पेसा कानून के बहाने रघुवर दास का हेमंत सरकार पर हमला, कांग्रेस ने किया पलटवार

झारखंड में पेसा कानून लागू करने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में वार-पलटवार का दौर चल रहा है.

Congress hits back at BJP leader Raghubar Das statement on implementation of PESA act in Jharkhand
बीजेपी नेता और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 10, 2025 at 4:29 PM IST

7 Min Read
रांचीः पेसा पर पॉलिटिक्स जारी है. बीजेपी और कांग्रेस के आला नेताओं में बयानबाजी खूब हो रही है. इस बार बीजेपी नेता रघुवर दास ने पेसा कानून के बहाने हेमंत सरकार को घेरा. दूसरी ओर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने रघुवर दास के बयान की तीखी आलोचना की.

रांची में मीडिया के साथ बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर हमला बोलते हुए उसे आदिवासी और पिछड़ा विरोधी बताया है. प्रदेश भाजपा कार्यालय में मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए रघुवर दास ने कहा कि 2019 से राज्य में बालू घाटों की नीलामी नहीं होने के कारण प्रतिवर्ष दो हजार करोड़ से अधिक का राजस्व की क्षति हुई है. यह पैसा इस दौरान कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता के पॉकेट में गया है.

पेसा कानून पर रघुवर दास का बयान (ETV Bharat)

राजस्व क्षति की जांच सीबीआई से कराने की मांग

इस राजस्व क्षति की जांच सीबीआई से कराने की मांग करते हुए रघुवर दास ने कहा कि हाईकोर्ट की नाराजगी उचित है. राज्य में पेसा कानून लागू करने को लेकर सरकार बार बार न्यायालय को गुमराह करती रही है. उन्होंने कहा कि 2019 में पेसा कानून को लेकर प्रारूप बन चुका था लेकिन उस समय सरकार बदल गई. जब बाद में वर्तमान झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार ने 2023 में इसे लागू करने के लिए प्रारूप जारी किया. सभी विभागों को इसके मंथन के लिए भेजा गया और विभिन्न सामाजिक संगठनों से राय ली गई.

2024 में सभी मंतव्य आने के बाद झारखंड नियमावली प्रारूप विधि विभाग को मंतव्य के लिए भेजा गया और उस समय से सरकार इस मामला को लटकाने और भटकाने में लगी है. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि 12-13 महीने से झारखंड में पेसा नियमावली अधिसूचित हो इसके लिए न्यायालय के द्वारा निर्देश दिया जाता रहा है लेकिन इस सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है.

इसके परिणाम स्वरूप झारखंड उच्च न्यायालय ने जो निर्देश दिया चूंकि पेसा नियमावली लागू होने से जो लघु खनिज के अंतर्गत आने वाले जो भी चीजें हैं वह सारे ग्राम प्रधान या रूढ़िवादी व्यवस्था जो आदिकाल से आदिवासियों के बीच स्वशासन की परंपरा जो चली आ रही है उसे कानूनी अधिकार देकर सशक्त किया जाना है.

इसके तहत चाहे बालू घाट, महुआ, तेंदू पत्ता या गांव के अंदर तालाब, मछली पालन हो यह सारे अधिकार ग्राम सभा को मिल जाएंगे. यही कारण है कि उच्च न्यायालय ने लघु खनिज के अंतर्गत जो बालू घाट पर रोक लगाया है. उन्होंने कहा कि मैं और भारतीय जनता पार्टी इस आदेश का स्वागत करती है. रघुवर दास ने उच्च न्यायालय से अपील करते हुए कहा कि जब तक पेसा कानून लागू नहीं हो जाती तब तक यह रोक लगी रहे.

सरकार की मंशा पर सवाल

पेसा कानून लागू नहीं करने के पीछे सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड की संसाधन को ये जो माफिया है वह लूटने की छूट है. उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में अवैध बालू का धंधा चल रहा है और पेसा नियम लागू होने से लघु खनिज तथा बालू घाट के लिए नीलामी, शिड्यूल जिले में ग्राम प्रधान या प्रमुख को मिलता उसका महत्वपूर्ण अधिकार से वंचित कर कांग्रेस झामुमो की सरकार विगत 6 सालों से बालू घाट का दोहन करने में लगी है.

