जयपुर: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़े करने और वोट चोरी जैसे आरोपों के बाद अब कांग्रेस इस मामले में खुलकर सामने आ गई. कांग्रेस ने अब इस मामले में आमजन से इस मुहिम में जुड़ने की अपील की और चुनाव आयोग से सवाल पूछने की मांग की. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से जारी वेबसाइट और मिस्ड कॉल को लेकर लोगों से जुड़ने की अपील की व समर्थन मांगा.
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने रविवार को एक्स पर लिखा कि वोट चोरी एक व्यक्ति, एक वोट की बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांत पर सीधा हमला है. स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए साफ सुथरी मतदाता सूची अनिवार्य है. चुनाव आयोग से हमारी मांग साफ है. पारदर्शिता दिखाएं और डिजिटल मतदाता सूची सार्वजनिक करें, ताकि जनता और राजनीति दल खुद ऑडिट कर सकें.आप भी हमारे साथ जुड़कर इस मांग का समर्थन करें. votechori.in/ecdemand पर जाएं या 965000 3420 पर मिस्ड कॉल दें. यह लड़ाई लोकतंत्र की रक्षा की है.
वोट चोरी ‘एक व्यक्ति, एक वोट’ के बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांत पर हमला है।— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) August 10, 2025
स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए साफ़-सुथरी मतदाता सूची अनिवार्य है।
चुनाव आयोग से हमारी मांग साफ़ है - पारदर्शिता दिखाएं और डिजिटल मतदाता सूची सार्वजनिक करें, ताकि जनता और राजनीतिक दल उसका खुद ऑडिट… pic.twitter.com/L0dXY6oO2R
राहुल गांधी का वीडियो संदेश जारी: इस अभियान में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी अपने वीडियो संदेश के लोगों से जुड़ने की अपील कर रहे हैं. मिस्ड कॉल और वेबसाइट के लिंक पर जाकर डिटेल सबमिट करने की अपील कर रहे हैं. कह रहे हैं कि यह साफ तौर पर वोट चोरी हो रही है, इसलिए इस अभियान का समर्थन कीजिए.
पर्सनल डिटेल करनी है सबमिट: दरअसल वोट चोरी को लेकर कांग्रेस की ओर से जारी वेबसाइट लिंक पर जाकर पर्सनल डिटेल सबमिट करनी है. इस तरह एक आम आदमी भी कांग्रेस के इस अभियान से जुड़ जाएगा. बताया जा रहा है कि अब तक लाखों लोग इस अभियान से जुड़ चुके हैं.कांग्रेस इस अभियान के जरिए जन समर्थन जुटा रही है.
