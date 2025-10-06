ETV Bharat / state

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री भरत सिंह का निधन, जयपुर में ली अंतिम सांस

पूर्व मंत्री भरत सिंह का निधन ( ETV Bharat File Photo )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : October 6, 2025 at 11:27 PM IST 3 Min Read