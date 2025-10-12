ETV Bharat / state

कांग्रेस में अल्पसंख्यकों की दिग्गज रहनुमा पीढ़ी का अंत, नए चेहरों को पैठ बनाना चुनौती

नए चेहरे स्थापित करने में लगे: राजनीतिक विश्लेषक मनीष गोधा का कहना है कि फिलहाल कुछ नए और युवा चेहरे हैं जो एक या दो बार विधायक बने हैं. वे खुद को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बड़ी समस्या है कि वे खुद को अपने विधानसभा क्षेत्र तक की सीमित रखे हैं. इनमें रफीक खान, अमीन कागजी, हाकम अली, जाकिर गैसावत लगातार दूसरी बार विधायक बने हैं. दानिश अबरार, वाजिब अली जैसे नए और युवा चेहरे भी सियासी धरातल पर पांव जमाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं.

दिग्गजों का वोटर्स में था प्रभाव: कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पार्टी के दिग्गज नेताओं का अल्पसंख्यक मतदाताओं में खासा प्रभाव था. इनमें चौधरी तैयब हुसैन, अब्दुल हादी खान, माहिर आजाद, कैप्टन अयूब, भंवरू खान और अबरार अहमद जैसे नेता थे.

एक दशक में आधा दर्जन दिग्गजों का निधन: कभी कांग्रेस के लिए अल्पसंख्यक मतदाताओं को लामबंद करने वाले करीब आधा दर्जन से ज्यादा दिग्गज नेताओं का निधन एक दशक में हो चुका. चौधरी तैयब हुसैन, अब्दुल हादी खान, माहिर आजाद, कैप्टन अयूब, भंवरू खान, अबरार अहमद का निधन हो चुका वहीं इस साल के शुरू में जुबेर खान और हाल में पूर्व सांसद अश्क अली टांक का निधन हुआ. पार्टी के सामने नए चेहरों को मौका देने और उन्हें स्थापित करना बड़ी चुनौती है. हालांकि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का मानना है कि कांग्रेस में अल्पसंख्यक समुदाय की लीडरशिप काफी आ रही है. अभी चारों मौजूदा विधायक रफीक खान, अमीन कागजी, हाकम अली और जाकिर हुसैन गैसावत दूसरी बार विधायक चुनकर आए हैं. रफीक विधानसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक हैं. दानिश अबरार पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं. हमारी नई लीडरशिप कांग्रेस में मजबूती से काम कर रही है और काफी एक्टिव है.

जयपुर: कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक माने जाने वाले अल्पसंख्यक वर्ग में इसी वर्ग के प्रभावी और दिग्गज नेताओं की कमी बढ़ रही है. पार्टी के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि परंपरागत वोट बैंक को एकजुट रखने को मुस्लिम समाज से नई पौध कैसे तैयार की जाए. हालांकि कांग्रेस में अभी कई युवा विधायक हैं, लेकिन इनका अपने क्षेत्र के अलावा प्रदेश के मुस्लिम समाज में प्रभाव नहीं है.

राजस्थान से केंद्र तक सक्रिय: चौधरी तैयब हुसैन, अबरार अहमद और कैप्टन अयूब राजस्थान से लेकर केंद्र की रियासत तक में सक्रिय रहे. तैयब और अयूब लोकसभा सांसद रहे तो अबरार अहमद दो बार राज्यसभा सांसद रहे. कैप्टन अयूब और अबरार अहमद केंद्र में मंत्री रह चुके हैं.

चौधरी तैयब तीन राज्यों में मंत्री रहे: दिलचस्प है कि गहलोत सरकार के पहले कार्यकाल में कृषि मंत्री रहे चौधरी तैयब हुसैन राजस्थान के अलावा हरियाणा और पंजाब में भी मंत्री रहे हैं. पूरे देश में वे एकमात्र ऐसे नेता थे जो तीन राज्यों में मंत्री रहे.

पढ़ें:बड़ी खबर : पूर्व सांसद अश्क अली टांक का निधन, कांग्रेस में शोक की लहर

कौन कितनी बार रहा विधायक और सांसद

अब्दुल हादी: बाड़मेर के सीमांत गांधी कहे जाने वाले अब्दुल हादी सात बार विधायक रहे. एक बार 1953 में सांचौर और उसके बाद 1967, 1971, 1975, 1985,1990 और 1998 में चौहटन से विधायक रहे. उनका पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर,बाड़मेर जालौर और सांचौर तक अल्पसंख्यक मतदाताओं में खासा प्रभाव था.

