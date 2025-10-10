ETV Bharat / state

नेता नरेश मीणा को लेकर सोशल मीडिया पर आदेश वायरल, निकाले जाने की कॉपी इस कारण चर्चा में

उपचुनाव के दौरान नरेश मीणा ने पार्टी लाइन से हटकर रुख अपनाया था, जिसके बाद कांग्रेस ने अनुशासनहीनता के आधार पर उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था. उस समय प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से जारी आदेश की कॉपी अब सोशल मीडिया पर ‘नए’ आदेश की तरह प्रसारित की जा रही है. कई ग्रुपों में इसे बिना तथ्य जांचे साझा भी किया जा रहा है.

जयपुरः कांग्रेस के बागी नेता नरेश मीणा को लेकर शुक्रवार शाम सोशल मीडिया पर एक आदेश तेजी से वायरल होने लगा, जिसमें उनके पार्टी से निकाले जाने की बात कही गई है. आदेश वायरल होते ही कांग्रेस के नेताओं के ग्रुपों के साथ-साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी इसकी चर्चाएं शुरू हो गईं. हालांकि, यह आदेश नया नहीं बल्कि देवली–उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान जारी किया गया पुराना आदेश है, जिसे अब दोबारा वायरल किया जा रहा है.

अभी नहीं निकला कोई आदेश: कांग्रेस प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने स्पष्ट किया है कि नरेश मीणा के खिलाफ कोई नया निष्कासन आदेश जारी नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पर प्रसारित की जा रही कॉपी फर्जी और भ्रामक है. पार्टी ने लोगों से अपील की है कि वे इस तरह के फेक आदेशों पर विश्वास न करें और केवल आधिकारिक सूचना को ही मानें. वहीं, राजनीतिक गलियारों में इस वायरल आदेश को लेकर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है. खासतौर पर अंता उपचुनाव लड़ने की नरेश मीणा की हाल की घोषणा के बाद इस पुराने आदेश का दोबारा वायरल होना राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. पार्टी अब इस फेक आदेश फैलाने वालों की पहचान करने में जुट गई है.

यह लिखा हुआ है फेक आदेश में: कांग्रेस के ग्रुप के अलावा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही कॉपी में पार्टी के संगठन महासचिव के. सी. वेणुगोपाल का नाम अंकित है. साथ ही इस पर शुक्रवार 10 अक्टूबर की तारीख भी दी गई है. जिसे एआईसीसी से जारी किया गया है. इस पत्र में लिखा गया है कि नरेश मीणा को पार्टी से 6 साल के लिए कांग्रेस विरोधी गतिविधियों के कारण तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया जा रहा है.