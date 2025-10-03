Vote Chori : भंवर जितेंद्र सिंह बोले- जनता का हक छीना गया, सरकार को हिसाब देना होगा
जनता से वोट का हक छीनना पड़ेगा भारी. राहुल गांधी देश में उठा रहे यह मुद्दा. अलवर में भाजपा पर जमकर बरसे भंवर जितेंद्र सिंह.
Published : October 3, 2025 at 2:03 PM IST
अलवर: कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि देश की मोदी सरकार ने जनता से वोट देने का अधिकार छीना है. ऐसा करना सरकार को भारी पड़ेगा और उन्हें इसका हिसाब जनता को देना ही होगा. कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र सिंह शुक्रवार को अलवर में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से 'वोट चोर, गद्दी छोड़' अभियान के तहत आयोजित किए गए हस्ताक्षर अभियान में शामिल होने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे.
जितेंद्र सिंह ने कहा कि पूरे देश में वोट चोरी का मुद्दा उभर रहा है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं. उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर 'वोट चोरी' का गंभीर आरोप लगाया और कहा कि जनता से वोट देने का हक छीना गया, जो सरकार को भारी पड़ेगा और इसका हिसाब जनता को देना ही होगा.
भाजपा सरकार का भी जल्द अंत होगा - जूली : राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अलवर में कांग्रेस के वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान में शामिल होने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि देश में हो रहे वोट चोरी के प्रयास के खिलाफ कांग्रेस हस्ताक्षर अभियान चला रही है. इन हस्ताक्षरों को एकत्रित कर राष्ट्रपति को भेजा जाएगा, जिससे जनता की आवाज सर्वोच्च स्तर तक पहुंचे.
नेता प्रतिपक्ष जूली ने राज्य की कानून-व्यवस्था को पूरी तरह लचर करार दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान में पुलिस आम जनता व विपक्षी कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी कर रही है. गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है और कार्यकर्ताओं को तीन-तीन दिन तक लॉकअप में रखा जा रहा है. उन्होंने भाजपा सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जिस तरह दशहरा पर दशानन का अंत हुआ, उसी तरह जल्द ही भाजपा सरकार का भी अंत होगा.
भाजपा के अहंकार और वोट चोरी को सहन नहीं करेगी जनता : 'वोट चोर, गद्दी छोड़' हस्ताक्षर अभियान के दौरान कांग्रेस नेताओं ने साफ किया कि जनता अब भाजपा के अहंकार और वोट चोरी की राजनीति को सहन नहीं करेगी. आने वाले चुनाव में इसका कड़ा जवाब देगी. कांग्रेस की ओर से शुक्रवार को अलवर में मालवीय नगर में 'वोट चोर गद्दी छोड़ो' अभियान के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की.