केंद्रीय मंत्री ने क्यों कहा- GST के बाद NDA ने बनाई दो बार सरकार ? जानिए

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 17, 2025 at 5:32 PM IST

4 Min Read
अलवर: केंद्रीय वन मंत्री एवं अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने कहा कि जीएसटी आज देश की आर्थिक प्रगति का मजबूत आधार बन चुका है. इसके लागू होने से कर प्रणाली सरल हुई है और हर वर्ग को इसका लाभ मिल रहा है, लेकिन उस समय कांग्रेस ने जीएसटी का बहिष्कार किया था.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन पर बुधवार से सेवा पखवाड़े की शुरुआत हुई है. इस पखवाड़े का समापन आगामी 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री की जयंती पर होगा. इसमें स्वच्छता सहित अनेक कार्य किए जाएंगे.

केन्द्रीय मंत्री यादव बुधवार को अंबेडकर नगर स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की उपयोगिता और इसके व्यापक प्रभाव पर चर्चा कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने से पहले व्यापारियों और उद्योगपतियों को करों की विभिन्न जटिलताओं और भ्रष्टाचार से जूझना पड़ता था.

पढ़ें : एससी ने सरिस्का सीटीएच मुद्दे को आगे बढ़ाने की दी मंजूरी, भूपेंद्र यादव बोले-विरोधियों के मुंह हुए बंद

अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग कर व्यवस्था होने से व्यापारियों के लिए एक जगह से दूसरी जगह कारोबार करना कठिन हो जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जीएसटी लागू कर पूरे देश को एक समान कर प्रणाली के तहत जोड़कर 'वन नेशन, वन टैक्स' की परिकल्पना को साकार किया है. उन्होंने कहा कि अब कारोबारी न केवल आसानी से अपना व्यापार कर पा रहे हैं, बल्कि कर प्रणाली की पारदर्शिता से आम उपभोक्ताओं को भी राहत मिली है.

जीएसटी का कांग्रेस ने किया था बहिष्कार : केंद्रीय मंत्री यादव ने कहा कि जीएसटी को लेकर कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी दलों ने बहिष्कार करने काम किया. कांग्रेस का कहना था कि जिस सरकार ने जीएसटी लागू की, वह कभी लौट कर नहीं आई. जबकि सच्चाई यह है कि जीएसटी लागू करने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार दो बार लौट कर आई.

उन्होंने कहा कि जीएसटी का लाभ गरीब, मध्यम वर्ग और युवाओं तक सीधे पहुंच रहा है. इससे उपभोक्ता वस्तुएं सस्ती हुई हैं और छोटे कारोबारियों को राहत मिली है. केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से इस बार दीपावली पर लोगों को डबल धमाका सुनाई देगा और जीएसटी स्लेब में सुधार कर यह वादा पूरा भी कर दिया. आगामी 22 सितम्बर नवरात्र स्थापना के दिन से लोगों को जीएसटी स्लेब सुधार के लाभ मिलना शुरू हो जाएंगे.

स्वच्छता की रैंकिंग सुधरी, अब जनसहभागिता की जरूरत : केन्द्रीय मंत्री यादव ने कहा कि सेवा पखवाड़े में प्रधानमंत्री मोदी ने स्वचछता पर जोर दिया है. उन्होंने कहा कि स्वच्छता में अलवर की रैंकिंग सुधर कर 364वीं से 54वीं पर आ गया है. अब इसमें नागरिकों के सहयोग की जरूरत है. उन्होंने कहा कि भाजपा के सेवा पखवाड़ा के तहत आज स्वस्थ नारी सशक्त परिवार की शुरुआत हुई है. केंद्रीय मंत्री यादव ने भी रामगढ़ में इस अभियान की शुरुआत की है. उन्होंने कहा कि स्वस्थ नारी ही सशक्त परिवार का निर्माण कर सकती है.

केन्द्रीय मंत्री यादव ने किया रक्तदान, 500 पौधे भी लगाए : भाजपा के सेवा पखवाड़े के शुरू होने पर बुधवार को पार्टी की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था. इस शिविर में खुद केन्द्रीय वन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने भी रक्तदान कर कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया. इसके अलावा केन्द्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन पर शुरू हुए पखवाड़े में मुंगसका स्थित नर्सरी पर 500 पौधे भी लगाए.

