकता है, तो बायोटेक्नोलॉजी को अलग रखने से इस विषय के छात्रों में निराश होने लगे हैं. इन सबके बीच आज 11 सितंबर को प्रदेश कांग्रेस महासचिव आलोक दूबे जेपीएससी सचिव से मुलाकात कर छात्रों को हो रही परेशानी से अवगत कराया.

उन्होंने कहा कि JET का पाठ्यक्रम पूर्णतः UGC-NET और CSIR-NET पैटर्न पर आधारित है, जहां बायोटेक्नोलॉजी को ‘लाइफ साइंसेज’ के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है. ऐसे में झारखंड पात्रता परीक्षा से इस विषय को बाहर रखना हजारों विद्यार्थियों और शोधार्थियों के शैक्षणिक अवसरों को सीमित करने जैसा है.

जेपीएससी सचिव से नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक विकास पर रोक लगाना राज्यहित में नहीं है. झारखंड जैसे राज्य को बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च, कृषि जैव प्रौद्योगिकी, औषधीय अनुसंधान और औद्योगिक अनुप्रयोग की जरूरत है. JET से इसे हटाना राज्य की वैज्ञानिक प्रगति पर ताला लगाने जैसा है.

JET विषय को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर की गई मांग

JET के विषय को लेकर उठे विवाद के बीच जेपीएससी चेयरमैन और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कुछ छूटे विषयों को जोड़ने का आग्रह किया गया है. कांग्रेस नेता आलोक दूबे ने चिठ्ठी लिखकर आयोग और मुख्यमंत्री से छात्रहित को ध्यान में रखकर जल्द से जल्द निर्णय लेने का आग्रह किया है.

कांग्रेस नेता आलोक दूबे द्वारा लिखे गए पत्र के अनुसार बायोटेक्नोलॉजी विषय विद्यार्थियों के भविष्य और झारखंड की वैज्ञानिक उन्नति से जुड़ा हुआ है, इसलिए आवश्यक है कि आयोग इस पर पुनर्विचार करे. उन्होंने झारखंड लोक सेवा आयोग से मांग की है कि अधिसूचना में शीघ्र संशोधन कर बायोटेक्नोलॉजी को JET में सम्मिलित किया जाए. उन्होंने भरोसा जताया कि हमारी सरकार संवेदनशील है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस मुद्दे को अवश्य समझेंगे तथा छात्रों के साथ न्याय सुनिश्चित करेंगे.

