डूडी के निधन पर कांग्रेस के तमाम कार्यक्रम रद्द, अंतिम संस्कार में शामिल होंगे गहलोत-डोटासरा

भजनलाल, गहलोत सहित कई नेताओं ने जताया शोक: डूडी के निधन पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई अन्य नेताओं ने शोक जताया. सीएम भजनलाल ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि "विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है. ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने परमधाम में स्थान दें व शोकाकुल परिजनों को यह वज्रपात सहन करने की शक्ति प्रदान करें."

जयपुर: करीब 2 साल से कोमा में रहे पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामेश्वर डूडी का शुक्रवार देर रात बीकानेर में निधन हो गया. डूडी के निधन से कांग्रेस में शोक की लहर है. डूडी के निधन के चलते कांग्रेस ने आज शनिवार को संगठन सृजन अभियान की तमाम बैठकें रद्द कर दी. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आज खैरथल दौरा रद्द कर सीधे बीकानेर रवाना हो गए, जहां रामेश्वर डूडी के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे. गहलोत और डोटासरा को खैरथल जिला रद्द करने के विरोध में धरने में शामिल होना था, लेकिन डूडी के निधन के समाचार मिलते ही दोनों ने दौरा रद्द कर दिया.

पढ़ें:कांग्रेस के कद्दावर नेता रामेश्वर डूडी का निधन, लंबे समय से चल रहे थे बीमार

पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने एक्स पर लिखा कि "पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं बीकानेर सांसद रहे रामेश्वर डूडी का करीब 2 साल बीमार रहने के बाद अल्पायु में जाना हमेशा खलता रहेगा. यह मेरे लिए व्यक्तिगत आघात है. डूडी ने हर भूमिका का निर्वहन अच्छे से किया. दौरा पड़ने से कुछ दिन पूर्व ही वो मेरे से मिलने आए थे और लम्बी बातचीत हुई थी. हमने उनके इलाज के बेहतर से बेहतर प्रबंध किए."

पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने लिखा कि "ईश्वर दिवंगत आत्मा को श्रीचरणों में स्थान दें तथा परिजनों व समर्थकों को इस घड़ी में धैर्य एवं संबल प्रदान करें." प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा ने लिखा कि "डूडी के परिवार एवं प्रशंसकों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है. उनका निधन समाज, राजस्थान की राजनीति और कांग्रेस पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है. वो सच्चे किसान हितैषी थे."

पूर्व डिप्टी सीएम पायलट ने कहा कि डूडी का राजनीतिक सफर छात्र राजनीति से प्रारंभ होकर जिला प्रमुख और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने तक का अविस्मरणीय सफर रहा. राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष रहने के दौरान मुझे उनके साथ निकटता से कार्य करने का अवसर मिला. वे किसान हितों के पक्षधर रहे. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि यह हम सभी कांग्रेस परिवार और पूरे राजस्थान के लिए अपूरणीय क्षति है. उनका पूरा जीवन किसानों, मजदूरों, शोषित-वंचित और पीड़ित वर्ग की आवाज बुलंद करने और उनके हक व अधिकारों की लड़ाई लड़ने को समर्पित रहा.