पलवलः वोट चोरी का मामला इन दिनों पूरे देश में गर्म है. विपक्षी दलों की ओर से भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, वहीं चुनाव आयोग की भूमिका भी सवालों के घेरे में है. इसी बीच हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि हरियाणा में भी वोट चोरी की जांच की जा रही है. जल्द ही इस पर रिपोर्ट जारी की जाएगी.

विधानसभा क्षेत्र के बूथ वार हो रही है जांचः उदयभान ने कहा कि हरियाणा में अब उनकी पार्टी द्वारा हर विधानसभा क्षेत्र के बूथों की जांच की जा रही है. सबूत एकत्रित किए जा रहे हैं. जल्द ही पार्टी सारे सबूत एकत्रित करके चुनाव आयोग और भाजपा सरकार को सड़क से लेकर जनता की अदालत के साथ-साथ विधानसभा और लोकसभा में घेरने का काम करेगी.

हरियाणा में वोट चोरी की जांच कर रही है कांग्रेस (Etv Bharat)

'वोट चोरी कर हरियाणा में बनी है भाजपा सरकार': लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोपों का हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने समर्थन किया है. इसी बीच हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में जो भाजपा की सरकार बनी है, यह वोट चोरी करने से ही बनी है. उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सबूतों के आधार पर साबित किया है की चुनाव आयोग ने भाजपा सरकार को वोट चोरी करके बनाने में अपना अहम योगदान दिया है. अब उनकी पार्टी हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के साथ अन्य राज्यों से सबूत जुटा रही है. जल्द ही सबूत को लेकर भाजपा और चुनाव आयोग को सड़क से लेकर सदन के भीतर-बाहर जनता की अदालत में घेरने का काम करेगी. अब जनता भी जान चुकी है कि केंद्र में और प्रदेश में भाजपा की सरकार वोट चोरी करके बनी है.

'सबूतों के आधार पर राहुल गांधी ने दिखाया वोट चोरी': प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने कहा कि केंद्र में भी भाजपा सरकार चुनाव आयोग के सहयोग से वोट चोरी करके बनी है. उनके नेता राहुल गांधी ने सबूतों के आधार पर दिखाया कि चुनाव आयोग द्वारा किस तरह से वोट चोरी की गई है. उनको जनता के सामने दिखाया है.

ये भी पढ़ें-दीपेंद्र हुड्डा बोले- हरियाणा में भी जल्द वोट चोरी के खुलासे होंगे, चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं, दिग्विजय चौटाला ने भी उठाए सवाल - DEEPENDER HOODA ON BJP