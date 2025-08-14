जयपुर/अलवर: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़े करने और कथित वोट चोरी के आरोपों के बाद कांग्रेस ने बुधवार को राजस्थान सहित देश के सभी प्रदेशों में पैदल मार्च निकाला था. वहीं गुरुवार रात 8 बजे सभी जिलों में जिला कांग्रेस कमेटियों ने कैंडल मार्च निकाला और मोदी सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. इस दौरान अलवर में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि देश के राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है, जब वोट से छेड़छाड़ हो रही है और चुनाव आयोग इसका जवाब तक देना मुनासिब नहीं समझ रहा.

जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि आज भाजपा देश को गुलाम बनाने का काम कर रही है. इसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कमर कस ली है. उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब देश अंग्रेजों का गुलाम था, तब स्वतंत्रता सेनानियों ने परतंत्रता की इन जंजीरों को तोड़कर देश को आजाद कराया, लेकिन आज भाजपा देश को गुलाम बनाने का काम कर रही है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इसको लेकर चरणबद्ध आंदोलन, कार्यक्रम निर्धारित किया है. इसके तहत कांग्रेस की ओर से 14 अगस्त को कैंडल लाइट मार्च निकाला. वहीं 22 अगस्त से 7 सितंबर तक राज्य स्तरीय रैलियां निकाली जाएंगी. 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक राष्ट्रव्यापी हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा.

पढ़ें: कांग्रेस का जयपुर में प्रदर्शन: वोट चोरी के खिलाफ प्रदेश मुख्यालय से शहीद स्मारक तक पैदल मार्च - SPECIAL INTENSIVE REVISION

टीकाराम जूली का आरोप: इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग की आलोचना करते हुए कहा कि चुनाव आयोग की मौजूदगी के बावजूद एकतरफा चुनाव होना बड़े सवाल खड़ा करता है. उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रदेश में अलवर, जयपुर ग्रामीण, बीकानेर और कोटा सीटें वोट चोरी करके ही जीती है. बिना चोरी के ये सीटें भाजपा के लिए जीतना मुश्किल था. उन्होंने आरोप लगाया कि इस सरकार का शासन झूठ का पुलिंदा है और इस झूठ को जनता के सामने लाने के लिए कांग्रेस इसे विधानसभा में उठाएगी.

पढ़ें: क्या भारतीय चुनाव आयोग को नॉर्थ कोरिया, रूस और चीन जैसा बनाने का प्रयास किया जा रहा? : गहलोत - ASHOK GEHLOT ON BJP

जयपुर में भी निकाला कैंडल मार्च: जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से रात 8 बजे हवामहल के सामने रामचंद्र जी के मंदिर स्थित जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय से बड़ी चौपड़ तक शहर अध्यक्ष आरआर तिवाड़ी के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला गया. विधानसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक रफीक खान, जयपुर शहर के प्रभारी विधायक रोहित बोहरा, विधायक अमीन कागजी, पूर्व विधायक गंगा देवी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए. कांग्रेस कार्यकर्ता अपने हाथों में कैंडल जलाकर नारेबाजी करते हुए बड़ी चौपड़ तक पहुंचे. केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को सद्बुद्धि देने की ईश्वर से प्रार्थना की. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सीकर में आयोजित कैंडल मार्च में शामिल हुए.

पढ़ें: सोनिया गांधी का नाम 1980 की वोटर लिस्ट में, नागरिकता 1983 में मिली- मदन राठौड़ - SONIA GANDHI VOTER LIST

इस मौके पर जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आरआर तिवाड़ी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग भाजपा की कठपुतली बनकर रह गया है. भाजपा के इशारे पर काम करके वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ी कर रहा है. लाखों लोगों के नाम काट दिए गए हैं. उनका आरोप है कि राजस्थान में भी इसी तरह से चुनाव में गड़बड़ हुई है. लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर संदेह की स्थिति है. इसलिए उन सीटों की कांग्रेस पार्टी अपने स्तर पर जांच करेगी.

इससे पहले जयपुर से जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में इकट्ठा हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. गौरतलब है कि वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस अब लंबे समय तक आंदोलन करने की रणनीति बना रही है. कांग्रेस ने आमजन को भी इस अभियान से जोड़ने के लिए अपने मिस्ड कॉल नंबर और वेबसाइट लिंक जारी किया है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बुधवार को बयान दिया था कि यह लड़ाई यहां रुकने वाली नहीं है. हम आगे जिला, ब्लॉक पंचायत स्तर तक भी जन जागरण अभियान और हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे.