कांग्रेस ने एससी विभाग के चेयरमैन को जारी किया शो कॉज, मंत्री दीपिका पांडेय सिंह पर लगाया था दलित विरोधी होने का आरोप
कांग्रेस ने एससी विभाग के चेयरमैन केदार पासवान को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.
Published : September 22, 2025 at 5:02 PM IST
रांची: झारखंड में कांग्रेस पार्टी ने अपने अनुसूचित जाति विभाग के चेयरमैन केदार पासवान को शो कॉज नोटिस जारी किया है. केदार पासवान ने अपनी ही पार्टी की मंत्री दीपिका पांडे सिंह को दलित विरोधी बताया था और उन पर कई अन्य आरोप लगाए थे. इसके बाद अब पार्टी ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा है.
दीपिका पांडे सिंह को बताया था दलित विरोधी
झारखंड कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष केदार पासवान ने कहा था कि हम दलित उत्थान की बात तो करते हैं, लेकिन जब हम ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह के पास दलितों पर होने वाले उत्पीड़न की शिकायत लेकर जाते हैं, तो वह बात नहीं सुनती हैं. उन्होंने कहा था कि दीपिका पांडे सिंह दलित विरोधी हैं और उनकी सोच सामंती है.
पार्टी ने जारी किया शो कॉज
झारखंड कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष केदार पासवान को पार्टी ने कार्यालय प्रभारी अभिलाष साहू के हस्ताक्षर से एक कारण बताओ नोटिस जारी किया है. केदार पासवान को सात दिनों के भीतर जवाब देने को कहा गया है, जिसमें मंत्री दीपिका पांडे सिंह के खिलाफ सार्वजनिक मंच पर की गई उनकी टिप्पणियों को अनुशासनहीनता बताया गया है.
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता जगदीश साहू ने कहा कि यह दलित विरोध का मामला नहीं है, बल्कि मीडिया के सामने दिए गए अपने ही कोटे के मंत्री के खिलाफ बयानों को आपत्तिजनक माना गया है. उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश प्रभारी ने मंत्री के खिलाफ शिकायत को गंभीरता से लिया है.
