Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

बिजली बिल हाफ योजना में बदलाव का विरोध, दुर्ग में कांग्रेस ने लालटेन थामी, पुतला दहन किया - CONGRESS LANTEN PROTEST DURG

बिजली बिल हाफ योजना में बदलाव को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और लालटेन सौंपकर विरोध जताया.

Congress lanten protest Durg
बिजली बिल हाफ योजना में बदलाव का विरोध (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 7, 2025 at 9:12 PM IST

Updated : August 7, 2025 at 9:28 PM IST

2 Min Read

दुर्ग: राज्य सरकार द्वारा बिजली बिल हाफ योजना में किए गए संशोधन को लेकर दुर्ग जिला कांग्रेस कमेटी ने जोरदार प्रदर्शन किया. पटेल चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया और योजना में हुए बदलावों को जनविरोधी बताया.

बिजली ऑफिस पहुंचकर की नारेबाजी: प्रदर्शन से पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में दुर्ग ग्रामीण अध्यक्ष राकेश ठाकुर और पूर्व विधायक अरुण वोरा के नेतृत्व में बिजली विभाग कार्यालय पहुंचे. वहां उन्होंने सरकार के खिलाफ नारे लगाए और बिजली विभाग के अधिकारियों को लालटेन सौंपकर विरोध जताया.

बिजली बिल हाफ योजना में बदलाव का विरोध (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सरकार उपभोक्ताओं को फिर से लालटेन युग में ले जाना चाहती है. यह संशोधन गरीबों पर अतिरिक्त भार डालेगा— राकेश ठाकुर, अध्यक्ष, दुर्ग ग्रामीण कांग्रेस

सोलर के नाम पर अडानी को फायदा: राकेश ठाकुर ने आरोप लगाया कि सरकार सोलर ऊर्जा के नाम पर अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाना चाहती है और आम जनता को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा रही है.

Congress lanten protest Durg
बिजली बिल हाफ योजना में बदलाव का विरोध, दुर्ग में कांग्रेस ने लालटेन थामी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बिजली विभाग का जवाब: वहीं, प्रदर्शन को लेकर बिजली विभाग के सहायक अभियंता आलोक साहू ने बताया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली बिल हाफ योजना के संशोधनों को लेकर ज्ञापन सौंपा है.

प्रदर्शनकारियों की मांगों को शासन स्तर तक भेजा जाएगा. हमने उनकी बातों को गंभीरता से सुना है— आलोक साहू, सहायक अभियंता, दुर्ग CSEB

Congress lanten protest Durg
बिजली बिल हाफ योजना में बदलाव का विरोध, दुर्ग में कांग्रेस ने लालटेन थामी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दुर्ग में हुए इस प्रदर्शन से साफ है कि बिजली बिल हाफ योजना में बदलाव को लेकर राजनीतिक टकराव तेज हो गया है. कांग्रेस सरकार पर गरीब विरोधी नीतियों का आरोप लगा रही है, जबकि विभाग का कहना है कि वे सभी मांगों को उच्च स्तर पर पहुंचाएंगे. अब देखने वाली बात यह होगी कि राज्य सरकार इन विरोधों पर क्या रुख अपनाती है और योजना में संशोधन को लेकर आगे क्या फैसला लिया जाता है.

बिजली बिल हाफ योजना में कटौती का विरोध, कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन
''बिजली बिल में बढ़ोत्तरी जनता से बेईमानी'', जगदलपुर में फूटा कांग्रेसियों का गुस्सा
हॉफ बिजली बिल योजना: मिडिल क्लास को हाईवोल्टेज झटका, अब सिर्फ 100 यूनिट तक आधा बिल माफ

दुर्ग: राज्य सरकार द्वारा बिजली बिल हाफ योजना में किए गए संशोधन को लेकर दुर्ग जिला कांग्रेस कमेटी ने जोरदार प्रदर्शन किया. पटेल चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया और योजना में हुए बदलावों को जनविरोधी बताया.

