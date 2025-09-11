जयपुर में कल से कांग्रेस का शिविर 'तितली' होगा शुरू, 300 बच्चे लेंगे हिस्सा
जयपुर में 12 से 14 सितंबर तक बच्चों के लिए तीन दिवसीय राष्ट्रीय शिविर का आयोजन किया जाएगा.
Published : September 11, 2025 at 3:47 PM IST
जयपुर : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तर्ज पर अब कांग्रेस ने भी 7 से 18 साल के बच्चों को वैचारिक तौर पर मजबूत करने के लिए इस दिशा में कदम उठाया है. इसके लिए कांग्रेस अपने संगठन जवाहर बल मंच के बैनर तले जयपुर में कल से तीन दिवसीय राष्ट्रीय शिविर आयोजित कर रही है, जिसमें कांग्रेस के कई केंद्रीय नेता बच्चों को अलग-अलग क्षेत्र में कांग्रेस की रीति नीति, कल्चर का पाठ पढ़ाएंगे.
जवाहर बल मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवी हरि ने गुरुवार को पीसीसी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि राष्ट्रीय शिविर को 'तितली' नाम दिया गया है. उन्होंने बताया कि 12 से 14 सितंबर तक जगतपुरा स्थित सुरेश ज्ञान विहार विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले इस शिविर में देशभर से 7 से 18 साल के 300 बच्चे हिस्सा लेंगे. शिविर में कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा अलग-अलग सत्रों में शामिल होंगे. इसके अलावा युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भान, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा को भी इस शिविर में आमंत्रित किया गया.
जीवी हरि ने बताया कि यह संगठन राहुल गांधी के बेहद करीब है और राहुल गांधी के निर्देश पर ही इसका जयपुर में राष्ट्रीय शिविर का आयोजन पहली बार किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सम्मान में ही इस संगठन का नाम जवाहर बल मंच रखा गया है. जवाहर बल मंच बच्चों के बीच आपसे जुड़ाव को बढ़ावा देता है और उन्हें रोचक और मनोरंजक तरीके से सीखने में सक्षम बनाता है.
कांग्रेस नेता सुनील शर्मा ने कहा कि आज देश में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ा जा रहा है. भय और नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है. ऐसे में हम इस शिविर में बच्चों को महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों से अवगत करवाएंगे कि किस तरह से उन्होंने देश की आजादी में अपना योगदान दिया था. आजादी के बाद भारत के नव निर्माण में कितनी बड़ी भूमिका पंडित जवाहरलाल नेहरू की रही थी. देश में बड़े-बड़े बांध, इंस्टीट्यूट सब पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है.