उन्होंने कहा कि राज्य के हजारों करोड़ रूपया की क्षति पहुंचाई गई है और बालू सिंडिकेट-बिचौलियों ने मजा लिया और राज्य के झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस नेताओं के जेब गर्म हुए. मामला न्यायालय में होने के बावजूद भी आदेश का अवहेलना करते हुए बालू घाट की नीलामी के लिए विज्ञापन निकाला गया और 2 से 3 हजार करोड़ राजस्व का लक्ष्य निर्धारित किया गया. पेसा नियमावली लागू नहीं करने के पीछे मंशा यह है कि अपने चहेते बालू सिंडिकेट को लाभ पहुंचाया जाए.

निकाय चुनाव कराने की मांग

रघुवर दास ने कहा कि राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव कराने और पेसा नियमावली लागू करने में रुचि नहीं दिखा रही है. राज्य की जनता राहुल गांधी से सवाल पूछना चाहती है कि आप संविधान की रक्षा करने के नाम पर जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं. उसी संविधान के तहत झारखंड की जनजाति समाज को पांचवी अनुसूची के तहत जो अधिकार आदिवासी मूलवासी को दी गई है उनको आपकी सरकार ने वंचित कर रखा है.

रघुवर दास ने स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह भी मामला कोर्ट में है और लगातार कोर्ट से फटकार के बावजूद यहां चुनाव नहीं हो रहा है. 2023 में सभी नगर निकाय क्षेत्र का कार्यकाल समाप्त हो गया है और जनवरी 2024 को स्पष्ट रूप से उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि एक समय भीतर के अंदर चुनाव कराया जाए आज 2025 हो गया. कोर्ट के द्वारा बार-बार आदेश दिए जाने के बाद भी राज्य सरकार के द्वारा अवहेलना की जा रही है. उच्च न्यायालय नाराजगी भी जता चुकी है इसके बावजूद राज्य सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का रघुवर पर पलटवार

भाजपा नेता रघुवर दास द्वारा पेसा कानून लागू नहीं होने और नगर निकाय चुनाव में हो रही देरी को केंद्र में रखकर हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोला. कांग्रेस की ओर से जवाबी पलटवार करने में जरा भी देर नहीं हुई. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि भाजपा चिंता न करे, झारखंड राज्य में गठबंधन की सरकार बहुत ही बेहतरीन पेसा नियमावली बना रही है. इसके लिए हेमंत सोरेन सरकार ने समाज के अलग अलग वर्गों से, बुद्धिजीवियों से रायशुमारी भी की है. लेकिन सवाल यह उठता है कि जब भाजपा और रघुवर दास की शासन इस राज्य में थी तब उन्होंने पेसा कानून को लागू क्यों नहीं किया.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का बयान (ETV Bharat)

'निकाय चुनाव और पेसा कानून के लिए मुख्यमंत्री बेहद गंभीर'

झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि राज्य में पी-पेसा कानून और जल्द निकाय चुनाव कराने के लिए हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली सरकार बेहद संजीदा है. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सर्वोत्तम पेसा कानून लागू करेगी ताकि ग्राम सभा को सभी अधिकार मिल सके और वह स्वायत्तता वाली भी हो.

'पिछड़ों को क्यों नहीं दिया उनका अधिकार'

झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि आज रघुवर दास पार्टी और राज्य की राजनीति में अपना वजूद बनाये रखने के लिए पेसा कानून और निकाय चुनाव, ओबीसी आरक्षण की बात कर रहे हैं. लेकिन सवाल तो यह बनता है कि राज्य में ओबीसी का आरक्षण 27% से घटाकर 14% किया गया, तब राज्य में इसकी सरकार थी, यह भी उन्हें जनता को बताना चाहिए.

