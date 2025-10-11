कांग्रेस नेता पर दो बदमाशों ने किया तलवार से जानलेवा हमला, घायल ने फायरिंग के भी लगाए आरोप
भीलवाड़ा शहर में एक कांग्रेस नेता पर हमले का मामला सामने आया है. हमला दो मोटरसाइकिल सवारों ने किया.
Published : October 11, 2025 at 8:33 PM IST
भीलवाड़ा: शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के सरकारी दरवाजे के पास शनिवार शाम जिले की हलेड ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच व कांग्रेस नेता पर दो अज्ञात बदमाशों ने तलवार व सरिए से जानलेवा हमला कर दिया. सूचना मिलते ही पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायल कांग्रेस नेता को महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया. वहीं घायल हरफूल जाट ने फायर के भी आरोप लगाए हैं.
शहर के कोतवाली थाना प्रभारी गजेंद्र सिंह नरूका ने बताया कि थाना क्षेत्र के सरकारी दरवाजे के पास शनिवार शाम सुवाणा पंचायत समिति की हलेड ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच हरफूल जाट पर एक मोटरसाइकिल पर आए दो अज्ञात बदमाशों ने तलवार से हमला कर घायल कर दिया. घायल सरपंच ने पैर में फायर का भी आरोप लगाया है. हमले में घायल पूर्व सरपंच को महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. अस्पताल में एसपी पारस जैन मौके पर पहुंचे और घायल सरपंच का बयान लिया. वहीं कांग्रेस नेता पर हमले की सूचना पर कांग्रेस के वरिष्ठ राजनेता अस्पताल पहुंचे और पुलिस से जल्द हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग की.
भीलवाड़ा एसपी धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि हरफूल जाट पर हमले की सूचना मिलते ही तुरंत हम मौके पर पहुंचे. घटनास्थल का मौका मुआयना किया. घायल हरफूल जाट का महात्मा गांधी अस्पताल में उपचार जारी है. आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद अज्ञात हमलावरों की तलाश के लिए विभिन्न टीमों का गठन किया गया है. जल्द ही हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. घायल हरपुर जाट ने फायर का भी आरोप लगाया है. घटनास्थल सहित आसपास के इलाके में फायर के साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं. फायर हुआ या नहीं हुआ, यह मेडिकल और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा.