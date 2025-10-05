जिला अध्यक्ष के लिए रायशुमारी: कांग्रेस पर्यवेक्षक के सामने गुंजल और धारीवाल के समर्थकों ने की नारेबाजी
कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के लिए रायशुमारी की बैठक में गुंजल और धारीवाल के समर्थक आमने-सामने हो गए.
Published : October 5, 2025 at 10:30 PM IST
कोटा: ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के संगठन सृजन अभियान के तहत नियुक्त पर्यवेक्षक तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष जेट्टी कुसुम कुमार रविवार को जिला अध्यक्ष के लिए कार्यकर्ताओं से रायशुमारी करने पहुंचे. इस दौरान पूर्व मंत्री शांति धारीवाल और कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल के समर्थक आमने-सामने हो गए और नारेबाजी करने लगे. इस पर गुंजल और कुसुम कुमार ने कहा कि नॉर्मल नारेबाजी हुई है.
पर्यवेक्षक जेट्टी कुसुम कुमार का कहना है कि कोई हंगामा नहीं हुआ, केवल नारेबाजी हुई. इससे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह जाहिर हो रहा है. सभी को उम्मीद है कि वे जिला अध्यक्ष बन सकते हैं. झगड़े जैसी नौबत नहीं थी. छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी जिला अध्यक्ष बनने की उम्मीद जगी है. दूसरी तरफ प्रहलाद गुंजल का कहना है कि कमेटी का मकसद यह है कि किसी नेता की मर्जी की जगह आम कार्यकर्ता के बीच से जिला अध्यक्ष निकले. जिससे कांग्रेस संगठन को ताकत मिल सके. छोटी मोटी नारेबाजी हो सकती है, सभी को रोका है.
उन्होंने कहा कि जिला अध्यक्ष बनने के लिए कार्यकर्ताओं से आवेदन लिए जा रहे हैं. इसके बाद कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं से रायशुमारी होगी. इसके बाद यह सूची एआईसीसी को भेज दी जाएगी. मीटिंग पूरी होने के बाद मैं जा रहा हूं. पर्यवेक्षक से जो भी बात हमें कहनी थी, वह हमने की है. लोकसभा कैंडिडेट होने के नाते मैं बाद में अपनी राय रखूंगा. जिसमें कोटा शहर, देहात और बूंदी के संबंध में चर्चा करूंगा. हालांकि पूर्व मंत्री शांति धारीवाल ने मीडिया से कोई बातचीत नहीं कि वे नारेबाजी व विरोध के बीच ही निकल गए.