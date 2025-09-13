ETV Bharat / state

देवघर कांग्रेस में सियासी हलचल: जिलाध्यक्ष की कुर्सी पर हाईकमान का बड़ा दांव, हिमाचल से आए पर्यवेक्षकों संग कार्यकर्ताओं की बैठक

देवघर में कांग्रेस जिलाध्यक्ष चुनाव को लेकर बैठक हुई. बैठक में संगठन को मजबूत बनाने और उसे व्यापक रूप देने पर विस्तृत से चर्चा हुई.

congress-district-president-election-meeting-in-deoghar
लोगों को संबोधित करते विधायक मलेंद्र राजन (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 13, 2025 at 9:53 AM IST

देवघर: कांग्रेस कमेटी में देवघर जिला संगठन सृजन अभियान अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है. तीन दिनों के अंतराल के बाद शुक्रवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक एवं हिमाचल प्रदेश के इंदौरा विधायक मलेंद्र राजन देवघर पहुंचे. उनके पहुंचते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में सियासी हलचल तेज हो गई.

पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से वन-टू-वन बातचीत

होटल वैद्यनाथ बिहार में नगर अध्यक्ष रवि केसरी की अध्यक्षता में आयोजित नगर कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई. जहां संगठन को मजबूती देने और उसे व्यापक स्वरूप देने पर विस्तार से चर्चा हुई. बैठक के बाद पर्यवेक्षकगण ने सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से अलग-अलग वन-टू-वन बातचीत कर नए जिलाध्यक्ष चयन के लिए रायशुमारी की.

चुनाव की तैयारी को लेकर जानकारी देते कांग्रेस नेता (ETV BHARAT)

मुख्य पर्यवेक्षक मलेंद्र राजन ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी के निर्देश पर पूरे देश में संगठन सृजन अभियान चलाया जा रहा है. देवघर में भी इस प्रक्रिया का मकसद है कि ऐसा जिलाध्यक्ष चुनना है, जो धरातल से जुड़ा हुआ नेता हो और कांग्रेस की विचारधारा को मजबूती दे सके. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की मुहिम से भाजपा की संप्रदायिक राजनीति की जड़ें हिलने लगी हैं. आने वाला समय कांग्रेस के लिए मजबूत संभावनाएं लेकर आएगा.

जल्द ही देवघर को मिलेगा कांग्रेस जिला अध्यक्ष

प्रदेश पर्यवेक्षक सह प्रदेश उपाध्यक्ष अजय दुबे ने कहा कि नए जिलाध्यक्ष का चयन सभी की राय और सहयोग से किया जाएगा. वहीं सुरेन राम ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे निष्पक्ष और ईमानदारी से ऐसा नाम प्रस्तावित करें, जो संगठन को नई दिशा दे. वहींं, वर्तमान जिला अध्यक्ष प्रो. उदय प्रकाश और बीस सूत्रीय उपाध्यक्ष डॉ. मुन्नम संजय ने कहा कि इस वर्ष जिला अध्यक्ष के चयन में पारदर्शिता और लोगों की रायशुमारी ली जा रही है.

जिला कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि जल्द ही देवघर कांग्रेस को भी बेहतर भविष्य देने वाला जिला अध्यक्ष मिल जाएगा. बैठक में जिला महासचिव सह प्रवक्ता दिनेश मंडल, मीडिया प्रभारी अमित पांडे, शबाना खातून समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने अपने विचार रखे.

