प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में चलाएंगी अभियान, नरेन्द्र सिंह तोमर की सीट से शुरुआत
प्रियंका गांधी द्वारा यह अभियान मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों में किया जाएगा शुरू. इसके तहत एक-एक विधानसभा सीट को चुना गया है.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 23, 2025 at 10:55 AM IST|
Updated : September 23, 2025 at 11:32 AM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को करीबन 3 साल का वक्त है, लेकिन कांग्रेस ने ग्वालियर चंबल इलाके में अभी से तैयारी शुरू कर दी है. तैयारियों की कमान संभाली है सीधे प्रियंका गांधी ने. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक नए अभियान 'हर बूथ मजबूत' की शुरूआत की है. कांग्रेस इस अभियान के तहत पूर्व केन्द्रीय मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर की विधानसभा सीट दिमनी से अभियान की शुरुआत करने जा रही है. इसकी जिम्मेदारी राजस्थान के पूर्व विधायक गोपाराम मेघवाल को सौंपी गई है.
प्रियंका गांधी खुद करेंगी मॉनिटरिंग
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी द्वारा शुरू किए गए अभियान हर बूथ मजबूत अभियान की मॉनिटरिंग खुद प्रियंका गांधी करेंगी. प्रियंका गांधी द्वारा यह अभियान मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों में शुरू किया जाएगा. इस अभियान के तहत एक-एक विधानसभा सीट को चुना गया है. इन विधानसभा सीटों को 20-20 बूथों के क्लस्टर में बांटा जाएगा और हर क्लस्टर पर एक बूथ रक्षक की तैनाती की जाएगी. मध्य प्रदेश में दिमनी विधानसभा सीट को चुना गया है, जहां से पिछला चुनाव बीजेपी के नरेन्द्र सिंह तोमर ने जीता था. वे अभी मध्य प्रदेश विधानसभा में अध्यक्ष हैं.
दिमनी सीट को ही क्यों चुना गया
दिमनी विधानसभा सीट ग्वालियर चंबल इलाके में आती है. कांग्रेस से ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद से कांग्रेस की ग्वालियर चंबल इलाके में पकड़ कमजोर हुई है. इस क्षेत्र की दिमनी विधानसभा सीट पर हमेशा नतीजे बदलते रहे हैं. यहां कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस की जीत होती रही है. 2013 में इस सीट पर बसपा से बलवीर सिंह दंडोतिया भी जीत चुके हैं.
हालांकि 2018 के चुनाव में वह कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और जीते भी, लेकिन 2020 में वे फिर बीजेपी में चले गए और उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार से हार गए थे. 2023 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से पूर्व केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने विधायक का चुनाव लड़ा था. कांग्रेस इस सीट पर अभियान चलाएगी और आने वाले समय में इस क्षेत्र की दूसरी सीटों को भी चुना जा सकता है.