जिला अध्यक्ष के लिए रायशुमारी: कांग्रेस पर्यवेक्षक के सामने गुंजल और धारीवाल के समर्थकों ने की नारेबाजी

कोटा: ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के संगठन सृजन अभियान के तहत नियुक्त पर्यवेक्षक तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष जेट्टी कुसुम कुमार रविवार को जिला अध्यक्ष के लिए कार्यकर्ताओं से रायशुमारी करने पहुंचे. इस दौरान पूर्व मंत्री शांति धारीवाल और कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल के समर्थक आमने-सामने हो गए और नारेबाजी करने लगे. इस पर गुंजल और कुसुम कुमार ने कहा कि नॉर्मल नारेबाजी हुई है.

पर्यवेक्षक जेट्टी कुसुम कुमार का कहना है कि कोई हंगामा नहीं हुआ, केवल नारेबाजी हुई. इससे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह जाहिर हो रहा है. सभी को उम्मीद है कि वे जिला अध्यक्ष बन सकते हैं. झगड़े जैसी नौबत नहीं थी. छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी जिला अध्यक्ष बनने की उम्मीद जगी है. दूसरी तरफ प्रहलाद गुंजल का कहना है कि कमेटी का मकसद यह है कि किसी नेता की मर्जी की जगह आम कार्यकर्ता के बीच से जिला अध्यक्ष निकले. जिससे कांग्रेस संगठन को ताकत मिल सके. छोटी मोटी नारेबाजी हो सकती है, सभी को रोका है.