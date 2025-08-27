जयपुर : पार्टी में फिर से घर वापसी करने वाले नेताओं को 6 साल तक टिकट नहीं देने के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के बयान ने उन नेताओं के टेंशन बढ़ा दी है, जिन्होंने लोकसभा चुनाव और हाल ही में पार्टी में फिर से वापसी की है. रंधावा ने मंगलवार को जोधपुर में मीडिया से बातचीत में कहा था कि जिन नेताओं को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया था, अगर वो नेता घर वापसी कर रहे हैं तो उन्हें 6 साल टिकट भूल जाना चाहिए. उन्हें 6 साल तक पार्टी की सेवा करनी चाहिए. फिर हम देखेंगे कि उन्हें टिकट दिया जाए या नहीं. रंधावा के इस बयान की चर्चा कांग्रेस गलियारों में भी जोरों पर हैं. हालांकि, कोई भी खुलकर उनके बयान पर कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन पार्टी का एक धड़ा उनके इस बयान का समर्थन करते हुए कह रहा है कि कांग्रेस में फिर से वापसी करने वाले नेताओं को टिकट नहीं दिया जाए.

फॉर्मूले धरातल पर नहीं टिकते : भले ही प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पार्टी से निष्कासित नेताओं के घर वापसी पर उन्हें 6 साल तक टिकट नहीं देने का बयान दे दिया हो, लेकिन पार्टी के शीर्ष नेताओं से लेकर प्रदेश के नेताओं के दावे और फार्मूले धरातल पर कहीं नहीं टिकते हैं. विधानसभा चुनाव के दौरान भी रंधावा ने परिवारवाद और 75 साल की उम्र पार के नेताओं को टिकट नहीं देने के बड़े-बड़े दावे किए थे, लेकिन यह दावे धरातल पर नहीं टिके. कांग्रेस में ही करीब 15 से ज्यादा नेता ऐसे थे जो 75 साल की उम्र पार होने के बावजूद टिकट लेने में सफल रहे थे. इनमें से कई विधायक भी चुनकर आए हैं. इनमें शांति धारीवाल, दयाराम परमार, दीपचंद खेरिया, नरेंद्र बुडानिया, सीपी जोशी, दीपेंद्र सिंह शेखावत हरेंद्र मिर्धा सहित कई ऐसे नाम हैं, जो 75 वर्ष की उम्र के पार हैं. इनके अलावा दिव्या मदेरणा, मनोज मेघवाल, अनिल शर्मा, गायत्री त्रिवेदी, प्रीति शक्तावत, दानिश अबरार, प्रशांत बैरवा जैसे नेता परिवारवाद के चलते टिकट लाने में सफल रहे थे.

कांग्रेस के इन बागियों ने की है अब तक घर वापसी : कांग्रेस के जिन बागियों ने अब तक घर वापसी की है, उनमें कामां से मुख्तियार खान, लूणकरणसर से वीरेंद्र बेनीवाल, सादुलशहर से ओम बिश्नोई, शिव से फतेह खान, सिवान से सुनील परिहार और शिव से हाल ही में अमीन खान की घर वापसी हुई है. इनमें अमीन खान को छोड़कर तमाम नेताओं ने विधानसभा चुनाव में पार्टी से बगावत करके निर्दलीय चुनाव चुनाव लड़ा था, जिसकी वजह से पार्टी को यहां पर हार का सामना करना पड़ा. हालांकि, अमीन खान पर लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने के आरोप लगे थे, जिसके बाद उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था. हाल ही में उनकी घर वापसी हुई है.

प्रभारी रंधावा का बयान सराहनीयः वहीं, इस मामले में कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री और प्रवक्ता आरसी चौधरी का कहना है कि प्रभारी रंधावा ने जो बयान दिया है वो सराहनीय है, क्योंकि उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश लीडरशिप से चर्चा के बाद ही इस तरह का बयान दिया है. इसमें सभी की सहमति है, क्योंकि जो लोग पार्टी छोड़कर जाते हैं उनकी वजह से पार्टी को नुकसान होता है, और पार्टी के लिए समर्पित होकर काम करने वाले कार्यकर्ताओं के हितों पर भी कुठाराघात है. जो भी लोग कांग्रेस छोड़कर गए थे और अब वापसी कर रहे हैं तो उन्हें कम से कम 6 साल तक टिकट नहीं देने का बयान स्वागत योग्य है.

नियम लागू होता है तो पार्टी को फायदा होगा : इस मामले में वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक मनीष गोधा का कहना है कि कांग्रेस के साथ में सबसे बड़ी समस्या यही है कि नियम तो बहुत बनते हैं, लेकिन लागू नहीं होते हैं. इससे पहले भी कई बार पार्टी कह चुकी है कि हम परिवारवाद को प्रोत्साहन नहीं देंगे. परिवार के लोगों को टिकट नहीं देंगे. 75 साल से अधिक उम्र के लोगों को टिकट नहीं देंगे, लेकिन यह नियम कभी भी लागू नहीं होते हैं. जब टिकट बांटने की बारी होती है या किसी को फायदा देने की बारी होती है तो सारे नियम कायदे एक तरफ रख दिए जाते हैं. जो बयान रंधावा ने दिया है अगर पार्टी वास्तव में इसे लागू कर पाती है तो ये अच्छी बात है. जिन लोगों ने पार्टी के साथ दगाबाजी की और पार्टी छोड़ कर चले गए थे, उसकी सजा तो उनको मिलनी ही चाहिए. अब देखना यही होगा कि वास्तव में यह नियम लागू होगा या नहीं.