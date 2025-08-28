भिवानी: कांग्रेस के पूर्व विधायक राव दान सिंह भिवानी पहुंचे. इस दौरान पूर्व विधायक ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला. साथ ही राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों को सही बताते हुए कहा कि हरियाणा में भी ऐसी ही वोट चोरी हुई है, क्योंकि सभी मानते थे कि कांग्रेस 70-72 सीटें जीतेगी, लेकिन भाजपा की सरकार बन गई.

"राहुल गांधी का आरोप बेवजह नहीं": दरअसल, महेंद्रगढ़ से कांग्रेस के पूर्व विधायक राव दान सिंह भिवानी जिला के गांव चांग में पूर्व विधायक शशी परमार के भाई के निधन पर शोक प्रकट करने पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने गांव के अन्य कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया. साथ ही मीडिया से वोट चोरी मामले में खुलकर बात की. राव दानसिंह ने कहा कि देश में वोट चोरी करके सरकार बनाई गई है. ये आरोप राहुल गांधी ने बेवजह नहीं, बल्कि जांच और निरीक्षण के बाद लगाए हैं, क्योंकि एक लोकसभा से ही जांच में एक लाख 250 वोट की चोरी मिली है.

कांग्रेस के पूर्व विधायक राव दानसिंह का बीजेपी पर आरोप (ETV Bharat)

वोट चोरी की जांच से सच्चाई आएगी सामने: पूर्व विधायक दानसिंह ने आगे कहा कि हरियाणा में भी ऐसे ही वोट चोरी किया गया है. हरियाणा में हर कोई कांग्रेस की 70-72 सीटों पर जीत मान रहा था. खुद भाजपा मानती थी कि इस बार हरियाणा में उनकी सरकार नहीं बनेगी. पर क्या वजह रही कि भाजपा की सरकार बन गई. हरियाणा में भी वोट चोरी की जांच और निरीक्षण हो तो सच्चाई सामने आ जाएगी.

"मनीषा केस की निष्पक्ष जांच करे सीबीआई": वहीं मनीषा मौत मामले में उन्होंने कहा कि सीबीआई के अधिकारी निष्पक्ष जांच करें, ताकि पीडि़त परिवार को अन्याय महसूस ना हो.

