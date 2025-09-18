ETV Bharat / state

केंद्रीय मंत्री के बयान से आया उबाल, कांग्रेस ने फूंका पुतला, काले झंडे दिखाने की दी चेतावनी

अल्मोड़ा में कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा का पुतला फूंका. मामला क्वारब डेंजर जोन पर दिए बयान से जुड़ा है.

Almora
केंद्रीय मंत्री के बयान से आया उबाल (PHOTO-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 18, 2025 at 4:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अल्मोड़ा: केंद्रीय सड़क राज्यमंत्री अजय टम्टा द्वारा कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी के ऊपर लगाए गए आरोप और उनका साथ देने वाले लोगों को अराजक तत्व कहे जाने पर लोगों में आक्रोश है. केंद्रीय मंत्री के बयान से राजनीति पारा बढ़ गया है. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अल्मोड़ा के चौघानपाटा में केंद्री मंत्री अजय टम्टा का पुतला फूंका और इसके विरोध में नारे लगाकर मंत्री को काले झंडे दिखाने की चेतावनी दी है.

दरअसल, सड़क एवं परिवहन राज्यमंत्री अजय टम्टा ने अल्मोड़ा में दिए अपने बयान पर क्वारब सुधारीकरण अभी तक न हो पाने के लिए अल्मोड़ा के विधायक मनोज तिवारी को जिम्मेदार बताया था. वहीं पूर्व में उनके साथ धरना देकर समर्थन करने वाले लोगों को अराजकतत्व कहा था, जिसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रोष व्यक्त किया.

कांग्रेस ने फूंका केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा का पुतला (VIDEO-ETV Bharat)

कांग्रेस जिला अध्यक्ष भूपेंद्र भोज ने कहा कि केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्यमंत्री अजय टम्टा द्वारा विगत दिन अल्मोड़ा के लोगों को अराजक तत्व कहा गया है. उन्होंने कहा कि पिछले डेढ़ वर्ष से क्वारब के पास यातायात पूरी तरह प्रभावित है. जिसके लिए अल्मोड़ा के लोग और विभिन्न राजनीतिक संगठन आंदोलित हैं. उनको मंत्री अराजक तत्व कह रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है. मंत्री को सोच समझ कर बयान देना चाहिए. मंत्री अजय टम्टा अपनी जिम्मेदारी से बचने का कार्य कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि बिना टेंडर के साढ़े 10 करोड़ रुपए के कार्य मंत्री के द्वारा कराया गया है, वह किस तरह हुआ? उसे सार्वजनिक करें. वहीं जनता को बताएं कि कितना भ्रष्टाचार उसमें हुआ? और किन किन लोगों ने उसमें कमीशन खाया? कांग्रेस ने उस समय बात उठाई थी कि बिना निविदा के उसमें कार्य नहीं किया जाना चाहिए तो वह आज कांग्रेस समेत विधायक और जनता के ऊपर ही आरोप मढ़ने का कार्य कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है.

उन्होंने कहा कि यदि जल्द ही क्वारब को दुरुस्त कर यातायात संचालित करवाने का केंद्रीय मंत्री ने नहीं कराया तो मंत्री का कांग्रेस पूरी तरह विरोध करेगी और अल्मोड़ा में काले झंडे दिखाए जाएंगे. वहीं उन्हें अपने घर में भी घुसने नहीं दिया जाएगा.

गौर है कि अल्मोड़ा से भाजपा सांसद एवं केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने क्वारब डेंजर जोन की बिगड़ती हालत के लिए अल्मोड़ा कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी को जिम्मेदार ठहराया था. साथ ही विधायक के समर्थन में धरना देने वाले अन्य लोगों को अराजक तत्व कहा था. इसके जवाब में मनोज तिवारी ने केंद्रीय मंत्री द्वारा लगाए आरोपों को सिरे से खारिज किया था.

ये भी पढ़ें:

For All Latest Updates

TAGGED:

अजय टम्टा का पुतला फूंकाAJAY TAMTA EFFIGY BURNTअल्मोड़ा कांग्रेस का विरोध प्रदर्शनALMORA MLA MANOJ TIWARICONGRESS PROTESTS IN ALMORA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड प्रीमियर लीग सीजन 2 की तारीखों का ऐलान, इतना रहेगा प्राइज मनी, बॉलीवुड सितारे लगाएंगे तड़का!

आपदा के दर्द से कराह रहे पहाड़ को अपने 'जननायकों' की तलाश, इनके आंदोलन से बचा था हिमालय

हिमालयी क्षेत्रों में आपदा के लिए वैज्ञानिकों ने मानवीय कारणों को ठहराया ज्यादा जिम्मेदार, इन राज्यों में मचा है हाहाकार

पहली बार नक्शे पर उतरेगा उत्तराखंड का रोमांच, ट्रैकिंग रूट्स की होगी डिजिटल पहचान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.