बिजली ऑफिस पहुंचकर की नारेबाजी: प्रदर्शन से पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में दुर्ग ग्रामीण अध्यक्ष राकेश ठाकुर और पूर्व विधायक अरुण वोरा के नेतृत्व में बिजली विभाग कार्यालय पहुंचे. वहां उन्होंने सरकार के खिलाफ नारे लगाए और बिजली विभाग के अधिकारियों को लालटेन सौंपकर विरोध जताया.

बिजली बिल हाफ योजना में बदलाव का विरोध (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सरकार उपभोक्ताओं को फिर से लालटेन युग में ले जाना चाहती है. यह संशोधन गरीबों पर अतिरिक्त भार डालेगा— राकेश ठाकुर, अध्यक्ष, दुर्ग ग्रामीण कांग्रेस

सोलर के नाम पर अडानी को फायदा: राकेश ठाकुर ने आरोप लगाया कि सरकार सोलर ऊर्जा के नाम पर अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाना चाहती है और आम जनता को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा रही है.

Congress lanten protest Durg
बिजली बिल हाफ योजना में बदलाव का विरोध, दुर्ग में कांग्रेस ने लालटेन थामी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बिजली विभाग का जवाब: वहीं, प्रदर्शन को लेकर बिजली विभाग के सहायक अभियंता आलोक साहू ने बताया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली बिल हाफ योजना के संशोधनों को लेकर ज्ञापन सौंपा है.

प्रदर्शनकारियों की मांगों को शासन स्तर तक भेजा जाएगा. हमने उनकी बातों को गंभीरता से सुना है— आलोक साहू, सहायक अभियंता, दुर्ग CSEB

Congress lanten protest Durg
बिजली बिल हाफ योजना में बदलाव का विरोध, दुर्ग में कांग्रेस ने लालटेन थामी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दुर्ग में हुए इस प्रदर्शन से साफ है कि बिजली बिल हाफ योजना में बदलाव को लेकर राजनीतिक टकराव तेज हो गया है. कांग्रेस सरकार पर गरीब विरोधी नीतियों का आरोप लगा रही है, जबकि विभाग का कहना है कि वे सभी मांगों को उच्च स्तर पर पहुंचाएंगे. अब देखने वाली बात यह होगी कि राज्य सरकार इन विरोधों पर क्या रुख अपनाती है और योजना में संशोधन को लेकर आगे क्या फैसला लिया जाता है.

बिजली बिल हाफ योजना में कटौती का विरोध, कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन
''बिजली बिल में बढ़ोत्तरी जनता से बेईमानी'', जगदलपुर में फूटा कांग्रेसियों का गुस्सा
हॉफ बिजली बिल योजना: मिडिल क्लास को हाईवोल्टेज झटका, अब सिर्फ 100 यूनिट तक आधा बिल माफ
Last Updated : August 7, 2025 at 9:28 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

बिजली बिल हाफ योजनादुर्ग में कांग्रेस का प्रदर्शनELECTRICITY BILL HALF SCHEMEPOLITICAL PROTEST CHHATTISGARHCONGRESS LANTEN PROTEST DURG

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ का कोड़तामरका गांव, जहां ना सड़क है, ना स्कूल, ना डॉक्टर, फिर भी खड़ी है एक आत्मनिर्भर बस्ती

सरगुजा के ट्राइबल बेल्ट में पीरियड्स पर चर्चा, पैडवुमन की मुहिम से महिलाओं की सेहत और आर्थिक स्थिति सुधरी

छत्तीसगढ़ की 'सूपा आर्ट' का विस्तार न्यूजीलैंड तक, कोरबा ने दी नयी पहचान; देखिए कमाल की चित्रकारी

चंदा कर गांव वालों ने बनाया नया स्कूल, कांकेर के पोडगांव की हो रही तारीफ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.