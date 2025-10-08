ETV Bharat / state

कोरिया जिले में कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान, सुबोध कांत सहाय बोले- संपर्क और संघर्ष दोनों चलेगा

बैकुंठपुर: कांग्रेस संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूती देने के उद्देश्य से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की गई है. इस अभियान के तहत देशभर के हर जिले में पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय ऑब्ज़र्वर पहुंचकर कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं. इसी क्रम में बुधवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय बैकुंठपुर पहुंचे, जहां उन्होंने राजीव भवन में आयोजित प्रेसवार्ता में अभियान की रूपरेखा साझा की.

नए कार्यकर्ताओं को भी जोड़ने की तैयारी: सुबोध सहाय ने कहा कि, कांग्रेस पार्टी को मजबूत और संगठित करने के लिए यह पहल एक नई रणनीति के रूप में शुरू की गई है. अब पार्टी जनता और कार्यकर्ताओं की राय लेकर संगठन की दिशा तय करेगी. संपर्क और संघर्ष दोनों चलेगा. इसके लिए हर जिले में केंद्रीय नेतृत्व ने ऑब्ज़र्वर भेजे हैं, जो ब्लॉक और जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं से संवाद कर राय-सुझाव एकत्र करेंगे. उन्होंने कहा कि संगठन सृजन अभियान न केवल पार्टी की संरचना को सशक्त करेगा, बल्कि नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने और पुराने कार्यकर्ताओं को फिर से सक्रिय करने का मंच बनेगा.

कोरिया पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने कार्यकर्ताओं से बात की. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

देश और प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और जनविरोधी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस जनता की आवाज बनने के लिए तैयार है हमारे कार्यकर्ता पार्टी की विचारधारा और जनसरोकारों को लेकर घर-घर पहुंचें और कांग्रेस के सिद्धांतों को जनता के बीच मजबूती से रखें. -सुबोध कांत सहाय, पूर्व केंद्रीय मंत्री

अभियान में क्या-क्या होगा: सुबोध सहाय ने बताया कि अभियान के तहत आने वाले दिनों में जिले और ब्लॉक स्तर पर बैठकें होंगी. साथ ही प्रशिक्षण शिविर और जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ताकि संगठनात्मक मजबूती के साथ जनता से सीधा संवाद स्थापित किया जा सके. कांग्रेस का उद्देश्य केवल चुनाव जीतना नहीं, बल्कि ऐसा सशक्त और जनसेवी संगठन खड़ा करना है जो हर वर्ग की आवाज को मंच प्रदान करे.

सुबोध कांत सहाय बोले- संपर्क और संघर्ष दोनों चलेगा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हमारा उद्देश्य जनता की समस्याओं को समझकर उनके समाधान के लिए एकजुट होकर काम करना है. संगठन सृजन अभियान कांग्रेस पार्टी को नई ऊर्जा और दिशा देने वाला ऐतिहासिक कदम है- डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष

महंत ने कहा कि, इस अभियान से कार्यकर्ताओं की भागीदारी बढ़ेगी और संगठन की जड़ें और मजबूत होंगी. इस अवसर पर कोरबा सांसद ज्योत्स्ना महंत, राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम सहित बड़ी संख्या में पूर्व जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे.