प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में चलाएंगी अभियान, नरेन्द्र सिंह तोमर की सीट से शुरुआत

राहुल गांंधी के साथ प्रियंका गांधी ( ETV Bharat )

Published : September 23, 2025 at 10:55 AM IST | Updated : September 23, 2025 at 11:32 AM IST

भोपाल: मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को करीबन 3 साल का वक्त है, लेकिन कांग्रेस ने ग्वालियर चंबल इलाके में अभी से तैयारी शुरू कर दी है. तैयारियों की कमान संभाली है सीधे प्रियंका गांधी ने. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक नए अभियान 'हर बूथ मजबूत' की शुरूआत की है. कांग्रेस इस अभियान के तहत पूर्व केन्द्रीय मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर की विधानसभा सीट दिमनी से अभियान की शुरुआत करने जा रही है. इसकी जिम्मेदारी राजस्थान के पूर्व विधायक गोपाराम मेघवाल को सौंपी गई है. प्रियंका गांधी खुद करेंगी मॉनिटरिंग कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी द्वारा शुरू किए गए अभियान हर बूथ मजबूत अभियान की मॉनिटरिंग खुद प्रियंका गांधी करेंगी. प्रियंका गांधी द्वारा यह अभियान मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों में शुरू किया जाएगा. इस अभियान के तहत एक-एक विधानसभा सीट को चुना गया है. इन विधानसभा सीटों को 20-20 बूथों के क्लस्टर में बांटा जाएगा और हर क्लस्टर पर एक बूथ रक्षक की तैनाती की जाएगी. मध्य प्रदेश में दिमनी विधानसभा सीट को चुना गया है, जहां से पिछला चुनाव बीजेपी के नरेन्द्र सिंह तोमर ने जीता था. वे अभी मध्य प्रदेश विधानसभा में अध्यक्ष हैं.

