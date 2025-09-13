ETV Bharat / state

देवघर कांग्रेस में सियासी हलचल: जिलाध्यक्ष की कुर्सी पर हाईकमान का बड़ा दांव, हिमाचल से आए पर्यवेक्षकों संग कार्यकर्ताओं की बैठक

देवघर: कांग्रेस कमेटी में देवघर जिला संगठन सृजन अभियान अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है. तीन दिनों के अंतराल के बाद शुक्रवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक एवं हिमाचल प्रदेश के इंदौरा विधायक मलेंद्र राजन देवघर पहुंचे. उनके पहुंचते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में सियासी हलचल तेज हो गई.

पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से वन-टू-वन बातचीत

होटल वैद्यनाथ बिहार में नगर अध्यक्ष रवि केसरी की अध्यक्षता में आयोजित नगर कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई. जहां संगठन को मजबूती देने और उसे व्यापक स्वरूप देने पर विस्तार से चर्चा हुई. बैठक के बाद पर्यवेक्षकगण ने सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से अलग-अलग वन-टू-वन बातचीत कर नए जिलाध्यक्ष चयन के लिए रायशुमारी की.

मुख्य पर्यवेक्षक मलेंद्र राजन ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी के निर्देश पर पूरे देश में संगठन सृजन अभियान चलाया जा रहा है. देवघर में भी इस प्रक्रिया का मकसद है कि ऐसा जिलाध्यक्ष चुनना है, जो धरातल से जुड़ा हुआ नेता हो और कांग्रेस की विचारधारा को मजबूती दे सके. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की मुहिम से भाजपा की संप्रदायिक राजनीति की जड़ें हिलने लगी हैं. आने वाला समय कांग्रेस के लिए मजबूत संभावनाएं लेकर आएगा.