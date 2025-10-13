ETV Bharat / state

अंता उपचुनाव: कांग्रेस प्रत्याशी भाया ने भरा पर्चा, 15 को नामांकन रैली

भाजपा का यहां प्रत्याशी चयन के लिए जिले से लेकर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर मंथन जारी है.

Congress candidate submitting nomination before SDM
एसडीएम के सामने नामांकन पेश करते कांग्रेस प्रत्याशी (ETV Bharat Anta (Baran))
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 13, 2025 at 4:32 PM IST

अंता (बारां): अंता विधानसभा सीट के उपचुनाव में सोमवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई. पहले दिन कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने पर्चा दाखिल किया. भाया अपनी पत्नी और जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया और कुछ समर्थकों के साथ अंता पहुंचे और एसडीएम हवाई सिंह के सामने नामांकन पेश किया. निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नरेश मीणा ने 14 अक्टूबर को नामांकन भरने का ऐलान किया है. भाजपा से प्रत्याशी का ऐलान होना बाकी है.

कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन ने बताया कि उन्होंने शुभ मुहूर्त के चलते सोमवार को पर्चा भरा. सामान्य रूप से नॉमिनेशन किया, जबकि नामांकन रैली बुधवार को करेंगे. इसमें राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के बड़े नेता शामिल होंगे. बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन दाखिल किया जाएगा.

अंता उपचुनाव का चढ़ने लगा रंग, इस रण में कांग्रेस-भाजपा की लगी साख दांव पर

नरेश मीणा 14 को भरेंगे पर्चा: निर्दलीय के रूप में 14 अक्टूबर को नामांकन करने की घोषणा नरेश मीणा पहले ही कर चुके हैं. भाजपा का यहां प्रत्याशी चयन के लिए जिले से लेकर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर मंथन जारी है.नरेश मीणा के मैदान में उतरने की घोषणा से अंता सीट पर त्रिकोणीय संघर्ष के हालात बन रहे हैं. अंता सीट पर 21 अक्टूबर तक आवेदन होंगे. 23 नवंबर छंटनी और 27 अक्टूबर तक नाम वापसी होगी. मतदान 11 नवंबर और मतगणना 14 नवंबर को होगी.

