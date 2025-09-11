ETV Bharat / state

श्रीगंगानगर जिला प्रमुख उपचुनाव: कांग्रेस के दुलाराम इंदलिया ने दर्ज की जीत

श्रीगंगानगर: जिला प्रमुख पद के उपचुनाव में कांग्रेस ने जबरदस्त जीत दर्ज की है. कांग्रेस प्रत्याशी दुलाराम इंदलिया ने भाजपा की उम्मीदवार निर्मला को एकतरफा मुकाबले में हराकर जिला प्रमुख का पद हासिल किया. इंदलिया को 26 वोट मिले, जबकि निर्मला को मात्र 5 वोट ही प्राप्त हुए. परिणाम घोषित होते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई और नेताओं ने इसे संगठन की एकजुटता व लोकतंत्र की जीत बताया.

श्रीगंगानगर जिला प्रमुख पद के उपचुनाव का परिणाम गुरुवार को घोषित हुआ. कांग्रेस प्रत्याशी दुलाराम इंदलिया ने भाजपा प्रत्याशी निर्मला को भारी मतों से हराकर जिला प्रमुख पद अपने नाम किया. इंदलिया को कुल 26 वोट मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी निर्मला को केवल 5 वोट ही प्राप्त हुए. कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े, मिठाई बांटी और जमकर नारेबाजी की. सांसद कुलदीप इंदौरा ने कहा कि भाजपा को पहले से ही मालूम था कि कांग्रेस के पास बहुमत है. इसके बावजूद उन्होंने न्यायपालिका, चुनाव आयोग और प्रशासनिक माध्यमों से उपचुनाव रोकने की कोशिश की, लेकिन लोकतंत्र और जनता की ताकत के आगे उनकी सारी चालें नाकाम हो गईं.