बाड़मेर के सीमांत गांधी कहे जाने वाले अब्दुल हादी सात बार विधायक रहे. एक बार 1953 में सांचौर और उसके बाद 1967, 1971, 1975, 1985,1990 और 1998 में चौहटन से विधायक रहे. उनका पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर,बाड़मेर जालौर और सांचौर तक अल्पसंख्यक मतदाताओं में खासा प्रभाव था. चौधरी तय्यब हुसैन: चौधरी तय्यब हुसैन दो बार लोकसभा सांसद और छह बार विधायक रहे. वे 1971 में गुड़गांव और 1980 में फरीदाबाद से लोकसभा सांसद चुने गए. वर्ष 1984, 1987,1988, 1993 में हरियाणा की ताओरु से विधायक और 1998 में भरतपुर की कामां से विधायक चुने गए. उनकी बेटी जाहिदा खान दो बार कामां से विधायक चुनी गई. बेटा जाकिर हुसैन भी गुड़गांव से विधायक रह चुके.

चौधरी तय्यब हुसैन दो बार लोकसभा सांसद और छह बार विधायक रहे. वे 1971 में गुड़गांव और 1980 में फरीदाबाद से लोकसभा सांसद चुने गए. वर्ष 1984, 1987,1988, 1993 में हरियाणा की ताओरु से विधायक और 1998 में भरतपुर की कामां से विधायक चुने गए. उनकी बेटी जाहिदा खान दो बार कामां से विधायक चुनी गई. बेटा जाकिर हुसैन भी गुड़गांव से विधायक रह चुके. माहिर आजाद: माहिर आजाद ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत राष्ट्रीय लोकदल से की थी. वे 1985 में राष्ट्रीय लोक दल से झुंझुनू से विधायक चुने गए. उन्होंने दिग्गज शीशराम ओला को चुनाव हराया था. उसके बाद 1990 में सवाई माधोपुर, 1998 और 2003 में भरतपुर के नगर से विधायक चुने गए थे. हालांकि वर्ष 2008 और 2013 में जयपुर की आदर्श नगर से चुनाव हार गए.

माहिर आजाद ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत राष्ट्रीय लोकदल से की थी. वे 1985 में राष्ट्रीय लोक दल से झुंझुनू से विधायक चुने गए. उन्होंने दिग्गज शीशराम ओला को चुनाव हराया था. उसके बाद 1990 में सवाई माधोपुर, 1998 और 2003 में भरतपुर के नगर से विधायक चुने गए थे. हालांकि वर्ष 2008 और 2013 में जयपुर की आदर्श नगर से चुनाव हार गए. अमीन खान : वयोवृद्ध नेता अमीन खान बाड़मेर की शिव सीट से पांच बार विधायक रहे. वे कैबिनेट मंत्री रहे. अंतिम बार 2018 में विधायक चुने गए थे. लोकसभा चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर उनको पार्टी से निष्कासित किया था. हाल में कांग्रेस में वापसी हुई, लेकिन पार्टी में हाशिए पर चल रहे हैं.

वयोवृद्ध नेता अमीन खान बाड़मेर की शिव सीट से पांच बार विधायक रहे. वे कैबिनेट मंत्री रहे. अंतिम बार 2018 में विधायक चुने गए थे. लोकसभा चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर उनको पार्टी से निष्कासित किया था. हाल में कांग्रेस में वापसी हुई, लेकिन पार्टी में हाशिए पर चल रहे हैं. जुबेर खान: कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे जुबेर खान 1990, 1993, 2003 और 2023 में अलवर के रामगढ़ से विधायक रहे. दिलचस्प है कि जब भी जुबेर खान चुनाव जीते हैं, तब पार्टी सत्ता से बाहर हुई. हाल में उनके देहांत के बाद उपचुनाव में उनके बेटे को हार का सामना करना पड़ा था.

कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे जुबेर खान 1990, 1993, 2003 और 2023 में अलवर के रामगढ़ से विधायक रहे. दिलचस्प है कि जब भी जुबेर खान चुनाव जीते हैं, तब पार्टी सत्ता से बाहर हुई. हाल में उनके देहांत के बाद उपचुनाव में उनके बेटे को हार का सामना करना पड़ा था. अश्क अली टांक : कांग्रेस के तेज तर्रार नेता रहे अश्क अली टांक एक बार विधायक और एक बार सांसद रहे. उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का करीबी माना जाता था. अश्क अली 1985 में फतेहपुर से चुनाव जीतकर शिवचरण माथुर सरकार में मंत्री बने थे.

