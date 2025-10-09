ETV Bharat / state

किरण चौधरी पर कांग्रेस नेता अनिरुद्ध चौधरी का प्रहार, कहा- "मेरी चाचीजी की बातों को गंभीरता से न लें, वो कुछ भी ऐसा बोल देती हैं, जो..."

चरखी दादरीः हरियाणा में बारिश और बाढ़ के कारण बाजरे, कपास और धान की फसलों का उत्पादन और गुणवत्ता काफी प्रभावित हुई है. इसी बीच खेतों से तैयार फसलें कहीं मंडियों में भीग कर खराब हो रही है तो कहीं गुणवत्ता का हवाला देकर मंडियों में खरीदा नहीं जा रहा है.इससे किसानों में काफी नाराजगी है. इसी बीच किसानों के समर्थन में किसान संगठनों को साथ किसान संगठनों के साथ-साथ राजनीतिक दल भी साथ आ रहे हैं. चरखी दादरी में कांग्रेस नेता अनिरुद्ध चौधरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बाढ़डा मंडी में प्रदर्शन किया. इस दौरान अनिरुद्ध चौधरी ने कहा कि "जिस भी हाल में बाजरा है सरकार किसानों से खरीद करें या नुकसान की भरपाई करने के लिए मुआवजा. वर्तमान के साथ-साथ पुराना मुआवजा भी किसानों दिया जाए."

'मेरी चाची जी की बात को गंभीरता से नहीं लिया जाए': इस दौरान बीसीसीआई के पूर्व कोषाध्यक्ष कांग्रेस नेता अनिरुद्ध चौधरी ने अपनी चाची भाजपा की राज्यसभा सांसद किरण चौधरी पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि "मैं यह कहना चाहूंगा कि मेरी चाची जी की बात को गंभीरता से नहीं लिया जाए. क्योंकि वे कभी भी कुछ भी ऐसी बात बोल देते हैं जिनमें सच झूठ का कोई आइना नहीं रहता है.तो मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा."