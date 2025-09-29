बूंदी : हुडको लोन पर कांग्रेस पार्षदों का हंगामा और नगर परिषद में धरना
कांग्रेस पार्षदों ने सदन की वेल में आकर लगाए नारे और दिया धरना. विधायक शर्मा ने सरकार और सभापति को घेरा.
Published : September 29, 2025 at 8:57 PM IST
बूंदी: नगर परिषद की विशेष बोर्ड बैठक सोमवार को शोर और हंगामे की भेंट चढ़ गई. महज 20 मिनट चली बैठक में कांग्रेस पार्षदों ने हुडको से लिए जाने वाले 250 करोड़ रुपए लोन का विरोध किया. इस दौरान हंगामा इतना बढ़ा कि सभापति सरोज अग्रवाल बैठक छोड़कर चली गईं. इसके बाद कांग्रेस पार्षद वेल में आ गए और नारे लगाए एवं धरना दिया. इसी बीच सूचना मिलते ही विधायक हरिमोहन शर्मा परिषद पहुंचे और सरकार व सभापति को आड़े हाथ लिया.
शुरुआत से तकरार, माइक बंद रहे: दोपहर साढ़े 3 बजे जैसे ही बैठक शुरू नेता प्रतिपक्ष मुकेश माधवानी और पार्षद टीकम जैन ने हुडको लोन का मुद्दा उठाया और बिंदुवार चर्चा की मांग की. उनका कहना था कि परिषद इतने बड़े कर्ज के बोझ तले दब जाएगी. इसका खमियाजा आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा. कांग्रेस पार्षद इरफान अंसारी ने कहा कि जनता महंगाई से त्रस्त है. अब परिषद पर कर्ज लेकर अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों पर टैक्स और शुल्क का बोझ डाला जाएगा.
250 करोड़ का लोन बोझ: जैसे ही सभापति ने लोन पर चर्चा आगे बढ़ाने की कोशिश की, कांग्रेस पार्षदों ने विरोध तेज कर दिया. देखते ही देखते वे वेल में कूद पड़े और जनता पर कर्ज का बोझ नहीं चलेगा, लोन नहीं, अनुदान चाहिए जैसे नारे लगाए. पार्षद टीकम जैन ने कहा, 250 करोड़ का लोन विकास का साधन नहीं, बल्कि शहर पर बोझ है. जनता के नाम पर कर्ज लेकर भाजपा अपने राजनीतिक हित साधना चाहती है.
सदन में हंगामा: सभापति सरोज अग्रवाल ने कांग्रेस पार्षदों को शांत रहने और अपनी बात नियमों के तहत रखने की अपील कई बार की, लेकिन शोरगुल थमने का नाम नहीं ले रहा था. नाराज सभापति ने बैठक स्थगित करने की घोषणा की और वहां से चली गईं. सभापति के जाते ही कांग्रेस पार्षद और उग्र हो गए. उन्होंने सदन के भीतर धरना शुरू कर दिया. जमकर नारेबाजी की. कांग्रेस पार्षदों ने आरोप लगाया कि सभापति विपक्ष की आवाज दबा रही हैं. बिना चर्चा मनमर्जी के फैसले लेना चाहती हैं.
विधायक शर्मा ये बोले: धरने की सूचना मिलते ही विधायक हरिमोहन शर्मा परिषद पहुंचे. उन्होंने कांग्रेस पार्षदों का समर्थन किया. विधायक ने कहा कि हुडको से 250 करोड़ का लोन लेना पूरी तरह गलत है. यह शहर को कर्ज के जाल में फंसाने जैसा है. सरकार को चाहिए कि वह विकास कार्यों के लिए बूंदी को अनुदान उपलब्ध कराए न कि कर्ज का बोझ डाले. विधायक ने आरोप लगाया कि इतनी बड़ी योजना पर विपक्ष को विश्वास में नहीं लिया और जनता के पैसे से खिलवाड़ किया जा रहा है.
भाजपा का पलटवार: सभापति सरोज अग्रवाल ने कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया. कहा कि शहर में बड़े विकास कार्य तभी संभव हैं जब बड़ा फंड उपलब्ध हो. लोन से कई अधूरे प्रोजेक्ट पूरे होंगे और शहर की तस्वीर बदलेगी. भाजपा पार्षद रमेश हाड़ा का तर्क था कि कांग्रेस विकास कार्यों में रोड़ा अटकाना चाहती है.
20 मिनट की बैठक, घंटों हंगामा: महज 20 मिनट में विशेष बैठक समाप्त हो गई. हालांकि कांग्रेस पार्षदों का धरना और हंगामा कई घंटे जारी रहा. विपक्षी पार्षदों ने चेताया कि हुडको लोन प्रस्ताव वापस नहीं लिया तो आंदोलन जारी रहेगा.