डूडी के निधन पर कांग्रेस के तमाम कार्यक्रम रद्द, अंतिम संस्कार में शामिल होंगे गहलोत-डोटासरा
अपने वरिष्ठ नेता रामेश्वर डूडी के निधन पर कांग्रेस ने शनिवार के अपने कार्यक्रम रद्द कर दिए. सीएम व पूर्व सीएम ने जताया शोक.
Published : October 4, 2025 at 10:25 AM IST
जयपुर: करीब 2 साल से कोमा में रहे पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामेश्वर डूडी का शुक्रवार देर रात बीकानेर में निधन हो गया. डूडी के निधन से कांग्रेस में शोक की लहर है. डूडी के निधन के चलते कांग्रेस ने आज शनिवार को संगठन सृजन अभियान की तमाम बैठकें रद्द कर दी. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आज खैरथल दौरा रद्द कर सीधे बीकानेर रवाना हो गए, जहां रामेश्वर डूडी के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे. गहलोत और डोटासरा को खैरथल जिला रद्द करने के विरोध में धरने में शामिल होना था, लेकिन डूडी के निधन के समाचार मिलते ही दोनों ने दौरा रद्द कर दिया.
भजनलाल, गहलोत सहित कई नेताओं ने जताया शोक: डूडी के निधन पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई अन्य नेताओं ने शोक जताया. सीएम भजनलाल ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि "विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है. ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने परमधाम में स्थान दें व शोकाकुल परिजनों को यह वज्रपात सहन करने की शक्ति प्रदान करें."
राजस्थान विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री रामेश्वर डूडी जी के निधन का समाचार दुःखद है।— Vasundhara Raje (@VasundharaBJP) October 4, 2025
ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा परिजनों व समर्थकों को इस दुःखद घड़ी में धैर्य एवं संबल प्रदान करें।
ॐ शांति!
पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने एक्स पर लिखा कि "पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं बीकानेर सांसद रहे रामेश्वर डूडी का करीब 2 साल बीमार रहने के बाद अल्पायु में जाना हमेशा खलता रहेगा. यह मेरे लिए व्यक्तिगत आघात है. डूडी ने हर भूमिका का निर्वहन अच्छे से किया. दौरा पड़ने से कुछ दिन पूर्व ही वो मेरे से मिलने आए थे और लम्बी बातचीत हुई थी. हमने उनके इलाज के बेहतर से बेहतर प्रबंध किए."
राजस्थान के पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं किसान नेता रामेश्वर डूडी जी के निधन की ख़बर अत्यंत दु:खद है। उनके परिवार एवं प्रशंसकों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है।— Govind Singh Dotasra (@GovindDotasra) October 4, 2025
लंबे समय से अस्वस्थ डूडी जी का निधन समाज, राजस्थान की राजनीति और कांग्रेस पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है।
वो एक सच्चे किसान… pic.twitter.com/mXnG2tJN3D
पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने लिखा कि "ईश्वर दिवंगत आत्मा को श्रीचरणों में स्थान दें तथा परिजनों व समर्थकों को इस घड़ी में धैर्य एवं संबल प्रदान करें." प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा ने लिखा कि "डूडी के परिवार एवं प्रशंसकों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है. उनका निधन समाज, राजस्थान की राजनीति और कांग्रेस पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है. वो सच्चे किसान हितैषी थे."
पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री रामेश्वर डूडी जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है।— Sachin Pilot (@SachinPilot) October 4, 2025
उनका राजनीतिक सफर छात्र राजनीति से प्रारंभ होकर जिला प्रमुख और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने तक का अविस्मरणीय सफर रहा। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष रहने के दौरान मुझे उनके साथ निकटता से कार्य करने… pic.twitter.com/Oph6AnNAC4
पूर्व डिप्टी सीएम पायलट ने कहा कि डूडी का राजनीतिक सफर छात्र राजनीति से प्रारंभ होकर जिला प्रमुख और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने तक का अविस्मरणीय सफर रहा. राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष रहने के दौरान मुझे उनके साथ निकटता से कार्य करने का अवसर मिला. वे किसान हितों के पक्षधर रहे. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि यह हम सभी कांग्रेस परिवार और पूरे राजस्थान के लिए अपूरणीय क्षति है. उनका पूरा जीवन किसानों, मजदूरों, शोषित-वंचित और पीड़ित वर्ग की आवाज बुलंद करने और उनके हक व अधिकारों की लड़ाई लड़ने को समर्पित रहा.
आज खैरथल और बहरोड़ के सभी कार्यक्रम स्थगित किए जा रहे हैं।— Tika Ram Jully (@TikaRamJullyINC) October 4, 2025
अभी वरिष्ठ कांग्रेस नेता, पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री रामेश्वर डूडी जी की अंतिम यात्रा में शामिल होने बीकानेर जा रहा हूँ।