दुर्ग: राज्य सरकार द्वारा बिजली बिल हाफ योजना में किए गए संशोधन को लेकर दुर्ग जिला कांग्रेस कमेटी ने जोरदार प्रदर्शन किया. पटेल चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया और योजना में हुए बदलावों को जनविरोधी बताया.
बिजली ऑफिस पहुंचकर की नारेबाजी: प्रदर्शन से पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में दुर्ग ग्रामीण अध्यक्ष राकेश ठाकुर और पूर्व विधायक अरुण वोरा के नेतृत्व में बिजली विभाग कार्यालय पहुंचे. वहां उन्होंने सरकार के खिलाफ नारे लगाए और बिजली विभाग के अधिकारियों को लालटेन सौंपकर विरोध जताया.
सरकार उपभोक्ताओं को फिर से लालटेन युग में ले जाना चाहती है. यह संशोधन गरीबों पर अतिरिक्त भार डालेगा— राकेश ठाकुर, अध्यक्ष, दुर्ग ग्रामीण कांग्रेस
सोलर के नाम पर अडानी को फायदा: राकेश ठाकुर ने आरोप लगाया कि सरकार सोलर ऊर्जा के नाम पर अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाना चाहती है और आम जनता को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा रही है.
बिजली विभाग का जवाब: वहीं, प्रदर्शन को लेकर बिजली विभाग के सहायक अभियंता आलोक साहू ने बताया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली बिल हाफ योजना के संशोधनों को लेकर ज्ञापन सौंपा है.
प्रदर्शनकारियों की मांगों को शासन स्तर तक भेजा जाएगा. हमने उनकी बातों को गंभीरता से सुना है— आलोक साहू, सहायक अभियंता, दुर्ग CSEB
दुर्ग में हुए इस प्रदर्शन से साफ है कि बिजली बिल हाफ योजना में बदलाव को लेकर राजनीतिक टकराव तेज हो गया है. कांग्रेस सरकार पर गरीब विरोधी नीतियों का आरोप लगा रही है, जबकि विभाग का कहना है कि वे सभी मांगों को उच्च स्तर पर पहुंचाएंगे. अब देखने वाली बात यह होगी कि राज्य सरकार इन विरोधों पर क्या रुख अपनाती है और योजना में संशोधन को लेकर आगे क्या फैसला लिया जाता है.