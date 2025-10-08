ETV Bharat / state

कोरिया जिले में कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान, सुबोध कांत सहाय बोले- संपर्क और संघर्ष दोनों चलेगा

कोरिया पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने कार्यकर्ताओं से बात की.

Koria District Congress Campaign
कोरिया जिले में कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 8, 2025 at 6:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बैकुंठपुर: कांग्रेस संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूती देने के उद्देश्य से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की गई है. इस अभियान के तहत देशभर के हर जिले में पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय ऑब्ज़र्वर पहुंचकर कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं. इसी क्रम में बुधवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय बैकुंठपुर पहुंचे, जहां उन्होंने राजीव भवन में आयोजित प्रेसवार्ता में अभियान की रूपरेखा साझा की.

कोरिया पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नए कार्यकर्ताओं को भी जोड़ने की तैयारी: सुबोध सहाय ने कहा कि, कांग्रेस पार्टी को मजबूत और संगठित करने के लिए यह पहल एक नई रणनीति के रूप में शुरू की गई है. अब पार्टी जनता और कार्यकर्ताओं की राय लेकर संगठन की दिशा तय करेगी. संपर्क और संघर्ष दोनों चलेगा. इसके लिए हर जिले में केंद्रीय नेतृत्व ने ऑब्ज़र्वर भेजे हैं, जो ब्लॉक और जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं से संवाद कर राय-सुझाव एकत्र करेंगे. उन्होंने कहा कि संगठन सृजन अभियान न केवल पार्टी की संरचना को सशक्त करेगा, बल्कि नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने और पुराने कार्यकर्ताओं को फिर से सक्रिय करने का मंच बनेगा.

Koria District Congress Campaign
कोरिया पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने कार्यकर्ताओं से बात की. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

देश और प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और जनविरोधी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस जनता की आवाज बनने के लिए तैयार है हमारे कार्यकर्ता पार्टी की विचारधारा और जनसरोकारों को लेकर घर-घर पहुंचें और कांग्रेस के सिद्धांतों को जनता के बीच मजबूती से रखें. -सुबोध कांत सहाय, पूर्व केंद्रीय मंत्री

अभियान में क्या-क्या होगा: सुबोध सहाय ने बताया कि अभियान के तहत आने वाले दिनों में जिले और ब्लॉक स्तर पर बैठकें होंगी. साथ ही प्रशिक्षण शिविर और जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ताकि संगठनात्मक मजबूती के साथ जनता से सीधा संवाद स्थापित किया जा सके. कांग्रेस का उद्देश्य केवल चुनाव जीतना नहीं, बल्कि ऐसा सशक्त और जनसेवी संगठन खड़ा करना है जो हर वर्ग की आवाज को मंच प्रदान करे.

Koria District Congress Campaign
सुबोध कांत सहाय बोले- संपर्क और संघर्ष दोनों चलेगा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हमारा उद्देश्य जनता की समस्याओं को समझकर उनके समाधान के लिए एकजुट होकर काम करना है. संगठन सृजन अभियान कांग्रेस पार्टी को नई ऊर्जा और दिशा देने वाला ऐतिहासिक कदम है- डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष

महंत ने कहा कि, इस अभियान से कार्यकर्ताओं की भागीदारी बढ़ेगी और संगठन की जड़ें और मजबूत होंगी. इस अवसर पर कोरबा सांसद ज्योत्स्ना महंत, राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम सहित बड़ी संख्या में पूर्व जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे.

कांकेर में युवाओं का अर्धनग्न प्रदर्शन, दुर्गुकोंदल के163 स्कूलों की मरम्मत में लगाया भ्रष्टाचार का आरोप
संगठन सृजन अभियान में सोते रहे कांग्रेस नेता, मंच से महंत दे रहे थे कांग्रेस को मजबूत करने की नसीहत
रायपुर सिविल लाइन थाने को 5 घंटे तक कांग्रेस ने घेरा, बीजेपी प्रवक्ता पर FIR नहीं होने से फूटा गुस्सा

For All Latest Updates

TAGGED:

कांग्रेस का संगठन सृजन अभियानसुबोध कांत सहायKORIA DISTRICTCONGRESS CAMPAIGN ORGANIZATIONKORIA DISTRICT CONGRESS CAMPAIGN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

रॉयल बंगाल बाघिन बिजली हुई शिफ्ट, इलाज के लिए भेजा गया गुजरात के वनतारा

Explainer : जल संचय क्रांति में देश का मॉडल बना छत्तीसगढ़, मोर गांव मोर पानी ने समझाया बूंद-बूंद की कीमत

बीजापुर में 103 नक्सलियों ने डाले हथियार, विजयादशमी के दिन छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा नक्सल सरेंडर

धमतरी के कुआं वाले गांव में अनोखी परंपरा, आखिर क्यों लगाई जाती है कुएं में छलांग, सदियों पुरानी मान्यता आज भी कायम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.