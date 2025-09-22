ETV Bharat / state

कांग्रेस ने एससी विभाग के चेयरमैन को जारी किया शो कॉज, मंत्री दीपिका पांडेय सिंह पर लगाया था दलित विरोधी होने का आरोप

कांग्रेस ने एससी विभाग के चेयरमैन केदार पासवान को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.

NOTICE ISSUED TO KEDAR PASWAN
एससी विभाग के चेयरमैन केदार पासवान (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 22, 2025 at 5:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: झारखंड में कांग्रेस पार्टी ने अपने अनुसूचित जाति विभाग के चेयरमैन केदार पासवान को शो कॉज नोटिस जारी किया है. केदार पासवान ने अपनी ही पार्टी की मंत्री दीपिका पांडे सिंह को दलित विरोधी बताया था और उन पर कई अन्य आरोप लगाए थे. इसके बाद अब पार्टी ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा है.

दीपिका पांडे सिंह को बताया था दलित विरोधी

झारखंड कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष केदार पासवान ने कहा था कि हम दलित उत्थान की बात तो करते हैं, लेकिन जब हम ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह के पास दलितों पर होने वाले उत्पीड़न की शिकायत लेकर जाते हैं, तो वह बात नहीं सुनती हैं. उन्होंने कहा था कि दीपिका पांडे सिंह दलित विरोधी हैं और उनकी सोच सामंती है.

केदार पासवान और जगदीश साहू का बयान (Etv Bharat)

पार्टी ने जारी किया शो कॉज

झारखंड कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष केदार पासवान को पार्टी ने कार्यालय प्रभारी अभिलाष साहू के हस्ताक्षर से एक कारण बताओ नोटिस जारी किया है. केदार पासवान को सात दिनों के भीतर जवाब देने को कहा गया है, जिसमें मंत्री दीपिका पांडे सिंह के खिलाफ सार्वजनिक मंच पर की गई उनकी टिप्पणियों को अनुशासनहीनता बताया गया है.

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता जगदीश साहू ने कहा कि यह दलित विरोध का मामला नहीं है, बल्कि मीडिया के सामने दिए गए अपने ही कोटे के मंत्री के खिलाफ बयानों को आपत्तिजनक माना गया है. उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश प्रभारी ने मंत्री के खिलाफ शिकायत को गंभीरता से लिया है.

ये भी पढ़ें-

झारखंड कांग्रेस सोशल मीडिया विंग को बनाएगी धारदार, प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिए गये कई टिप्स!

बची हुई महिलाओं को भी सरकार मंईयां योजना से लाभान्वित करने का करेगी काम: दीपिका पांडेय सिंह

रांची में आयोजित 'अनुसूचित जाति संगोष्ठी' में शामिल हुए कांग्रेस प्रभारी के राजू, बोले- दलित लीडरशिप को आगे बढ़ाएगी पार्टी

For All Latest Updates

TAGGED:

कांग्रेस एससी विभाग के चेयरमैनNOTICE TO KEDAR PASWANMINISTER DEEPIKA PANDEY SINGHJHARKHAND CONGRESSCONGRESS SHOWS CAUSE NOTICE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.