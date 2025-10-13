ETV Bharat / state

अंता उपचुनाव: कांग्रेस प्रत्याशी भाया ने भरा पर्चा, 15 को नामांकन रैली

एसडीएम के सामने नामांकन पेश करते कांग्रेस प्रत्याशी ( ETV Bharat Anta (Baran) )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : October 13, 2025 at 4:32 PM IST 1 Min Read

अंता (बारां): अंता विधानसभा सीट के उपचुनाव में सोमवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई. पहले दिन कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने पर्चा दाखिल किया. भाया अपनी पत्नी और जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया और कुछ समर्थकों के साथ अंता पहुंचे और एसडीएम हवाई सिंह के सामने नामांकन पेश किया. निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नरेश मीणा ने 14 अक्टूबर को नामांकन भरने का ऐलान किया है. भाजपा से प्रत्याशी का ऐलान होना बाकी है. कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन ने बताया कि उन्होंने शुभ मुहूर्त के चलते सोमवार को पर्चा भरा. सामान्य रूप से नॉमिनेशन किया, जबकि नामांकन रैली बुधवार को करेंगे. इसमें राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के बड़े नेता शामिल होंगे. बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन दाखिल किया जाएगा.