कांग्रेस नेता पर दो बदमाशों ने किया तलवार से जानलेवा हमला, घायल ने फायरिंग के भी लगाए आरोप

भीलवाड़ा: शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के सरकारी दरवाजे के पास शनिवार शाम जिले की हलेड ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच व कांग्रेस नेता पर दो अज्ञात बदमाशों ने तलवार व सरिए से जानलेवा हमला कर दिया. सूचना मिलते ही पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायल कांग्रेस नेता को महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया. वहीं घायल हरफूल जाट ने फायर के भी आरोप लगाए हैं.

शहर के कोतवाली थाना प्रभारी गजेंद्र सिंह नरूका ने बताया कि थाना क्षेत्र के सरकारी दरवाजे के पास शनिवार शाम सुवाणा पंचायत समिति की हलेड ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच हरफूल जाट पर एक मोटरसाइकिल पर आए दो अज्ञात बदमाशों ने तलवार से हमला कर घायल कर दिया. घायल सरपंच ने पैर में फायर का भी आरोप लगाया है. हमले में घायल पूर्व सरपंच को महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. अस्पताल में एसपी पारस जैन मौके पर पहुंचे और घायल सरपंच का बयान लिया. वहीं कांग्रेस नेता पर हमले की सूचना पर कांग्रेस के वरिष्ठ राजनेता अस्पताल पहुंचे और पुलिस से जल्द हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग की.