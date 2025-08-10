Essay Contest 2025

वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस का अभियान, आमजन के जुड़ने के लिए मिस्ड कॉल और वेबसाइट लिंक जारी - CONGRESS TARGET ELECTION COMMISSION

कांग्रेस के votechori.in/ecdemand और मिस्ड कॉल नंबर 9650003420 जारी कर आमजन से जुड़ने की अपील की.राहुल गांधी का वीडियो भी जारी किया.

Rajasthan Pradesh Congress Office in Jaipur
जयपुर में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस का दफ्तर (ETV Bharat Jaipur(File Photo))
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 10, 2025 at 3:54 PM IST

जयपुर: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़े करने और वोट चोरी जैसे आरोपों के बाद अब कांग्रेस इस मामले में खुलकर सामने आ गई. कांग्रेस ने अब इस मामले में आमजन से इस मुहिम में जुड़ने की अपील की और चुनाव आयोग से सवाल पूछने की मांग की. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से जारी वेबसाइट और मिस्ड कॉल को लेकर लोगों से जुड़ने की अपील की व समर्थन मांगा.

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने रविवार को एक्स पर लिखा कि वोट चोरी एक व्यक्ति, एक वोट की बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांत पर सीधा हमला है. स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए साफ सुथरी मतदाता सूची अनिवार्य है. चुनाव आयोग से हमारी मांग साफ है. पारदर्शिता दिखाएं और डिजिटल मतदाता सूची सार्वजनिक करें, ताकि जनता और राजनीति दल खुद ऑडिट कर सकें.आप भी हमारे साथ जुड़कर इस मांग का समर्थन करें. votechori.in/ecdemand पर जाएं या 965000 3420 पर मिस्ड कॉल दें. यह लड़ाई लोकतंत्र की रक्षा की है.

पढ़ें:क्या भारतीय चुनाव आयोग को नॉर्थ कोरिया, रूस और चीन जैसा बनाने का प्रयास किया जा रहा? : गहलोत

राहुल गांधी का वीडियो संदेश जारी: इस अभियान में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी अपने वीडियो संदेश के लोगों से जुड़ने की अपील कर रहे हैं. मिस्ड कॉल और वेबसाइट के लिंक पर जाकर डिटेल सबमिट करने की अपील कर रहे हैं. कह रहे हैं कि यह साफ तौर पर वोट चोरी हो रही है, इसलिए इस अभियान का समर्थन कीजिए.

पर्सनल डिटेल करनी है सबमिट: दरअसल वोट चोरी को लेकर कांग्रेस की ओर से जारी वेबसाइट लिंक पर जाकर पर्सनल डिटेल सबमिट करनी है. इस तरह एक आम आदमी भी कांग्रेस के इस अभियान से जुड़ जाएगा. बताया जा रहा है कि अब तक लाखों लोग इस अभियान से जुड़ चुके हैं.कांग्रेस इस अभियान के जरिए जन समर्थन जुटा रही है.

