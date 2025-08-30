ETV Bharat / state

उत्तराखंड को आपदाग्रस्त राज्य घोषित करने की मांग, कांग्रेस ने केंद्र से मांगा फाइनेंशियल पैकेज - CONGRESS ON UTTARAKHAND DISASTER

उत्तराखंड कांग्रेस ने राज्य में हुये नुकसान को देखते हुये उत्तराखंड को आपदाग्रस्त राज्य घोषित करने की मांग की है.

CONGRESS ON UTTARAKHAND DISASTER
उत्तराखंड में आपदा (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 30, 2025 at 6:02 PM IST

देहरादून: इस बार मानसून के दौरान उत्तराखंड में पिछले कुछ समय से आई प्राकृतिक आपदाओं ने जान माल का भारी नुकसान पहुंचाया है. अत्यधिक बारिश होने के कारण अधिकतर नदियां उफान पर हैं. पहाड़ों में जगह-जगह भूस्खलन, बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं. उत्तराखंड को आपदाओं की वजह से 2500 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है. जिसे देखते हुए कांग्रेस ने उत्तराखंड को आपदाग्रस्त राज्य घोषित करने की मांग की है.

कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि इस बार के मानसून ने उत्तराखंड को भारी क्षति पहुंचाई है. उन्होंने कहा कि उत्तरकाशी जिले के धराली से लेकर चमोली जनपद के थराली,पौड़ी तक आपदा ने जमकर तबाही मचाई है. उन्होंने कहा कि बाढ़ ,भूस्खलन ,बादल फटने की घटनाओं से प्रदेश को इस बार भारी नुकसान उठाना पड़ा है. उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में आपदा आने से कई लोग लापता हैं, जबकि 75 व्यक्तियों की अब तक मौत हो गई है.

सरकार ने विभाग वार आपदा से हुए नुकसान का आकलन किया है. रिपोर्ट के आधार पर राज्य को 2500 करोड़ रुपए से अधिक की क्षति का अनुमान जताया जा रहा है. उन्होंने कहा कि ऐसे हालातों में प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार से मदद मांगनी चाहिए. एक रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि आपदाओं से हुए नुकसान की स्थिति जानने के लिए केंद्र से टीम आकर उत्तराखंड का दौरा करेगी. प्रतिमा सिंह ने कहा केंद्र की टीम को यहां आकर निरीक्षण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर सभी विभागों से ब्यौरा मिलने के बाद आपदा में हुई क्षति का जो अनुमान जाता रहे हैं, तो मुख्यमंत्री गलत बात तो नहीं कर रहे हैं.

उन्होंने कहा डबल इंजन की सरकार में मुख्यमंत्री भी उन्हीं की पार्टी के हैं, ऐसे में उनकी बातों का केंद्र को संज्ञान लेना चाहिए. कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने केंद्र सरकार से उत्तराखंड को आपदाग्रस्त राज्य घोषित किए जाने की मांग की है. उन्होंने कहा इसी आधार पर उत्तराखंड को केंद्र की तरफ से फाइनेंशियल पैकेज आपदा राहत के रूप में दिया जाना चाहिए.

