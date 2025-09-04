ETV Bharat / state

कांग्रेस ने 121 सेवानिवृत्त शिक्षकों का किया सम्मान, डोटासरा ने सरकार से मांगों को मनवाने का दिया आश्वासन - CONGRESS HONORED RETIRED TEACHERS

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सदन से सड़क तक शिक्षकों के हक में लड़ाई लड़ेंगे.

Congress Honored Retired Teachers
सेवानिवृत शिक्षकों को सम्मान​ करते कांग्रेस नेता (ETV Bharat Jaipur)
जयपुर: शिक्षक दिवस से एक दिन पहले गुरुवार को कांग्रेस शिक्षक प्रकोष्ठ की ओर से प्रदेश भर से आए 121 सेवानिवृत शिक्षकों का पीसीसी मुख्यालय में सम्मान किया गया. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, विधायक हाकम अली और पितराम काला ने शिक्षकों को सम्मानित किया. इस मौके पर शिक्षकों के परिजन भी मौजूद रहे.

कार्यक्रम में कांग्रेस शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष अभिमन्यु भदोरिया ने कहा कि सेवानिवृत्त शिक्षक कांग्रेस विचारधारा को मानते हैं और सेवानिवृत्ति के बाद अब पूरी तरह से कांग्रेस को राजस्थान में मजबूत करेंगे. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में सदन से सड़क तक शिक्षकों की मांगों को मनवाने के लिए संघर्ष करेंगे और सरकार को झुकने पर मजबूर करेंगे.

उन्होंने कहा कि शिक्षक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस की जिला कार्यकारिणी में विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर काम करेंगे, यदि कोई जिलाध्यक्ष उन्हें नहीं बुलाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. डोटासरा ने कांग्रेस विधायकों से आग्रह किया है कि वे अपने क्षेत्र में कांग्रेस विचारधारा से जुड़े एक-एक शिक्षक को विद्यालय विकास समिति में सदस्य बनवाने की अनुशंसा करें.

पार्टी के भवन निर्माण में योगदान दें: डोटासरा ने शिक्षकों से अपील की कि मानसरोवर में पार्टी का नया मुख्यालय बन रहा है. शिक्षक उसमें अपनी श्रद्धा के अनुसार आर्थिक मदद करें. शिक्षकों को भी लगना चाहिए कि यह उन्हीं का कार्यालय बन रहा है और सबकी इसमें भागीदारी होनी चाहिए.

