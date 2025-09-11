ETV Bharat / state

जयपुर में कल से कांग्रेस का शिविर 'तितली' होगा शुरू, 300 बच्चे लेंगे हिस्सा

जयपुर में कांग्रेस का शिविर तितली ( ETV Bharat Jaipur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 11, 2025 at 3:47 PM IST 2 Min Read

जयपुर : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तर्ज पर अब कांग्रेस ने भी 7 से 18 साल के बच्चों को वैचारिक तौर पर मजबूत करने के लिए इस दिशा में कदम उठाया है. इसके लिए कांग्रेस अपने संगठन जवाहर बल मंच के बैनर तले जयपुर में कल से तीन दिवसीय राष्ट्रीय शिविर आयोजित कर रही है, जिसमें कांग्रेस के कई केंद्रीय नेता बच्चों को अलग-अलग क्षेत्र में कांग्रेस की रीति नीति, कल्चर का पाठ पढ़ाएंगे. जवाहर बल मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवी हरि ने गुरुवार को पीसीसी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि राष्ट्रीय शिविर को 'तितली' नाम दिया गया है. उन्होंने बताया कि 12 से 14 सितंबर तक जगतपुरा स्थित सुरेश ज्ञान विहार विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले इस शिविर में देशभर से 7 से 18 साल के 300 बच्चे हिस्सा लेंगे. शिविर में कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा अलग-अलग सत्रों में शामिल होंगे. इसके अलावा युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भान, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा को भी इस शिविर में आमंत्रित किया गया. जीवी हरि, राष्ट्रीय अध्यक्ष जवाहर बाल मंच. (ETV Bharat Jaipur)