देवघर में कांग्रेस जिलाध्यक्ष चुनाव ने बढ़ाई हलचल, मंत्री-विधायकों की भी दिख रही दिलचस्पी
देवघर में जिला अध्यक्ष चुनाव में बड़े नेताओं की खास दिलचस्पी देखने को मिल रही है.
Published : September 15, 2025 at 11:01 AM IST
देवघर: पूरे झारखंड में कांग्रेस के संगठन विस्तार की कवायद जोर पकड़ चुकी है. देवघर में भी नए जिला अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया ने सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है. ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक सह हिमाचल प्रदेश के इंदौरा विधायक मलेंद्र राजन पिछले दो दिनों से लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं. यह चयन प्रक्रिया जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे यह और भी दिलचस्प होती जा रही है.
चयन प्रक्रिया में कद्दावर मंत्री की भी दिख रही रुचि
इस प्रक्रिया में तब एक नया मोड़ आया जब राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने पर्यवेक्षक मलेंद्र राजन से मुलाकात की. भले ही कांग्रेस नेता इस मुलाकात को 'औपचारिक' बता रहे हों, लेकिन सूत्रों का कहना है कि यह मात्र एक शिष्टाचार भेंट नहीं थी. इस मुलाकात ने साफ कर दिया है कि जिला अध्यक्ष के चयन में अब सिर्फ स्थानीय कार्यकर्ता ही नहीं, बल्कि राज्य के कद्दावर मंत्री भी गहरी रुचि दिखा रहे हैं.
इस बार जिला अध्यक्ष की कुर्सी बेहद अहम
कांग्रेस के दिग्गज नेता अनूप सिंह उर्फ जय मंगल सिंह का देवघर दौरा भी खासा सुर्खियों में रहा. वह भी जिले में संगठन की इस कवायद में दिलचस्पी लेते दिखाई दिए. हालांकि अनूप सिंह को आलाकमान ने देवघर जिला अध्यक्ष के चयन के साथ-साथ कई अहम जिम्मेदारियां भी सौंपी हैं. ऐसे में बड़े नेताओं के सक्रिय होने से यह साफ है कि देवघर जिला अध्यक्ष की कुर्सी इस बार पार्टी के भीतर दिग्गज नेताओं के लिए भी बेहद अहम है.
राजनीतिक जमीन मजबूत करने में जुटी मंत्री दीपिका
यह मुलाकात और गतिविधियां ऐसे समय में हो रही हैं, जब मंत्री दीपिका पांडेय सिंह गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश में हैं. गोड्डा लोकसभा में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए देवघर में एक मजबूत और प्रभावी जिला अध्यक्ष का होना बेहद जरूरी है. उनकी यह सक्रियता इस बात का संकेत है कि वह अपने राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं.
आज प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पहुंचेंगे देवघर
इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के बीच सोमवार को झारखंड कांग्रेस प्रभारी के. राजू भी देवघर पहुंचेंगे. उनका मकसद संथाल क्षेत्र में पार्टी को मजबूत करना है. जहां वह पाकुड़, साहिबगंज और दुमका जैसे जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और उन्हें पार्टी को मजबूत करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश देंगे.
क्या बड़े नेताओं का 'मास्टरस्ट्रोक' करेगा काम
देवघर में जारी सियासी हलचल यह दर्शाती है कि कांग्रेस इस बार अपनी संगठनात्मक संरचना को मजबूत करने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती है. अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि पार्टी आलाकमान अंततः किस पर भरोसा जताती है. साथ ही क्या मंत्री दीपिका पांडेय सिंह का 'मास्टरस्ट्रोक' और अनूप सिंह की सक्रियता मिलकर देवघर की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव ला पाएगी.
