राजनांदगांव पहुंची कांग्रेस की जांच टीम, नवागांव में चाकू मारकर 3 लोगों का हुआ था कत्ल

नवागांव पहुंचे कांग्रेस नेताओं ने दोषियों को जल्द सजा दिलाने और पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग की.

कांग्रेस की जांच टीम (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 13, 2025 at 5:37 PM IST

राजनांदगांव: शहर में बढ़ते अपराध के ग्राफ को लेकर कांग्रेस लगातार जिला प्रशासन पर हमलावर है. बीते दिनों रिहायशी इलाके चिखली चौकी थाना इलाके में 3 लोगों की चाकूबाजी में मौत हो गई. नवागांव में हुए इस हत्याकांड के बाद इलाके में दहशता का माहौल है. हत्याकांड और घटित अपराध को लेकर सियासत भी जारी है. शनिवार को कांग्रेस की ओर से गठित जांच दल नवागांव पहुंची. जांच दल में शामिल लोगों ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उनको हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिलाया.

राजनांदगांव पहुंची कांग्रेस की जांच टीम: जांच दल में शामिल सदस्यों ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की. जांच दल में शामिल लोगों ने कहा कि उनको मुआवजा दिलाने के साथ साथ दोषियों को सजा दिलाने के लिए भी वो लड़ाई लड़ेंगे. जांच दल में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष धनेंद्र साहू के साथ पूर्व विधायक अरुण वोरा शामिल हैं. पीड़ित परिवार से मुलाकात के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे.

3 लोगों का हुआ था कत्ल (ETV Bharat)

क्या हुआ था चिखली में: शहर के चिखली चौकी क्षेत्र के नवागांव में बीते दिनों चाकूबाजी की घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई. जिसके बाद क्षेत्र में आक्रोश की स्थिति बन गई. पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. इस पूरे मामले की जांच को लेकर कांग्रेस ने भी जांच समिति का गठन किया, जिसमें पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू, पूर्व विधायक अरुण वोरा, जिले के सभी कांग्रेस विधायक और शहर कांग्रेस और जिला कांग्रेस के अध्यक्ष को इस 8 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया. टीम आज शहर के नवागांव पहुंची और कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की. इस पूरे मामले में राज्यपाल से मुलाकात कर दोषियों को कड़ी सजा दिलाए जाने, प्रभावित परिवारों को 20-20 लाख रुपए मुआवजा राशि दिए जाने की मांग के साथ ही परिवार के लोगों को सरकारी नौकरी की मांग की.

बढ़ते अपराध के ग्राफ पर कांग्रेस नाराज: जांच समिति ने परिवार से मुलाकात करने के साथ ही इस पूरे मामले में प्रशासन के द्वारा त्वरित कार्रवाई नहीं करने का आरोप भी लगाया. कांग्रेस ने कहा कि नशे का जाल पूरे छत्तीसगढ़ में फैलता जा रहा है. युवा वर्ग तेजी से नशे का शिकार हो रहा है. नशे के चक्कर में युवा अपराध के दलदल में फंसते जा रहे हैं. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पुलिस गुंडे बदमाशों के साथ सख्ती नहीं बरत रही है. जिसका नतीजा है कि अपराधियों के बीच पुलिस का खौफ खत्म होता जा रहा है.

