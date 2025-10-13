हरिद्वार से लेकर देहरादून की सड़कों पर गरजे कांग्रेसी, भाजपा पर लगाया 'चोरी' का आरोप, मिशन 2027 के लिए फूंका बिगुल
हरिद्वार के लक्सर में कांग्रेस ने 'वोट चोर, गद्दी छोड़' हस्ताक्षर अभियान चलाया. अभियान में कुमारी शैलजा ने भी भाग लिया.
लक्सर/देहरादून: उत्तराखंड में कांग्रेस ने सोमवार को 'वोट चोर, गद्दी छोड़' हस्ताक्षर अभियान चलाया. हरिद्वार के लक्सर में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड की कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने भी भाग लिया. उनके अलावा प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा, पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और विधानसभा नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत ज्वालापुर विधायक रवि बहादुर, हरिद्वार ग्रामीण विधायक अनुपमा रावत भी मौजूद रहीं. इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा.
कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि, भाजपा वोट चोरी करने वाली पार्टी है. भाजपा हर तरह की चोरी कर रही है. अब जनता ने उसे उखाड़ फेंकना का मन बना लिया है. कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाया. कहा कि चुनाव आयोग, भाजपा सरकार के दबाव में काम कर रहा है.
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि, भाजपा तुम्हारी रसोई तक में चोरी कर रही है. युवाओं के भविष्य की चोरी कर रही है. वोट की चोरी कर रही है. ऐसी कोई चोरी नहीं है, जो भाजपा न कर रही हो. उन्होंने कहा कि ऐसे करोड़ों मतदाता हैं, जिनका चुनाव के समय वोट काट दिया जाता है. लेकिन ऐसे मतदाताओं के नाम अपने लाभ के लिए लिस्ट में जोड़ दिए जाते हैं. भाजपा एक सोची समझी चाल के तहत काम कर रही है, अब उस चाल को बेनकाब करना है और मिशन 2027 को कामयाब बनाना है.
उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि चुनाव आयोग भाजपा सरकार की कठपुतली बना हुआ है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सबूतों के साथ देश में चल रहे 'वोट चोरी' के खेल को उजागर किया है. लेकिन चुनाव आयोग इतने बड़े मामले पर चुप्पी साधकर बैठा है. उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपने बूथों पर वोटों की रखवाली करने की अपील की.
देहरादून में एनएसयूआई ने निकाला मार्च: वहीं सोमवार को एनएसयूआई के छात्रों और युवाओं ने प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी और नशे की प्रवृत्ति के खिलाफ देहरादून में मार्च निकाला. गांधी पार्क से डिस्पेंसरी रोड स्थित स्व. राजीव गांधी की प्रतिमा तक छात्र संगठन के नेता हरीश जोशी के नेतृत्व में यह मार्च निकाला गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व चकराता से विधायक प्रीतम सिंह भी शामिल हुए.
इस दौरान कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने युवाओं को बेरोजगार और नशे का आदि बना दिया है. प्रदेश में कोने कोने पर नशे की पुड़िया मिल रही है. लेकिन राज्य सरकार इसे रोकने में नाकाम साबित हुई है. हरीश रावत ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि आज की युवा पीढ़ी के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती रोजगार और नशे की है.
हरीश रावत ने कहा, सरकार उन्हें रोजगार तो दे नहीं पा रही है, लेकिन नशे को घर-घर पहुंचा रही है. ऐसी सरकार धन्य है, जो नशे की पुड़िया को हर जगह पहुंचाने का काम कर रही है. उत्तराखंड का ऐसा कोई इलाका नहीं बचा है, जहां पर यह पुड़िया नहीं पहुंच पा रही हो. दरअसल भाजपा के ही लोग पुड़िया बाज हैं. यह हमारी युवा पीढ़ी और उनके भविष्य को नशे का आदी बना बनाना चाहते हैं. उत्तराखंड में कभी पेपर लीक तो कभी भर्तियां टालने के नाम पर सरकार का ड्रामा लगातार चल रहा है.
प्रदेश में थर्ड फ्रंट खड़ा करना चाहती है भाजपा: वहीं बीते रोज बेरोजगार संघ के पदाधिकारियों ने भर्ती परीक्षाएं रद्द किए जाने पर मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उनका आभार प्रकट किया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ बेरोजगार संघ की हुई मुलाकात पर हरीश रावत कुछ नहीं बोले. हालांकि उन्होंने कहा कि भाजपा उत्तराखंड में थर्ड फ्रंट खड़ा करने की पूरी कोशिश में जुटी हुई है, ताकि थर्ड फ्रंट के जरिए वोट काटने वाले चुनाव में खड़े किए जा सकें.
