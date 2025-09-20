ETV Bharat / state

दुर्ग में कांग्रेस का श्रमिक सम्मेलन, नेताओं ने कहा- बीजेपी ने असंगठित कामगारों की योजनाओं को कमजोर किया

असंगठित कामगार और कर्मचारी कांग्रेस के राष्ट्रीय चेयरमैन उदित राज शामिल हुए.

Congress Worker Conference in Durg
दुर्ग में कांग्रेस का श्रमिक सम्मेलन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 20, 2025 at 9:01 PM IST

3 Min Read
दुर्ग: जिले के राजीव भवन में शनिवार को कांग्रेस पार्टी की ओर से असंगठित कामगार और कर्मचारी कांग्रेस (KKC) का सम्मेलन आयोजित किया गया. इस सम्मेलन में केकेसी के राष्ट्रीय चेयरमैन और पूर्व सांसद उदित राज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया.

सम्मेलन का उद्देश्य : इस सम्मेलन का उद्देश्य असंगठित कामगारों और कर्मचारियों की स्थिति, अधिकारों और उनके भविष्य को सुरक्षित करने पर चर्चा करना था. उदित राज ने बताया कि देश में लगभग 44 करोड़ असंगठित कामगार हैं, जिनके पास न तो नियमित नौकरी है, न ही पेंशन और न ही चिकित्सा जैसी सुविधाएं.

नेताओं ने कहा- बीजेपी ने असंगठित कामगारों की योजनाओं को कमजोर किया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

'कांग्रेस ने कई योजनाएं बनाई थी': उदित राज ने कहा कि, कांग्रेस सरकार ने असंगठित कामगारों की भलाई के लिए कई कानून और योजनाएं बनाई थीं. जिनमें बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन बोर्ड, राइट टू एजुकेशन और लेबर कार्ड जैसी योजनाएं शामिल थीं.

हम देखते हैं कि, जब से मोदी सारकार आई है असंगठित कामगारों के लिए योजनाओं को खत्म कर रही है. असंगठित कामगारों को संगठित करने की जरूरत है, क्योंकि योजनाओं के लिए पैसा आता है लेकिन जानकारी के अभाव में मजदूर उसका लाभ नहीं ले पाते- उदित राज, केकेसी के राष्ट्रीय चेयरमैन

Congress Worker Conference in Durg
कांग्रेस पार्टी की ओर से असंगठित कामगार और कर्मचारी कांग्रेस (KKC) का सम्मेलन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

राहुल गांधी ने GST पर पहले ही सुझाव दिया: जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बताते हुए उदित ने कहा कि इसकी वजह से बड़े-बड़े व्यापारी भारत छोड़कर सिंगापुर, लंदन और दुबई चले गए. उदित राज ने कहा कि राहुल गांधी ने 8 साल पहले सुझाव दिया था कि जीएसटी की दरें 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत होनी चाहिए, जिसे अब माना गया. अगर पहले माना गया होता तो आज बेरोजगारी और आर्थिक संकट की स्थिति पैदा नहीं होती.

संगठित होकर लड़ाई की जरूरत: पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सम्मेलन में कहा कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए बनी योजनाओं को भाजपा सरकार ने कमजोर कर दिया. उन्होंने कहा कि गरीब और मजदूर वर्ग का जीवन इससे प्रभावित हुआ है. मजदूरों को संगठित होकर ही अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी होगी.

सम्मेलन में प्रदेश कांग्रेस नेताओं ने भी असंगठित कामगारों के लिए मजबूत नीतियों की आवश्यकता पर बल दिया और संकल्प लिया कि कांग्रेस हमेशा उनके अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करेगी.

