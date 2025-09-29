राहुल गांधी को धमकी पर कांग्रेस नेताओं का हमला, गहलोत बोले- भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा उजागर हो गया
राहुल गांधी को धमकी देने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कांग्रेस नेताओं ने आपत्ति दर्ज करवाई है.
Published : September 29, 2025 at 5:12 PM IST
जयपुर : भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता पिंटू महादेव की ओर से टीवी डिबेट में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी देने के बाद अब कांग्रेस इस मामले को लेकर भाजपा पर हमलावर है. कांग्रेस नेता लगातार बीजेपी से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. अब इस मामले को लेकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कांग्रेस नेताओं ने भी भाजपा और मोदी सरकार को निशाने पर लिया है.
अशोक गहलोत ने कहा कि यह मामला देश भर में सुर्खियों में आने के बावजूद भी भाजपा और मोदी सरकार की चुप्पी खतरनाक है. गहलोत ने सोमवार को एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि "पूरा देश जानता है कि देश को अखंड रखने का संकल्प लेने वाले महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी को किस प्रकार से गोली मारी गई थी. भाजपा के एक प्रवक्ता ने लाइव टीवी डिबेट में अब राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए उन्हें मारने की बात कही है. इस पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का चुप रहना चिंता का विषय है. भाजपा का कोई नेता इस तरह की टिप्पणी करे और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पर चुप रहे, तो समझ सकते हैं कि यह लोग किस मानसिकता के हैं."
भाजपा का चाल चरित्र चेहरा उजागर : गहलोत ने कहा कि जिस तरह से भाजपा के प्रवक्ता ने राहुल गांधी को मारने की बात कही है, उससे भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा उजागर हो गया है. गहलोत ने राहुल गांधी के विदेश दौरे की लोकेशन सार्वजनिक करने को खतरनाक करार दिया है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के पास सीआईएसएफ की सुरक्षा है. राहुल गांधी देश-विदेश में घूमते हैं, ऐसे में उनकी लोकेशन सार्वजनिक करना, शेयर करना खतरनाक है. उन्होंने पूरे देश में वोट चोरी का एक बड़ा मुद्दा खड़ा कर दिया है, लेकिन भाजपा के प्रवक्ता ने इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का हथकंडा अपनाया है. भाजपा को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए.
मामला संज्ञान में आने के बावजूद चुप्पी : गहलोत ने कहा कि यह मामला पूरे देश में आम जनता की भी संज्ञान में आ चुका है, उसके बावजूद भी भाजपा और केंद्रीय गृह मंत्रालय चुप्पी साधे हुए है. किसी ने अभी तक यह नहीं कहा है कि हम इस मामले में कार्रवाई करेंगे और प्रवक्ता को पार्टी से बाहर करेंगे. जनता के भी सामने आ चुका है कि नफरती सोच रखने वाले आज सत्ता में आ चुके हैं, जिनका लोकतंत्र संविधान में कोई विश्वास नहीं है. आने वाले समय में जनता ऐसे लोगों को जवाब देगी.
लोकसभा में नेता विपक्ष @RahulGandhi जी को BJP प्रवक्ता द्वारा लाइव टीवी पर खुलेआम मौत की धमकी देना अत्यंत निंदनीय एवं गंभीर चिंता का विषय है।— Govind Singh Dotasra (@GovindDotasra) September 29, 2025
मोदी सरकार के संरक्षण में पनपी नफ़रत और हिंसक राजनीतिक सोच का नतीजा है कि राहुल जी और गांधी परिवार को बार-बार हत्या की धमकी दी जाती है।… https://t.co/BERVJyVyvc
डोटासरा ने भी कार्रवाई की मांग की : वहीं, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि "लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को भाजपा प्रवक्ता की ओर से लाइव टीवी में खुलेआम मौत की धमकी देना अत्यंत निंदनीय एवं गंभीर चिंता का विषय है. मोदी सरकार के संरक्षण में पनपी नफरत और हिंसक राजनीतिक सोच का नतीजा है कि राहुल गांधी और गांधी परिवार को बार-बार हत्या की धमकी दी जाती है."
"भारत की एकता और अखंडता के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की शहादत देश झेल चुका है. ऐसे में नेता विपक्ष को ये धमकी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सीधा हमला है. डोटासरा ने कहा कि केंद्र सरकार और गृहमंत्री अमित शाह चुप क्यों हैं? इस मामले में कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि मोदी सरकार नफरत और हिंसक राजनीति को बढ़ावा दे रही है."
दिव्या मदेरणा ने ये कहा : कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा कि "भाजपा प्रवक्ता की ओर से लाइव टीवी पर राहुल गांधी को मौत की धमकी देना न केवल बेहद शर्मनाक है, बल्कि हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक परंपराओं पर सीधा प्रहार है. राहुल गांधी ऐसे परिवार से आते हैं, जिन्होंने देश की एकता और लोकतंत्र की रक्षा करते हुए अपनी दादी इंदिरा गांधी और अपने पिता राजीव गांधी को शहादत में खोया है. ऐसे में इस प्रकार की धमकियां और भी गंभीर और असहनीय हैं."
मदेरणा ने लिखा कि "यह साफ है कि भाजपा और आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ राहुल गांधी की मजबूत लड़ाई ने इन्हें बुरी तरह विचलित कर दिया है, लेकिन राजनीतिक असहमति का जवाब हिंसा और धमकियों से देना लोकतंत्र की आत्मा पर हमला है. कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल ने इस मामले में गृहमंत्री को पत्र लिखकर तुरंत कठोर कार्रवाई की मांग की है. मैं भी यह मांग करती हूं कि केंद्र सरकार ऐसे उदाहरणात्मक कदम उठाए, जिससे भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस स्तर तक गिरने की हिम्मत न कर सके. लोकतंत्र संवाद और संवैधानिक राजनीति से चलता है, न कि धमकियों और हिंसा से."