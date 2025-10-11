ETV Bharat / state

कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को बनाया अपराधगढ़, 5 सालों तक की लूट खसोट और दादागिरी: अरुण साव, डिप्टी सीएम

डिप्टी सीएम अरुण साव का पूर्व डिप्टी सीएम निशाना: मीडिया से बातचीत के दौरान उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने मीडिया के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया. टीएस सिंहदेव के द्वारा मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर की गई है. इस सवाल पर उन्होंने कहा कि आज उन्होंने इच्छा जाहिर की है. जब मौका था तब कांग्रेस ने उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया और विधानसभा चुनाव में जनता ने उन्हें घर बैठा दिया.

रायपुर: भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में शनिवार को बीजेपी की बैठक हुई. कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में हुई बैठक में डिप्टी सीएम अरुण साव शामिल हुए. उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान को लेकर एक प्रेसवार्ता ली. इस प्रेसवार्ता में उन्होंने आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी मीडिया को दी. यह कार्यक्रम 25 सितंबर से शुरू हुआ है जो 25 दिसंबर तक चलेगा.

5 सालों तक की लूट खसोट (ETV Bharat)

टीएस सिंहदेव के मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर करने पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि "आज उन्होंने इच्छा जाहिर की है, जब मौका था तब कांग्रेस ने उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया और विधानसभा चुनाव में जनता ने उन्हें घर बैठा दिया. ऐसे में आने वाले समय में कांग्रेस के आने की कोई गुंजाइश नहीं है. मन में इस तरह की इच्छा होना स्वाभाविक है और होना भी चाहिए. लेकिन आज जिस तरह से कांग्रेस के हालात हैं. शायद उनकी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी."

पिछले 5 सालों में जब कांग्रेस पार्टी को सरकार चलाने का मौका मिला था. जिस प्रकार से जनता के साथ अन्याय और अत्याचार हुआ. जिस प्रकार से लूट खसोट हुआ. वादाखिलाफी हुई. आने वाले अनेक वर्षों तक प्रदेश में कांग्रेस के आने की कोई संभावना नहीं है. इसलिए आने वाले समय में भी मुख्यमंत्री तो भाजपा का ही बनने वाला है: अरुण साव, डिप्टी सीएम

कांग्रेस को बताया एक परिवार की पार्टी: कांग्रेस नेता अरविंद नेताम, मोहन मरकाम और अब दीपक बैज के सवाल को लेकर अरुण साव ने कहा कि "कांग्रेस पार्टी अघोषित रूप से परिवार की पार्टी है. कांग्रेस पार्टी में नेता एक परिवार के लिए इच्छा पर्यंत किसी पद पर रहते हैं और कांग्रेस पार्टी ने कभी आदिवासी को अनुसूचित जाति को पिछड़ा वर्ग को कभी भी अवसर नहीं दिया और ना ही सम्मान दिया. उनके साथ अन्याय और अत्याचार ही किया है. ये कांग्रेस का इतिहास है."



कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को बनाया अपराधगढ़, 5 सालों तक की लूट खसोट और दादागिरी: अरुण साव, डिप्टी सीएम

''दोबारा सत्ता में नहीं लौटने वाली कांग्रेस'': अरुण साव ने कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर कहा कि "राज्य में जब से हमारी सरकार बनी है जितनी बड़ी घटनाएं हुई उन सब घटनाओं में कहीं ना कहीं कांग्रेस नेताओं के हाथ रहे हैं. लगातार हमने यह देखा है अपराधिक गतिविधियों में सलंग्नता कांग्रेस का इतिहास रहा है. इसलिए कांग्रेस में वही योग्यता होती है. इसलिए 5 सालों मे जिन्होंने जमीन की लूट खसोट की, दादागिरी किया, मार पिटाई की. छत्तीसगढ़ में सब कुछ किया छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ तो बनाया था इसलिए वह रिकॉर्ड आपको मिलेगा."