कांग्रेस नेता दुष्कर्म मामले में अरेस्ट, शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण का मामला - PHYSICAL EXPLOITATION

कांग्रेस नेता दुष्कर्म मामले में अरेस्ट ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : May 17, 2025 at 6:29 PM IST | Updated : May 17, 2025 at 7:30 PM IST 2 Min Read

दुर्ग : युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को दैहिक शोषण मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है.पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने 10 साल तक उसके साथ जीने मरने की कसमें खाई.इस दौरान कई बार शादी का वादा करके उसका शारीरिक शोषण किया गया.लेकिन आरोपी गुपचुप तरीके से किसी दूसरी लड़की से निकाह करने की तैयारी में था.इस बात की जानकारी लगने पर जब पीड़िता ने शादी का दबाव बनाया तो आरोपी ने मना कर दिया.जिसके बाद मामला थाने पहुंचा. इसके बाद पद्मनाभपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई.वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.





युवती को 10 साल से जानता है आरोपी : एएसपी पद्मश्री तंवर के मुताबिक एक युवती ने पद्मनाभपुर थाने में दैहिक शोषण का मामला दर्ज कराया है. लड़की ने आरोप लगाया है कि साल 2015 में उसकी मुलाकात आरोपी से चंद्रामौर्या टाकीज के पास हुई थी. दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने से वो एक दूसरे से प्यार करने लगे. आरोपी ने लड़की को शादी का वादा किया, लेकिन लड़की के घरवालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था. कांग्रेस नेता दुष्कर्म मामले में अरेस्ट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

