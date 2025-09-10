ETV Bharat / state

पेसा कानून के बहाने रघुवर दास का हेमंत सरकार पर हमला, कांग्रेस ने किया पलटवार

रांचीः पेसा पर पॉलिटिक्स जारी है. बीजेपी और कांग्रेस के आला नेताओं में बयानबाजी खूब हो रही है. इस बार बीजेपी नेता रघुवर दास ने पेसा कानून के बहाने हेमंत सरकार को घेरा. दूसरी ओर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने रघुवर दास के बयान की तीखी आलोचना की.

रांची में मीडिया के साथ बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर हमला बोलते हुए उसे आदिवासी और पिछड़ा विरोधी बताया है. प्रदेश भाजपा कार्यालय में मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए रघुवर दास ने कहा कि 2019 से राज्य में बालू घाटों की नीलामी नहीं होने के कारण प्रतिवर्ष दो हजार करोड़ से अधिक का राजस्व की क्षति हुई है. यह पैसा इस दौरान कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता के पॉकेट में गया है.

पेसा कानून पर रघुवर दास का बयान (ETV Bharat)

राजस्व क्षति की जांच सीबीआई से कराने की मांग

इस राजस्व क्षति की जांच सीबीआई से कराने की मांग करते हुए रघुवर दास ने कहा कि हाईकोर्ट की नाराजगी उचित है. राज्य में पेसा कानून लागू करने को लेकर सरकार बार बार न्यायालय को गुमराह करती रही है. उन्होंने कहा कि 2019 में पेसा कानून को लेकर प्रारूप बन चुका था लेकिन उस समय सरकार बदल गई. जब बाद में वर्तमान झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार ने 2023 में इसे लागू करने के लिए प्रारूप जारी किया. सभी विभागों को इसके मंथन के लिए भेजा गया और विभिन्न सामाजिक संगठनों से राय ली गई.

2024 में सभी मंतव्य आने के बाद झारखंड नियमावली प्रारूप विधि विभाग को मंतव्य के लिए भेजा गया और उस समय से सरकार इस मामला को लटकाने और भटकाने में लगी है. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि 12-13 महीने से झारखंड में पेसा नियमावली अधिसूचित हो इसके लिए न्यायालय के द्वारा निर्देश दिया जाता रहा है लेकिन इस सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है.

इसके परिणाम स्वरूप झारखंड उच्च न्यायालय ने जो निर्देश दिया चूंकि पेसा नियमावली लागू होने से जो लघु खनिज के अंतर्गत आने वाले जो भी चीजें हैं वह सारे ग्राम प्रधान या रूढ़िवादी व्यवस्था जो आदिकाल से आदिवासियों के बीच स्वशासन की परंपरा जो चली आ रही है उसे कानूनी अधिकार देकर सशक्त किया जाना है.

इसके तहत चाहे बालू घाट, महुआ, तेंदू पत्ता या गांव के अंदर तालाब, मछली पालन हो यह सारे अधिकार ग्राम सभा को मिल जाएंगे. यही कारण है कि उच्च न्यायालय ने लघु खनिज के अंतर्गत जो बालू घाट पर रोक लगाया है. उन्होंने कहा कि मैं और भारतीय जनता पार्टी इस आदेश का स्वागत करती है. रघुवर दास ने उच्च न्यायालय से अपील करते हुए कहा कि जब तक पेसा कानून लागू नहीं हो जाती तब तक यह रोक लगी रहे.

सरकार की मंशा पर सवाल

पेसा कानून लागू नहीं करने के पीछे सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड की संसाधन को ये जो माफिया है वह लूटने की छूट है. उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में अवैध बालू का धंधा चल रहा है और पेसा नियम लागू होने से लघु खनिज तथा बालू घाट के लिए नीलामी, शिड्यूल जिले में ग्राम प्रधान या प्रमुख को मिलता उसका महत्वपूर्ण अधिकार से वंचित कर कांग्रेस झामुमो की सरकार विगत 6 सालों से बालू घाट का दोहन करने में लगी है.

उन्होंने कहा कि राज्य के हजारों करोड़ रूपया की क्षति पहुंचाई गई है और बालू सिंडिकेट-बिचौलियों ने मजा लिया और राज्य के झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस नेताओं के जेब गर्म हुए. मामला न्यायालय में होने के बावजूद भी आदेश का अवहेलना करते हुए बालू घाट की नीलामी के लिए विज्ञापन निकाला गया और 2 से 3 हजार करोड़ राजस्व का लक्ष्य निर्धारित किया गया. पेसा नियमावली लागू नहीं करने के पीछे मंशा यह है कि अपने चहेते बालू सिंडिकेट को लाभ पहुंचाया जाए.