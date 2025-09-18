ETV Bharat / state

केंद्रीय मंत्री के बयान से आया उबाल, कांग्रेस ने फूंका पुतला, काले झंडे दिखाने की दी चेतावनी

केंद्रीय मंत्री के बयान से आया उबाल ( PHOTO-ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : September 18, 2025 at 4:05 PM IST 3 Min Read