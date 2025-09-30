चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक में जोरदार हंगामा, मार्शल और विपक्षी पार्षदों में धक्कामुक्की
चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक में पिछले बैठक के मिनट्स की कॉपी मनमाने ढ़ग से तैयार करने का आरोप लगा कांग्रेस पार्षदों ने फाड़ा दिया.
Published : September 30, 2025 at 4:32 PM IST
चंडीगढ़: चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक में मंगलवार को जमकर हंगामा हुआ. कांग्रेस पार्षद गुरप्रीत सिंह गब्बी सहित अन्य पार्षदों ने सेक्टर 22 में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के कार्यक्रम के दौरान कूड़ा फेंकने के मामले में सस्पेंड किए गए कर्मचारियों की बहाली की मांग और पिछली बैठक के मिनट्स को मनमाने तरीके से तैयार करने का आरोप लगाया. इसको लेकर सदन में काफी देर तक हंगामा होता रहा. इसके बाद कांग्रेस पार्षदों ने पिछली बैठक के मिनट्स और आज के एजेंडे के मिनट्स की कॉपी को फाड़ कर मेयर की पटल की ओर फेंक दिया.
हंगामे के बाद सदन स्थगित: इसके बाद मेयर हरप्रीत कौर बबला ने मिनट्स की कॉपी फाड़ने और हंगामा करने वाले पार्षदों को सदन से बाहर करने के लिए मार्शल को बुलाने का आदेश दे दिया. पार्षद मार्शल से भी उलझते दिखे. इस दौरान मेयर ने सीनियर डिप्टी मेयर जसवीर सिंह बंटी और डिप्टी मेयर तरुण मेहता, पार्षद प्रेमलात सहित कई अन्य सदस्यों को मिनट्स की कॉपी फाड़ने के लिए सदन से बाहर निकालने का आदेश दे दिया. काफी हो-हंगामा होता देख मेयर ने 10 मिनट के लिए सदन में ब्रेक की घोषणा कर दी.
कांग्रेस ने चलाया अपना सदन: ब्रेक होते ही कांग्रेस पार्षदों ने मेयर के आसन के सामने जमीन पर अपना सदन शुरू कर दिया.ज्यादातर कांग्रेस पार्षद जमीन पर बैठ गए. वहीं कुछ पार्षद सदन की कार्यवाही चलाने के लिए कुर्सी पर बैठ गए. दूसरी कुछ पार्षद खड़े होकर अपनी बात रखते नजर आये. इस दौरान सीनियर डिप्टी मेयर जसवीर सिंह बंटी मेयर की तरह एड्रेस करने लगे और कहने लगे कि अगर वह मेयर बनेंगे तो सबको बोलने का मौका देंगे और सबके एजेंडे पर काम होगा.
