भोपाल: राहुल गांधी द्वारा वोट चोरी का मुद्दा उठाने के बाद कांग्रेस मध्य प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव में कम अंतर से मिली जीत और 2023 की हार के कारण अब वोटर लिस्ट में तलाशेगी. वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस ने डबल प्लान बनाया है.

एक तरफ वोट चोरी के मुद्दे को जनता के बीच पहुंचाने के लिए प्रवक्ताओं को एआई ट्रेन्ड किया गया है. वहीं दूसरी तरफ पार्टी ने हारे हुए और कम अंतर से जीते विधायकों को टास्क दिया है कि वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों के साथ रिपोर्ट लेकर आए कि हार में इस सूची का कितना हाथ है.

राहुल गांधी का वोट चोरी मुद्दा, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का एक्शन

राहुल गांधी ने वोट चोरी का जो मुद्दा उठाया है, उसके बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक्शन में आ गई है. प्रदेश में कांग्रेस के चालीस प्रवक्ताओं को आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस की ट्रेनिंग दी गई है. इस ट्रेनिंग में उन्हें बताया गया है कि किस तरह से वोट चोरी से लेकर बाकी मुद्दों पर खुद चैट जीपीटी की मदद से वीडियो और कंटेट तैयार करके सत्ता धारी दल पर हमलावर रहें.

पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता संगीता शर्मा ने कहा "हमें दो दिन की ट्रेनिंग में बताया गया कि किस तरह से मौजूदा टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके हम अपना काम और रफ्तार बढ़ा सकते हैं. कैसे हम स्वयं जनता के साथ किए जा रहे धोखे का सच सामने ला सकते हैं. AI की मदद से सारे प्रवक्ता जनता की आंखें खोल देने वाले तथ्य क्रिएटिव तरीके से उनके सामने प्रस्तुत कर सकेंगे."

हार जीत का जहां अंतर, वहां वोटर लिस्ट की गड़बड़ी तो नहीं

कांग्रेस 2018 और 2023 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिली हार पर मंथन तो पहले ही कई बार कर चुकी. लेकिन अब हारे हुए उम्मीदवार और कम अंतर से जीते विधायकों के जरिए खंगाला जाएगा कि कांग्रेस के हिसाब से बाजी पलटने में क्या वोटर लिस्ट भी वजह थी? क्या बीते दस साल में हुए दो विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की वोटर लिस्ट में भी बड़ी तादाद में फर्जीवाड़ा हुआ था? कांग्रेस इसकी गहराई से जांच करेगी. इसके लिए बाकायदा अलग-अलग विधानसभावार रिपोर्ट मांगी गई है. मतदाता सूंची में किस विधानसभा में कितनी गड़बड़ी हुई इसका पूरा ब्यौरा सौंपने के लिए कहा गया है.

चुनाव नहीं लेकिन मध्य प्रदेश में वोट सत्याग्रह शुरू

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि वोट चोरी के खिलाफ संघर्ष अब सिर्फ कांग्रेस का नहीं है. ये तो असल में जनता के अधिकारों की लड़ाई है और इस लड़ाई में कांग्रेस तथ्यों के साथ मैदान में खड़ी है. मध्य प्रदेश में चुनाव अभी दूर है लेकिन वोट चोरी के मुद्दे को लेकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने वोट सत्याग्रह शुरू कर दिया है.

ग्वालियर से गुरुवार से इसकी शुरुआत होगी. जहां नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने वोट सत्याग्रह तिरंगा यात्रा निकाली. उधर भोपाल में वोट चोरी के मुद्दे पर कैंडल मार्च भी निकाले जा रहे हैं.