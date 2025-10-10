ETV Bharat / state

नेता नरेश मीणा को लेकर सोशल मीडिया पर आदेश वायरल, निकाले जाने की कॉपी इस कारण चर्चा में

नरेश मीणा से कांग्रेस की अदावत एक बार फिर चर्चा में है.

नरेश मीणा कांग्रेस से निष्कासित
नरेश मीणा कांग्रेस से निष्कासित (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 10, 2025 at 5:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुरः कांग्रेस के बागी नेता नरेश मीणा को लेकर शुक्रवार शाम सोशल मीडिया पर एक आदेश तेजी से वायरल होने लगा, जिसमें उनके पार्टी से निकाले जाने की बात कही गई है. आदेश वायरल होते ही कांग्रेस के नेताओं के ग्रुपों के साथ-साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी इसकी चर्चाएं शुरू हो गईं. हालांकि, यह आदेश नया नहीं बल्कि देवली–उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान जारी किया गया पुराना आदेश है, जिसे अब दोबारा वायरल किया जा रहा है.

उपचुनाव के दौरान नरेश मीणा ने पार्टी लाइन से हटकर रुख अपनाया था, जिसके बाद कांग्रेस ने अनुशासनहीनता के आधार पर उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था. उस समय प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से जारी आदेश की कॉपी अब सोशल मीडिया पर ‘नए’ आदेश की तरह प्रसारित की जा रही है. कई ग्रुपों में इसे बिना तथ्य जांचे साझा भी किया जा रहा है.

इसे भी पढ़ें- नरेश मीणा बोले- दमदारी से लड़ूंगा चुनाव, अंता में त्रिकोणीय मुकाबला

अभी नहीं निकला कोई आदेश: कांग्रेस प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने स्पष्ट किया है कि नरेश मीणा के खिलाफ कोई नया निष्कासन आदेश जारी नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पर प्रसारित की जा रही कॉपी फर्जी और भ्रामक है. पार्टी ने लोगों से अपील की है कि वे इस तरह के फेक आदेशों पर विश्वास न करें और केवल आधिकारिक सूचना को ही मानें. वहीं, राजनीतिक गलियारों में इस वायरल आदेश को लेकर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है. खासतौर पर अंता उपचुनाव लड़ने की नरेश मीणा की हाल की घोषणा के बाद इस पुराने आदेश का दोबारा वायरल होना राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. पार्टी अब इस फेक आदेश फैलाने वालों की पहचान करने में जुट गई है.

इसे भी पढ़ें- 'सोशल मीडिया से टिकट नहीं मिलता, 3 साल में मेरे पास कभी नहीं आए नरेश मीणा' : रंधावा

यह लिखा हुआ है फेक आदेश में: कांग्रेस के ग्रुप के अलावा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही कॉपी में पार्टी के संगठन महासचिव के. सी. वेणुगोपाल का नाम अंकित है. साथ ही इस पर शुक्रवार 10 अक्टूबर की तारीख भी दी गई है. जिसे एआईसीसी से जारी किया गया है. इस पत्र में लिखा गया है कि नरेश मीणा को पार्टी से 6 साल के लिए कांग्रेस विरोधी गतिविधियों के कारण तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया जा रहा है.

For All Latest Updates

TAGGED:

नरेश मीणा निष्कासितCONGRESS RAJASTHANKC VENUGOPALअंता उपचुनावNARESH MEENA EXPELLED FROM CONGRESS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

चंबल नदी पर बन रहा देश का पहला अनूठा एक्वाडक्ट, 12 लेन हाईवे जितना चौड़ा होगा ‘राम जल सेतु’

दीपावली सीजन में उदयपुर के होटलों में छाई रौनक, 60 फीसदी से अधिक बुकिंग दर्ज

PAN कार्ड धारक ध्यान दें! जल्दी करें ये जरूरी काम, वरना लगेगा ₹10,000 रुपये का जुर्माना!

इजराइल कैबिनेट ने गाजा युद्धविराम को दी मंजूरी, जल्द रिहा होंगे बंधक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.