बूंदी: राजस्थान के बूंदी में पुरानी कृषि उपज मंडी में गुरुवार को कांग्रेस की ओर से 'किसान ललकार रैली' आयोजित की गई. इसमें नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मंत्री अशोक चांदना, विधायक हरिमोहन शर्मा और विधायक सीएल प्रेमी ने सरकार को कठघरे में खड़ा किया. नेताओं ने कहा कि प्रदेश सरकार ने किसानों और आमजन से जुड़ी बुनियादी समस्याओं से मुंह मोड़ लिया है.

रैली में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि झालावाड़ स्कूल हादसे में किसानों ने अपने मासूमों को खोया, लेकिन मुख्यमंत्री ने संवेदना का एक शब्द तक नहीं बोला. यह सरकार केवल हेलीकॉप्टर से उड़ान भरना जानती है, किसानों के आंसू पोंछना नहीं. उन्होंने चेतावनी दी कि विधानसभा में किसानों की आवाज दबाई गई तो ईंट से ईंट बजा देंगे. उन्होंने कहा कि किसान खाद लेने लाइन में लगते हैं तो उन्हें लाठियां खानी पड़ती हैं. पेंशन समय पर नहीं मिल रही, दिव्यांग और बुजुर्ग भटक रहे हैं.

सुनिए... बूंदी में क्या बोले कांग्रेस नेता (ETV Bharat Bundi)

जनता को मीटर, खुद को हेलीकॉप्टर : कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि घर-घर स्मार्ट मीटर लगाकर किसानों की जेब काटी जा रही है. जनता के गाढ़े पसीने से जुटाए टैक्स का पैसा मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर पर उड़ाते हैं. किसान खेत बेचकर बिजली का बिल भरे, यही इनकी योजना है. पंचायत चुनाव तक टाल दिए गए, ताकि जनता की आवाज दबाई जा सके. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने देशभर में वोट चोरी का पर्दाफाश किया है. बिहार में 65 लाख वोट काटे गए. राजस्थान में भी यही खेल चल रहा है. यह सरकार संविधान को नहीं मानती, जबकि कांग्रेस ही संविधान को मजबूत करने वाली और उसे बनाने वाली पार्टी है.

बाढ़ से 80 से ज्यादा लोगों की मौत, सरकार खामोश : डोटासरा ने सभा में यह भी आरोप लगाया कि हाल ही की बाढ़ और जलभराव में प्रदेश में 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. कई परिवार बर्बाद हो गए, लेकिन मुख्यमंत्री न तो किसानों से मिलने जाते हैं, न ही शहीद सैनिकों के घर. यह सरकार जनता की नहीं, पूंजीपतियों की है. उन्होंने किसानों का आह्वान किया कि उनके बिजली वाले घर-घर स्मार्ट मीटर लगाने आए तो हमें बुला लेना. हम मीटर नहीं लगने देंगे.

खाद को लेकर गुस्से में किसान : सभा में वक्ताओं ने कहा कि बूंदी-झालावाड़ इलाके में हाल ही में आई बाढ़ से खेतों में खड़ी फसलें चौपट हो गईं. कई किसानों के घर गिर गए. स्कूलों की छतें भरभराकर गिर गईं, लेकिन राहत की जगह किसानों को बिजली बिल और खाद के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है. किसान संगठनों का कहना है कि सरकार ने अब तक कोई ठोस मदद नहीं की. ग्रामीणों ने कहा कि जहां राहत सामग्री पहुंचनी चाहिए थी, वहां सिर्फ अधिकारियों के दौरों और फोटो खिंचवाने तक बात सीमित रह गई.

रैली में गूंजा संघर्ष का बिगुल : रैली में हजारों किसानों की मौजूदगी ने माहौल गर्म कर दिया. भीड़ ने नारे लगाए, 'स्मार्ट मीटर छोड़ो, गद्दी छोड़ो'. विपक्षी नेताओं ने कहा कि यह लड़ाई केवल किसानों की नहीं, बल्कि संविधान और लोकतंत्र बचाने की है. पूर्व मंत्री अशोक चांदना, विधायक हरिमोहन शर्मा और विधायक सीएल प्रेमी ने सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार को ललकारा. इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे. मंडी परिसर खचाखच भरा हुआ था.