कांग्रेस के तेज तर्रार नेता रहे अश्क अली टांक एक बार विधायक और एक बार सांसद रहे. उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का करीबी माना जाता था. अश्क अली 1985 में फतेहपुर से चुनाव जीतकर शिवचरण माथुर सरकार में मंत्री बने थे. दुरू मियां : पूर्व मंत्री दुरू मियां लोहारू राजघराने से हैं और एक बार सांसद और तीन बार तिजारा से विधायक रहे. गहलोत सरकार के दूसरे कार्यकाल में मंत्री रहे हैं. हालांकि इन दिनों वे हाशिए पर चल रहे हैं.

पूर्व मंत्री दुरू मियां लोहारू राजघराने से हैं और एक बार सांसद और तीन बार तिजारा से विधायक रहे. गहलोत सरकार के दूसरे कार्यकाल में मंत्री रहे हैं. हालांकि इन दिनों वे हाशिए पर चल रहे हैं. भंवरू खान: भंवरू खान सीकर के फतेहपुर से लगातार तीन बार विधायक रहे. वे 1998, 2003 और 2008 में कांग्रेस टिकट पर चुनाव जीते. अब उनके भाई हाकम अली 2018 और 2023 में फतेहपुर से विधायक चुने गए. भंवरू खान का कायमखानी समाज में खासा प्रभाव था.वे शीशराम ओला के करीबी माने जाते थे.

भंवरू खान सीकर के फतेहपुर से लगातार तीन बार विधायक रहे. वे 1998, 2003 और 2008 में कांग्रेस टिकट पर चुनाव जीते. अब उनके भाई हाकम अली 2018 और 2023 में फतेहपुर से विधायक चुने गए. भंवरू खान का कायमखानी समाज में खासा प्रभाव था.वे शीशराम ओला के करीबी माने जाते थे. हबीबुर रहमान : हबीबुर रहमान भी पांच बार विधायक रहे. वे तीन बार कांग्रेस और दो बार भाजपा से विधायक रहे.तीन बार मुंडवा और दो बार भाजपा के टिकट पर साल 2008 और 2013 में नागौर से विधायक रहे हैं. हालांकि साल 2018 में भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था.

हबीबुर रहमान भी पांच बार विधायक रहे. वे तीन बार कांग्रेस और दो बार भाजपा से विधायक रहे.तीन बार मुंडवा और दो बार भाजपा के टिकट पर साल 2008 और 2013 में नागौर से विधायक रहे हैं. हालांकि साल 2018 में भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था. कैप्टन अयूब : भारतीय सेना में रहकर 1965 के युद्ध में पाकिस्तान के दांत खट्टे करने वाले कैप्टन अयूब को वीरता चक्र मिला था. उसके बाद उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया. वे 1984 और 1993 में झुंझुनू से लोकसभा सांसद चुने गए. 1995-96 तक नरसिम्हा राव सरकार में मंत्री रहे. अयूब राजस्थान से एकमात्र अल्पसंख्यक नेता हैं जो लोकसभा के लिए चुने गए थे.

भारतीय सेना में रहकर 1965 के युद्ध में पाकिस्तान के दांत खट्टे करने वाले कैप्टन अयूब को वीरता चक्र मिला था. उसके बाद उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया. वे 1984 और 1993 में झुंझुनू से लोकसभा सांसद चुने गए. 1995-96 तक नरसिम्हा राव सरकार में मंत्री रहे. अयूब राजस्थान से एकमात्र अल्पसंख्यक नेता हैं जो लोकसभा के लिए चुने गए थे. अबरार अहमद : अबरार अहमद का सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़ के अल्पसंख्यक मतदाताओं में खासा प्रभाव था. वे दो बार राज्यसभा सांसद रहे. नरसिम्हा राव सरकार में वित्त राज्य मंत्री थे. उनकी पत्नी 1998 में सवाई माधोपुर और पुत्र दानिश अबरार 2018 में विधायक रहे.

