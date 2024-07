ETV Bharat / state

पांच साल सिर्फ कांग्रेस ने योजना बनाई अब काम हम कर रहे हैं: किरण सिंह देव - Congress did scam in last five year

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : 18 hours ago | Updated : 17 hours ago

सुई के बराबर भी कांग्रेस ने नहीं किया काम ( ETV Bharat )

रायपुर: भारतीय जनता पार्टी के एकात्म परिसर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत की. प्रदेश अध्यक्ष ने 10 जून को बीजेपी प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में हुए फैसलों की जानकारी दी. किरण सिंह देव ने कहा कि ''पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने सुई की नोक के बराबर भी काम नहीं किया है. इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर गौठान तक में कोई काम नहीं हुआ. कांग्रेस ने बस झूठे वादे जनता से किए. झूठे वादे करने पर जनता ने भी इनको सबक सिखाया. इनकी सरकार को उखाड़ फेंका. हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं उसे जनता देख रही है. पूरा देश भी देख रहा है. सुई के बराबर भी कांग्रेस ने नहीं किया काम (ETV Bharat)

