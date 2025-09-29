ETV Bharat / state

बूंदी : हुडको लोन पर कांग्रेस पार्षदों का हंगामा और नगर परिषद में धरना

बूंदी: नगर परिषद की विशेष बोर्ड बैठक सोमवार को शोर और हंगामे की भेंट चढ़ गई. महज 20 मिनट चली बैठक में कांग्रेस पार्षदों ने हुडको से लिए जाने वाले 250 करोड़ रुपए लोन का विरोध किया. इस दौरान हंगामा इतना बढ़ा कि सभापति सरोज अग्रवाल बैठक छोड़कर चली गईं. इसके बाद कांग्रेस पार्षद वेल में आ गए और नारे लगाए एवं धरना दिया. इसी बीच सूचना मिलते ही विधायक हरिमोहन शर्मा परिषद पहुंचे और सरकार व सभापति को आड़े हाथ लिया.

शुरुआत से तकरार, माइक बंद रहे: दोपहर साढ़े 3 बजे जैसे ही बैठक शुरू नेता प्रतिपक्ष मुकेश माधवानी और पार्षद टीकम जैन ने हुडको लोन का मुद्दा उठाया और बिंदुवार चर्चा की मांग की. उनका कहना था कि परिषद इतने बड़े कर्ज के बोझ तले दब जाएगी. इसका खमियाजा आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा. कांग्रेस पार्षद इरफान अंसारी ने कहा कि जनता महंगाई से त्रस्त है. अब परिषद पर कर्ज लेकर अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों पर टैक्स और शुल्क का बोझ डाला जाएगा.

250 करोड़ का लोन बोझ: जैसे ही सभापति ने लोन पर चर्चा आगे बढ़ाने की कोशिश की, कांग्रेस पार्षदों ने विरोध तेज कर दिया. देखते ही देखते वे वेल में कूद पड़े और जनता पर कर्ज का बोझ नहीं चलेगा, लोन नहीं, अनुदान चाहिए जैसे नारे लगाए. पार्षद टीकम जैन ने कहा, 250 करोड़ का लोन विकास का साधन नहीं, बल्कि शहर पर बोझ है. जनता के नाम पर कर्ज लेकर भाजपा अपने राजनीतिक हित साधना चाहती है.

सदन में हंगामा: सभापति सरोज अग्रवाल ने कांग्रेस पार्षदों को शांत रहने और अपनी बात नियमों के तहत रखने की अपील कई बार की, लेकिन शोरगुल थमने का नाम नहीं ले रहा था. नाराज सभापति ने बैठक स्थगित करने की घोषणा की और वहां से चली गईं. सभापति के जाते ही कांग्रेस पार्षद और उग्र हो गए. उन्होंने सदन के भीतर धरना शुरू कर दिया. जमकर नारेबाजी की. कांग्रेस पार्षदों ने आरोप लगाया कि सभापति विपक्ष की आवाज दबा रही हैं. बिना चर्चा मनमर्जी के फैसले लेना चाहती हैं.