संगठन में उच्च पदों पर पहुंचे: राजस्थान कांग्रेस में अल्पसंख्यक नेताओं की बात करें तो केवल अश्क अली टांक और जुबेर खान लंबे समय तक राजस्थान से लेकर केंद्र में संगठन में रहे हैं. टांक एनएसयूआई और युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष रहे. प्रदेश कांग्रेस में महामंत्री और उपाध्यक्ष भी रहे. जुबेर एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव रहे. वे युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भी रहे. वे कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव रहते हुए प्रियंका गांधी के सहयोगी के तौर पर काम कर चुके.

ये नए चेहरे: कांग्रेस के अल्पसंख्यक नेताओं की बात करें तो जो चेहरे खुद को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं उनमें रफीक खान, अमीन कागजी, हाकम अली, जाहिदा खान, वाजिब अली, दानिश अबरार और भाजपा से कांग्रेस में आए अमीन पठान प्रमुख हैं.

पढ़ें: चुनाव से पहले बीकानेर के अल्पसंख्यक नेताओं संग मुख्यमंत्री की मीटिंग, करीब 2 घंटे तक चली वार्ता

दो दशक में नहीं दिया ज्यादा मौका: वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक राजीव जैन का कहना है कि पिछले दो दशक में राजस्थान की सियासत में कांग्रेस ने अपने अल्पसंख्यक नेताओं को ज्यादा महत्व नहीं दिया और न ही उन्हें आगे बढ़ाया. अब उसकी कमी कांग्रेस को खल रही है.अब पार्टी के पास नए चेहरे हैं, उनका प्रभाव केवल अपने क्षेत्र तक सीमित है. उनका पूरे प्रदेश में असर नहीं है. कहीं न कहीं इसमें कांग्रेस की कमी रही. इसका खमियाजा अल्पसंख्यक वर्ग को उठाना पड़ रहा है. पहले चौधरी तैयब हुसैन, अब्दुल हादी खान, माहिर आजाद जैसे नेता विधानसभा और बाहर भी अल्पसंख्यक मुद्दों को लेकर मुखर रहते थे. आज देखा जा रहा है कि कांग्रेस में अल्पसंख्यक मतदाताओं को अपने प्रभावशाली रहनुमा की तलाश है.अगर कांग्रेस पार्टी अपना परंपरागत वोट बैंक एकजुट रखना चाहती है तो उसे अल्पसंख्यक वर्ग के नेताओं में ज्यादा से ज्यादा नए तैयार करनी चाहिए. जैन ने कहा कि कुछ कमी सरकारों की भी रही है अल्पसंख्यक चेहरों के तौर पर चुनाव जीते विधायकों को सरकार में कोई भारी भरकम डिपार्टमेंट नहीं दिया जा रहा है, जिससे अल्पसंख्यकों के काम नहीं हो पाते हैं उन्हें केवल अल्पसंख्यक मामलात विभाग दे दिया जाता है, जबकि अल्पसंख्यक वोटों पर चुनाव जीत कर आए अन्य नेताओं को भारी भरकम डिपार्टमेंट दिए जाते हैं. इसको लेकर भी अल्पसंख्यक मतदाताओं में कई बार नाराजगी देखने को मिली है. पहले लोकसभा चुनाव में अल्पसंख्यक वर्ग को एक टिकट दिया जाता था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि पार्टी ने वो टिकट देना भी बंद कर दिया.

30 से ज्यादा सीटों पर असर: प्रदेश में मुस्लिम मतदाता करीब 11% हैं. इस लिहाज से 30 विधानसभा सीटों पर 50 हजार से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं. कई सीटों पर निर्णायक हैं. राजधानी जयपुर की किशनपोल, आदर्श नगर, हवा महल विधानसभा क्षेत्र में अल्पसंख्यक मतदाता 1 लाख से ज्यादा हैं. सिविल लाइंस,फतेहपुर, सीकर लक्ष्मणगढ़, मंडावा, नवलगढ़, झुंझुनू, परबतसर लाडनूं, डीडवाना, नागौर, किशनगढ़, मकराना, सूरसागर, सरदारशहर, अलवर ग्रामीण, रामगढ़, तिजारा, किशनगढ़बास, अजमेर उत्तर, पुष्कर, मसूदा, नगर, कामां, भरतपुर शहर जैसे विधानसभा क्षेत्र में अल्पसंख्यक वोटर अच्छी खासी तादाद में है.