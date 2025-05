ETV Bharat / state

कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ दिखावा, कांग्रेस पार्टी ने किया था देश का विभाजन: अरुण साव - CONGRESS BHARAT JODO YATRA

कांग्रेस पार्टी ने किया था देश का विभाजन ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : May 19, 2025 at 5:07 PM IST | Updated : May 19, 2025 at 5:22 PM IST 3 Min Read

रायपुर: कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने तंज कसा. डिप्टी सीएम ने कहा कि जिस पार्टी ने देश का विभाजन किया वो तिरंगा यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है. अरुण साव ने कहा कि सुशासन तिहार सफलतापूर्वक पूरा हो रहा है. अरुण साव ने कहा कि पीएससी परीक्षा में निष्पक्ष तरीके से छात्रों का चयन किया गया है. युवा वर्ग भी पीएससी परीक्षा को लेकर संतुष्ट है. ''देश का विभाजन करने वाले निकाल रहे भारत जोड़ो यात्रा'': उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की यात्राओं का मतलब क्या होता है, उसे समझने की जरूरत है. जो कांग्रेस पार्टी देश के विभाजन की दोषी है, वह भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है. जिस कांग्रेस ने देश के संविधान के साथ लगातार खिलवाड़ किया, आपने राजनीतिक स्वार्थों और पद बचाने के लिए सत्ता का दुरुपयोग किया वो संविधान की बात करती है. जिसने संविधान के साथ सबसे ज्यादा खिलवाड़ किया वो संविधान यात्रा निकाल रही है ये दुर्भाग्यपूर्ण है. कांग्रेस पार्टी ने किया था देश का विभाजन (ETV Bharat) सुशासन तिहार: अरुण साव ने कहा कि अमरजीत भगत को अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए, शुन्य की और कांग्रेस पार्टी बढ़ रही है. उसकी चिंता करनी चाहिए. विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से हारकर पार्टी की दुर्गति हो गई है. पंचायत और नगरीय निकाय में भी उनका बुरा हाल हुआ है. साव ने कहा कि साय सरकार गांव, गरीब और किसानों के लिए काम कर रही है. सुशासन तिहार के तहत अफसर और नेता गांव गांव जाकर किसानों की समस्याएं सुन रहे हैं. किसानों के हित में फैसले लिए जा रहे हैं. जनता ने हमारे कामों पर हर बार मुहर लगाई है.

Last Updated : May 19, 2025 at 5:22 PM IST