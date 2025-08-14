ETV Bharat / state

प्रदेशभर में कांग्रेस ने निकाला कैंडल मार्च: जितेंद्र सिंह बोले-वोट से छेड़छाड़ मामले में चुनाव आयोग नहीं दे रहा जवाब - CANDLE MARCH OF CONGRESS

प्रदेशभर में गुरुवार को कांग्रेस की ओर से ​वोट चोरी के आरोपों को लेकर पैदल मार्च और कैंडल मार्च निकाला गया.

Congress took out a candle march in Alwar
अलवर में कांग्रेस ने निकाला कैंडल मार्च (ETV Bharat Alwar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 14, 2025 at 10:55 PM IST

जयपुर/अलवर: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़े करने और कथित वोट चोरी के आरोपों के बाद कांग्रेस ने बुधवार को राजस्थान सहित देश के सभी प्रदेशों में पैदल मार्च निकाला था. वहीं गुरुवार रात 8 बजे सभी जिलों में जिला कांग्रेस कमेटियों ने कैंडल मार्च निकाला और मोदी सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. इस दौरान अलवर में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि देश के राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है, जब वोट से छेड़छाड़ हो रही है और चुनाव आयोग इसका जवाब तक देना मुनासिब नहीं समझ रहा.

जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि आज भाजपा देश को गुलाम बनाने का काम कर रही है. इसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कमर कस ली है. उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब देश अंग्रेजों का गुलाम था, तब स्वतंत्रता सेनानियों ने परतंत्रता की इन जंजीरों को तोड़कर देश को आजाद कराया, लेकिन आज भाजपा देश को गुलाम बनाने का काम कर रही है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इसको लेकर चरणबद्ध आंदोलन, कार्यक्रम निर्धारित किया है. इसके तहत कांग्रेस की ओर से 14 अगस्त को कैंडल लाइट मार्च निकाला. वहीं 22 अगस्त से 7 सितंबर तक राज्य स्तरीय रैलियां निकाली जाएंगी. 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक राष्ट्रव्यापी हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा.

टीकाराम जूली का आरोप: इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग की आलोचना करते हुए कहा कि चुनाव आयोग की मौजूदगी के बावजूद एकतरफा चुनाव होना बड़े सवाल खड़ा करता है. उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रदेश में अलवर, जयपुर ग्रामीण, बीकानेर और कोटा सीटें वोट चोरी करके ही जीती है. बिना चोरी के ये सीटें भाजपा के लिए जीतना मुश्किल था. उन्होंने आरोप लगाया कि इस सरकार का शासन झूठ का पुलिंदा है और इस झूठ को जनता के सामने लाने के लिए कांग्रेस इसे विधानसभा में उठाएगी.

Congress took out a candle march in Jaipur
जयपुर में कांग्रेस ने निकाला कैंडल मार्च (ETV Bharat Jaipur)

जयपुर में भी निकाला कैंडल मार्च: जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से रात 8 बजे हवामहल के सामने रामचंद्र जी के मंदिर स्थित जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय से बड़ी चौपड़ तक शहर अध्यक्ष आरआर तिवाड़ी के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला गया. विधानसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक रफीक खान, जयपुर शहर के प्रभारी विधायक रोहित बोहरा, विधायक अमीन कागजी, पूर्व विधायक गंगा देवी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए. कांग्रेस कार्यकर्ता अपने हाथों में कैंडल जलाकर नारेबाजी करते हुए बड़ी चौपड़ तक पहुंचे. केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को सद्बुद्धि देने की ईश्वर से प्रार्थना की. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सीकर में आयोजित कैंडल मार्च में शामिल हुए.

इस मौके पर जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आरआर तिवाड़ी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग भाजपा की कठपुतली बनकर रह गया है. भाजपा के इशारे पर काम करके वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ी कर रहा है. लाखों लोगों के नाम काट दिए गए हैं. उनका आरोप है कि राजस्थान में भी इसी तरह से चुनाव में गड़बड़ हुई है. लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर संदेह की स्थिति है. इसलिए उन सीटों की कांग्रेस पार्टी अपने स्तर पर जांच करेगी.

इससे पहले जयपुर से जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में इकट्ठा हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. गौरतलब है कि वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस अब लंबे समय तक आंदोलन करने की रणनीति बना रही है. कांग्रेस ने आमजन को भी इस अभियान से जोड़ने के लिए अपने मिस्ड कॉल नंबर और वेबसाइट लिंक जारी किया है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बुधवार को बयान दिया था कि यह लड़ाई यहां रुकने वाली नहीं है. हम आगे जिला, ब्लॉक पंचायत स्तर तक भी जन जागरण अभियान और हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे.

